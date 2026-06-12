¿Qué fue de Chilavert, el arquero de Paraguay que pateaba penales y tiros libres?

Por Hugo Manu Correa, CNN en Español

Inconmensurable. Genialmente único. Haciendo uso de su fiereza atlética, su personalidad arrolladora y el guante de su pie izquierdo, José Luis Chilavert hizo saltar por los aires y para siempre el paradigma del puesto de arquero. “Chila” redefinió el anquilosado concepto del guardameta, pasando de ser último defensor, a primer atacante.

Vélez Sarsfield fue su lugar en el mundo, aunque San Lorenzo fue la gran vidriera.

Por segundos fue arquero de River Plate, y el otro coloso del futbol argentino, Boca Juniors, estuvo a punto de tenerlo en su arco. Incluso cuentan que Carlos Salvaador Bilardo —el entrenador que fue campeón del mundo con Argentina en 1986— quiso convencerlo para que ataje para la Albiceleste.

“José Luis está entre los cinco mejores arqueros del mundo, y todavía estoy buscando a los otros cuatro”, supo decir sobre él Carlos Bianchi, excepcional técnico que lo dirigió en Vélez Sarsfield. Allí fue donde el arquero guaraní llegó a la cima de su carrera, al igual que el propio club de Liniers. Con la V azul en el pecho convirtió goles que recorrieron el planeta y se transformó en leyenda.

Chilavert fue elegido tres veces como el mejor arquero del mundo. Super campeón, polémico, frontal y dueño de un gran carisma, “Chila” fue el primer arquero del mundo en anotar un gol de tiro libre, y el primero en marcar un hat-trick —triplete— en un juego.

Era una fiera enjaulada gritando los goles, abrazado a la red de su arco, ese que defendía con su tigre interior, el que llevaba tanto dentro como fuera del campo de juego. Fue líder y campeón, admirado y también objeto de muchas críticas por su modo directo y hasta arrogante, pero a nadie dejo indiferente.

Sus vuelos de palo a palo y su altísima competitividad rápidamente captaron la atención de Sportivo Luqueño, equipo de su país, donde debuto con solo 15 años en 1983. Las repercusiones de su talento en el arco llegaron a Argentina, y San Lorenzo de Almagro lo contrató en 1985.

En la institución de Boedo estuvo tres años, pero ya desde su llegada fue figura gracias a sus enormes cualidades en el arco. Por eso a nadie le extrañó que Europa tocara a la puerta y que en 1988 fuera transferido al Zaragoza de España, donde estuvo hasta 1991.

En la eliminatoria sudamericana de cara al Mundial de Italia 1990, José Luis Chilavert tenía 25 años y ya era el portero titular de la selección paraguaya.

Colombia estaba logrando un sufrido empate en el estadio Defensores del Chaco y parecía que se llevaba un punto de su viaje a Asunción, pero, al minuto 94, llegó el momento que cambiaría para siempre a “Chila”.

El árbitro Hernan Silva cobró un penal para los locales en tiempo de descuento y Chilavert salió disparado como una flecha. Se hizo cargo de la pena máxima y le anotó el gol al mítico Rene Higuita. Era el primer gol de su carrera, pero habría muchos por venir.

Chilavert arribó a Vélez Sarsfield en 1992 y desde entonces el club de Liniers se volvió el centro de gravedad de su carrera futbolística. Allí entró en los libros de historia el 2 de octubre de 1994, cuando marcó de tiro libre ante Deportivo Español.

Ese mismo año conquistó la Copa Libertadores con Vélez Sarsfield, derrotando al poderoso San Pablo de Tele Santana, y a fin de año sacudió al mundo del fútbol cuando le ganó la Copa Intercontinental al Milán de Franco Baresi y Alessandro Costacurta.

Chilavert brilló con atajadas majestuosas ante Boban y Massaro.

Con Vélez Sarsfield ganó además tres ligas argentinas, otros títulos internaciones y, de paso, se convirtió en el primer arquero en anotar tres goles en un mismo juego, todos de penal.

El arquero fue el típico caso de “amado por los propios y odiado por los ajenos”. Su estilo confrontativo, ácido por momentos, generaba distancia, rechazo y un fuego cruzado de declaraciones con muchos colegas, con algunos de los cuales tenía duelos picantes durante los partidos.

Su escupitajo a Roberto Carlos en un partido entre Brasil y Paraguay previo al Mundial de Corea-Japón 2002 generó fuerte repudio y un escándalo mayúsculo. Recibió por ello una sanción de cuatro partidos de suspensión y no pudo atajar en el partido inaugural de su selección en la Copa del Mundo.

Su ego no ayudaba a conseguirle fanáticos fuera de su equipo o su país, puesto que siempre se autodefinía como el mejor en lo suyo. Recientemente, dijo que solo tres guardametas han estado a su nivel en la historia: Ubaldo Matildo Fillol —el mejor, según él—, Emiliano “Dibu” Martínez y Dino Zoff. Cuando le preguntaron por el alemán Oliver Kahn, con quien compartió época durante buena parte de su carrera, aseguró que “es un gran colega, pero no llega al nivel mío”.

Pero donde mejor hablaba Chilavert era en el campo de juego, y en 1996 habló mejor que nunca, con goles de antología.

Porque marcar de penal es una cosa. Convertir tiros libres ya suena a hazaña. Pero ¿hacer un gol desde atrás de mitad de cancha? “Chila” se lo marcó a Germán Burgos de tiro libre, aprovechando que el de River Plate estaba adelantado. Fue, acaso, el gol que lo hizo inmortal.

Para que no lo acusen de preferencias, ese mismo año cumplió una soberbia actuación contra Boca Juniors, al que le convirtió de tiro libre y de penal.

El cierre de su carrera lo tuvo en el Racing de Estrasburgo de Francia, Peñarol de Uruguay y otra vez Vélez, su verdadera casa. Dejó los cuantes con 62 goles y la conquista de 10 títulos a nivel clubes.

En la Copa del Mundo también dejó su marca, siendo una de las figuras tanto en 1998 como en 2002, aunque su selección no logró avanzar más allá de octavos de final.

Controversial, altisonante y polémico, Chilavert no tuvo grises. Con su asombrosa plasticidad, su mentalidad de hierro, su carácter ganador y con su carisma volcánico, “Chila” construyó una obra faraónica desde un arco hasta el otro, dejando su nombre pintado con letras de oro en la historia del balompié de todos los tiempos.

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