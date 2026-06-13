Los New York Knicks son campeones de la NBA después de otra remontada épica que pone fin a una sequía de 53 años

Por Kyle Feldscher, CNN

Los New York Knicks son campeones de la NBA por primera vez desde 1973, logrando otra épica remontada en el último cuarto para derrotar a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA y llevándose la serie 4-1.

Los Knicks estuvieron en desventaja por hasta 16 puntos en el partido y por nueve puntos al inicio del último cuarto antes de remontar gracias a las hazañas de Jalen Brunson. Nueva York ganó 94-90.

La primera mitad comenzó como tantas otras en esta serie. Tras un inicio encendido en el primer cuarto, la ventaja de los Spurs creció a 16 puntos al inicio del segundo cuarto, ya que Victor Wembanyama utilizó su tamaño y habilidad para llevar a su equipo a una gran ventaja. Wembanyama causó estragos en el lado defensivo con cinco bloqueos antes del descanso.

Frente a la posibilidad de hacer historia, los Knicks comenzaron completamente fríos. Durante los primeros 16 minutos del partido del sábado, acertaron solo 5 de 26 tiros de campo, un asombroso 19 %. A ese inicio poco impresionante se sumaron nueve pérdidas de balón, todo lo cual contribuyó a un rendimiento ofensivo mediocre que ayudó a San Antonio a construir su considerable ventaja.

No pasó mucho tiempo para que esa ventaja se redujera a la mitad, ya que los Knicks, como suelen hacer, aceleraron en medio del segundo cuarto.

Fue Brunson quien lideró el camino para Nueva York, llegando a cualquier lugar de la cancha que quisiera, terminando la primera mitad con 16 puntos. Un tiro de Mikal Bridges con 2:45 por jugar en el segundo cuarto acercó a Nueva York a solo seis puntos mientras los aficionados de los Knicks que viajaron a San Antonio gritaban, aunque su celebración se enfrió segundos después cuando Karl-Anthony Towns cometió su tercera falta.

Con Wembanyama y Towns fuera durante los últimos dos minutos y algo de la primera mitad, Josh Hart de los Knicks recibió una falta flagrante de De’Aaron Fox mientras encestaba en un contraataque. Hart anotó el tiro libre para reducir la ventaja de los Spurs a cinco y Bridges anotó en la siguiente posesión para poner el marcador a solo tres puntos.

Devin Vassell encestó un tiro cuando expiraba el reloj, un buen impulso para los Spurs después de que los Knicks casi borraran su gran ventaja.

Un momento clave tuvo lugar justo después de la reanudación cuando Towns cometió su cuarta falta, en otro partido más en el que la estrella de los Knicks estuvo envuelta en serios problemas de faltas. Con él en el banquillo, Wembanyama tomó impulso y ayudó a su equipo a recuperar una ventaja de dos dígitos con más de nueve minutos por jugar en el cuarto.

La ventaja se amplió a 12 antes de que Brunson y los Knicks reaccionaran de nuevo, reduciendo la diferencia a cinco a mitad del cuarto.

Un momento de controversia llegó después de que Brunson encestara un triple con 5:29 por jugar en el tercer cuarto, cuando Wembanyama puso una de sus largas piernas en la zona de aterrizaje del base estrella. El tobillo de Brunson se torció levemente y tardó en levantarse, mientras los Spurs bajaban la cancha y encestaban otro triple. Brunson y su entrenador, Mike Brown, estaban furiosos, creyendo que la estrella francesa debió haber sido sancionada con una falta flagrante.

No hubo sanción, y la historia se repitió segundos después cuando Bridges recibió un golpe en la cara de un defensor de los Spurs. Con el cuarto llegando a su fin, la ventaja subió a 15 mientras los Spurs lograban una racha de 9-0 con Towns en el banquillo.

Los Knicks recortaron la diferencia, ya que Jordan Clarkson anotó los primeros puntos para el banquillo de Nueva York al final del tercer cuarto y luego Mitchell Robinson encestó un rebote justo antes de que se acabara el tiempo para poner el marcador 72-65 de cara al último periodo.

Los Spurs comenzaron el último cuarto reconstruyendo su ventaja: una enorme clavada de Wembanayama amplió la diferencia a nueve puntos con 10 minutos por jugar.

Brunson no se iría en silencio, usando otra ráfaga de puntos para reducir la ventaja de los Spurs a seis cuando el cuarto se acercaba a la mitad. Tras una posesión vacía, Brunson superó a Wembanyama para reducir la ventaja a cuatro.

