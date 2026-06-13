Drones y ataques de lobos solitarios preocupan al FBI mientras trabaja en la seguridad de 11 ciudades sede del Mundial

Por Holmes Lybrand, CNN

El jueves sonó el silbato de inicio del mayor evento deportivo que Estados Unidos haya albergado jamás, o conseguido organizar.

Se espera que millones de aficionados extranjeros lleguen a todo el país para la Copa del Mundo, con Estados Unidos como sede de 78 partidos en 11 ciudades y un sinfín de centros para aficionados y eventos relacionados repartidos por toda su geografía.

La magnitud del evento representa un desafío para las fuerzas del orden locales y federales, que trabajan para garantizar la seguridad de cada partido en lo que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha denominado una “misión de cero fallos”.

Tendrán que hacer frente a las crecientes amenazas derivadas de los drones y la inteligencia artificial cada vez más avanzados, junto con el riesgo incurable de los ataques de lobos solitarios, una amenaza recurrente cuyos efectos ya se han sentido recientemente en Estados Unidos.

Andrew Giuliani, quien fue designado para dirigir el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha dicho que actualmente no existe ninguna amenaza conocida para los juegos.

La copa será “verdaderamente el mayor evento deportivo que el mundo haya albergado jamás”, declaró Giuliani a los periodistas durante una reciente reunión informativa sobre seguridad en Nueva York.

Diversas agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, liderarán los distintos componentes de seguridad en diferentes ciudades, mientras que el DHS y su vasta red de agencias de seguridad y aplicación de la ley serán responsables de gran parte de la coordinación.

La amenaza que representan los drones, que se pueden comprar y modificar fácilmente para transportar cargas letales, es una preocupación fundamental para los funcionarios de seguridad de todo el Gobierno.

El FBI, en su centro de entrenamiento de Alabama, ubicado en la base militar de Redstone Arsenal, ha capacitado a 60 agentes de policía de ciudades de todo Estados Unidos en un nuevo programa antidrones, enseñándoles cómo localizar y neutralizar drones que violan las restricciones del espacio aéreo.

Sin embargo, los conflictos en el extranjero siguen impulsando el rápido avance de la tecnología de drones, con Ucrania a la cabeza en el desarrollo de nuevas tecnologías para el uso y la neutralización de estas letales aeronaves no tripuladas.

Irán y sus grupos terroristas afines también han tenido un gran éxito en el uso de drones para perturbar el estrecho de Ormuz y para atacar objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

Reunidos en un pequeño puesto de mando móvil en Huntsville, Alabama, agentes locales de todo el país han recibido formación del FBI sobre cómo, si es posible, desactivar drones de forma remota, así como sobre otras tácticas de interceptación en casos donde tales esfuerzos sean imposibles, como con los drones de fibra óptica que eluden la interferencia de radiofrecuencia y otros esfuerzos similares .

“Nuestras medidas de seguridad son prácticamente invisibles para el público”, declaró Michael Torphy, subdirector de la sección del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos, que dirige el programa de entrenamiento antidrones, a los periodistas durante una reciente demostración de los esfuerzos del FBI en este ámbito.

Torphy señaló que el FBI ha “protegido todos los Super Bowls desde 2019” en lo que respecta a incursiones con drones “y muchos, muchos otros eventos”.

“Ya lo hemos hecho antes. Lo vamos a volver a hacer”, indicó Torphy.

Es mucho menos probable que se desplieguen dentro de Estados Unidos drones del tipo utilizado en ataques militares, pero persiste la amenaza de que drones más pequeños —fácilmente adquiridos por internet— estén equipados con cargas explosivas o químicas, según informaron a CNN funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Estos drones, al depender en gran medida de frecuencias de radio y formas de comunicación similares, pueden ser interferidos con mayor facilidad y retirados de las zonas de exclusión aérea.

“Desafortunadamente, se puede causar mucho daño con tecnología bastante básica”, declaró a CNN John Villasenor, investigador principal en estudios de gobernanza y del Centro para la Innovación Tecnológica del Instituto Brookings, al hablar de la multitud de amenazas potenciales.

