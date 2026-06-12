UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje: horarios, cartelera y transmisión del evento desde la Casa Blanca en Washington

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

El UFC Freedom 250 se perfila como uno de los eventos más llamativos de los próximos años para la compañía. La cartelera, que forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, busca combinar el espectáculo deportivo con una puesta en escena especial, pensada para resaltar la historia y el espíritu competitivo que han acompañado al país desde sus orígenes.

La pelea que claramente concentra todas las miradas será la defensa del título ligero de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje. El campeón llega en uno de los mejores momentos de su carrera, respaldado por una trayectoria ascendente y por actuaciones que lo han consolidado como una de las figuras más importantes de las artes marciales mixtas.

Sin embargo, el desafío que tiene por delante está lejos de ser sencillo. Gaethje es uno de los peleadores más experimentados y peligrosos de la división. Su estilo agresivo ha puesto en aprietos a algunos de los nombres más importantes de la categoría. Además, cuenta con la experiencia de haber protagonizado combates de máxima exigencia y eso puede ser un factor que puede ser determinante en una pelea de esta magnitud.

La clave del enfrentamiento parece estar en el ritmo que consiga imponer cada uno. Si Topuria logra mantener la distancia y encontrar los espacios para conectar con claridad, tendrá buenas opciones de controlar las acciones. En cambio, si Gaethje consigue convertir la pelea en un intercambio intenso y físico, el campeón deberá responder en un escenario donde el margen de error puede ser mínimo.

Este combate representa un choque de estilos en el que seguramente se podrán ver emociones desde el primer minuto. De un lado estará la precisión y el control de Topuria; del otro, la intensidad y la presión de Gaethje. Con el cinturón ligero en juego y una expectativa enorme alrededor del evento, el UFC 250 reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las noches más recordadas en el año.

Los números de Topuria

17 victorias

0 derrotas

7 victorias por nocaut

8 victorias por sumisión

2 victorias por decisión

Los números de Gaethje

27 victorias

5 derrotas

20 victorias por nocaut, 1 por sumisión y 6 por decisión

3 derrotas por nocaut y 2 por sumisión

Cartelera estelar

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — pelea por el título de peso ligero

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — pelea por el título interino de peso pesado

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi — peso gallo

Josh Hokit vs. Derrick Lewis — peso pesado

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler — peso ligero

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus — peso medio

Diego Lopes vs. Steve García — peso pluma

8 p.m. de Miami.

6 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. de Madrid (ya domingo).

La UFC podrá verse enteramente a través de Paramount+ en Estados Unidos y Latinoamérica, sin necesidad de un pago extra a la suscripción. En España, el evento se podrá ver a través de HBO Max.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.