Los Spurs perdieron el balón de nuevo en la siguiente posesión. De repente, empezaba a sonar más como un partido en casa de los Knicks que como un público cómodo para los Spurs, ya que los aficionados neoyorquinos que viajaron sentían que el impulso cambiaba.

Brunson continuó su magnífico partido con una penetración que provocó una falta, encestando ambos tiros libres para reducir la ventaja a dos puntos con cinco minutos por jugar. Los Spurs siguieron fríos, permitiendo que los Knicks empataran el partido con el punto número 40 de Brunson: una bandeja alta contra el tablero con Wembanyama en la banca.

Dos tiros libres de Brunson, con poco más de tres minutos y medio por jugar, pusieron a los Knicks en ventaja por primera vez desde el primer cuarto.

Con el reloj corriendo, los Spurs seguían fríos, pero los Knicks no pudieron aprovechar hasta que una volcada de O. G. Anunoby, con dos minutos por jugar, le dio a su equipo una ventaja de tres puntos.

Un momento crítico llegó en la siguiente posesión cuando Towns cometió otra falta sobre Wembanyama, su sexta del partido, obligándolo a irse a la banca por el resto del encuentro. La superestrella parecía cansada y falló uno de dos tiros libres, reduciendo la ventaja de los Knicks.

Un tiro en suspensión girando de Dylan Harper, con poco más de un minuto, empató el partido, pero Brunson respondió segundos después para darle a los Knicks una ventaja de dos puntos. Mientras el reloj avanzaba, Fox falló un triple y los Knicks consiguieron el rebote.

Después de que O. G. Anunoby y Josh Hart encestaron uno de dos tiros libres cada uno, los Spurs estaban abajo por cuatro y necesitaban que alguien hiciera una jugada. Stephon Castle fue el jugador que lo logró, elevándose por encima de todos para clavar un rebote tras un triple fallado de Wembanyama y reducir la desventaja a dos.

Con ocho segundos por jugar, Harper cometió falta sobre Mikal Bridges después de que Brunson casi perdiera el balón en una jugada que fácilmente pudo haber sido marcada como falta.

Bridges encestó uno de dos tiros libres, dándole a los Spurs una oportunidad. No pudieron aprovecharla. Los Knicks cometieron falta rápidamente y Harper falló dos tiros libres, y Anunoby tomó el rebote. Encestó uno de dos desde la línea, poniendo el partido fuera del alcance de los Spurs y haciendo que toda la ciudad de Nueva York estallara en lágrimas de alegría.

Los Knicks son una franquicia icónica de la NBA y, a pesar de la presencia de los Nets (primero en Nueva Jersey y ahora en Brooklyn), han sido parte del alma del área triestatal durante generaciones. Pero esas generaciones más recientes han conocido mucho más desengaño del que realmente se consideraría justo para la mayoría de los otros equipos.

Durante los primeros 10 años después de ese campeonato de 1973, los Knicks estuvieron en el desierto. Hubo algunas apariciones en los playoffs, pero en su mayoría se los perdieron. En 1985, un joven pívot llamado Patrick Ewing, que acababa de brillar en Georgetown, llegó al Garden y una remontada no solo parecía posible, sino probable.

Desde finales de los años 80 hasta principios de los 2000, los Knicks de Ewing fueron participantes habituales en los playoffs. Pero aun así, esos equipos nunca lograron superar el obstáculo. En 1994, finalmente lograron apartar a Michael Jordan (que se fue a jugar béisbol), ganaron una dramática serie de Finales de la Conferencia Este contra los Indiana Pacers en siete partidos y se enfrentaron a los Houston Rockets en las Finales de la NBA.

La serie llegó hasta el séptimo partido, pero ese equipo de 1994 se quedó corto. Y gran parte de su travesía en las Finales fue opacada por el caso de OJ Simpson, que comenzó con una camioneta Ford Bronco blanca conduciendo lentamente por las autopistas del sur de California en medio del primer partido.

Pasaron cinco años más, y otro regreso de Jordan y un triplete, para que los Knicks volvieran al escenario más grande, esta vez contra nada menos que los San Antonio Spurs. Ese equipo de los Spurs estaba a punto de convertirse en la franquicia más consistente del siglo siguiente y despachó fácilmente a los Knicks en cinco partidos.

Y luego, durante la mayor parte de los siguientes 20 años, los Knicks fueron terribles.

Claro, tuvieron momentos. La “Linsanity” fue divertida. Carmelo Anthony tuvo muchos años productivos. Las estrellas iban y venían. Lo único que permanecía era la derrota.

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