“Creo que nos ayuda el hecho de que la fracción de personas que realmente harían esto es minúscula. Sin embargo, no es cero, y ese es el reto”, agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se encargará de la mayor parte de las operaciones contra drones durante el Mundial, mientras que el FBI liderará la operación en tres de las once ciudades.

Las fuerzas policiales locales también están reforzando su tecnología antidrones. Solo el Departamento de Policía de Nueva York ha adquirido equipos para mitigar los ataques de drones por valor de US$ 6,5 millones en preparación para la Copa del Mundo, informaron las autoridades.

“Sería un error ignorar la tecnología tal como existe y cómo se está utilizando en todo el mundo” como armamento en las guerras de Ucrania e Irán, declaró la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, a los periodistas durante una conferencia de prensa en mayo.

La seguridad para la Copa del Mundo se organizará de abajo hacia arriba, con las fuerzas del orden locales responsables de la mayor parte de la seguridad sobre el terreno, mientras que las autoridades federales ayudarán a cubrir las deficiencias.

Según las autoridades, la principal preocupación sigue siendo la amenaza de que un individuo solitario decida atacar un evento o una multitud, ya que a menudo las personas pueden planear ataques sin ser detectadas.

Por este motivo, según informaron funcionarios federales a CNN, parte del trabajo más duro recae sobre la policía local, encargada de patrullar y asegurar grandes áreas sobre el terreno.

Se establecerán puestos de mando en todo el país, lo que permitirá a los agentes locales y federales comunicarse entre sí sobre cualquier amenaza que surja durante los 40 días de competición.

Más allá de la amenaza de los drones, los ataques terroristas y los ataques de lobos solitarios, las autoridades también desconfían de los propios aficionados.

Tras el tercer partido de las finales de la NBA en Nueva York, y a pesar de la fuerte presencia de seguridad, algunos asistentes fueron atacados por otros aficionados después de que los Spurs pusieran fin a la racha ganadora de los Knicks.

La preocupación por este tipo de violencia, frecuente durante los partidos de fútbol internacionales, es una prioridad para los agentes de policía presentes en el lugar, informaron fuentes policiales a CNN.

En una serie de comunicados enviados a las fuerzas del orden, las autoridades han advertido específicamente sobre la presencia de Irán en el torneo y cómo podrían reaccionar los aficionados.

Según la evaluación conjunta de amenazas del FBI y el DHS, “el descontento de los aficionados de la diáspora iraní podría provocar enfrentamientos en el Fan Festival y otros eventos que se celebren en la zona de Los Ángeles”. “Si Irán participa, la amenaza de represión transnacional contra los miembros locales de la diáspora iraní será motivo de preocupación”.

Los boletines también advertían sobre “el potencial de un aumento de la actividad terrorista, la violencia selectiva que debe ser denunciada, los incidentes con numerosas víctimas”, así como sobre la delincuencia transnacional, los ciberataques y las actividades de inteligencia extranjera.

“Estas preocupaciones se derivan del surgimiento de varias tendencias convergentes: una retórica intensificada por parte de organizaciones terroristas extranjeras que atacan eventos a gran escala, un aumento de la violencia en las protestas masivas dentro del territorio nacional y la escalada de las tensiones geopolíticas”, apunta el texto.

Los responsables de la planificación de la seguridad afirman que también les preocupa la inteligencia artificial, concretamente los videos falsos que podrían crearse fácilmente con el fin de provocar pánico entre los aficionados y los asistentes.

Más allá de Estados Unidos, México, que acogerá cinco partidos en tres ciudades anfitrionas, incluida la Ciudad de México, desplegará cerca de 100.000 efectivos de seguridad, mientras el país continúa luchando contra los poderosos cárteles y la delincuencia callejera desenfrenada.

“Existen redes muy extensas de piratería, trata de personas, prostitución, obviamente narcotráfico y algo de extorsión, pero también es la zona del país con mayor presencia policial per cápita y cámaras de seguridad, lo que le confiere un perfil delictivo diferente”, declaró en mayo a Michael Ríos de CNN Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Kara Scannell y Josh Campbell, de CNN.