¿Puede Trump lograr un buen acuerdo con Irán? Estos son los principales obstáculos que se avecinan

Análisis por Aaron Blake, CNN

Existe un optimismo repentino sobre la posibilidad de que el Gobierno de Trump alcance un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y comenzar a poner fin a la guerra, y esta vez no solo en la mente del presidente Donald Trump.

Incluso el ministro de Exteriores de Irán afirma que un acuerdo “nunca ha estado más cerca”.

Pero es importante señalar que, incluso si hay buenas razones para el optimismo, esto no sería un acuerdo de paz, en sí mismo. Es el primer paso de un proceso mucho más largo.

Llegar hasta aquí probablemente fue la parte más fácil; lo que viene después será aún más difícil.

El acuerdo provisional que se está discutiendo implicaría esencialmente que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre algunos de los puntos más sencillos, como poner fin al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y al bloqueo estadounidense en la zona, al tiempo que se establece un plazo de 60 días y una agenda definida para resolver los puntos más difíciles.

El Gobierno de Trump también afirma que Irán aceptó algunas concesiones importantes, pero los medios iraníes presentan una versión muy distinta de un acuerdo tentativo.

La mañana del viernes reforzó la naturaleza tensa de lo que se avecinaba. Después de que medios vinculados al Gobierno de Irán informaran detalles de un posible acuerdo que parecía muy favorable para Teherán, Trump arremetió contra sus líderes calificándolos de “personas muy deshonorables con las que tratar”, con quienes “no existe tal cosa como negociar de buena fe”.

¿Qué intentaría entonces resolver Trump con sus contrapartes irremediablemente deshonestas?

Analicemos algunos de los posibles puntos de fricción y por qué Trump podría tener dificultades para presentar los términos finales al público estadounidense como un logro real.

Este es el aspecto más importante de cualquier posible acuerdo de paz, y es extremadamente complejo.

El Gobierno de Trump dio a entender que Irán acepta desmantelar su programa nuclear y se compromete “indefinidamente” a no construir un arma nuclear. Pero incluso si eso es cierto, los detalles sobre cómo ocurriría y cómo hacerlo cumplir en el futuro son fundamentales, y antes ya se han convertido en un importante punto de disputa. Seguramente harán falta semanas para aclarar el asunto.

Un alto funcionario del Gobierno citó el viernes un nuevo “régimen de inspección”, pero por ahora hay pocos detalles.

Por ejemplo, ¿renunciaría Irán a todo su programa nuclear, incluso a las partes que aparentemente podrían usarse con fines civiles? ¿O simplemente aceptaría no enriquecer uranio más allá de cierto nivel, impidiéndole tener acceso a uranio apto para armas nucleares?

Todo apunta a lo segundo, ya que el funcionario declaró el viernes que “no nos preocupa en absoluto la idea de centrales eléctricas civiles en Irán”.

Y, lo que es fundamental, ¿cómo garantizarían los inspectores que Irán cumple con cualquier acuerdo?

Trump enfatiza la idea de que el compromiso de Irán de no construir un arma nuclear sería una gran victoria. Pero, de hecho, Irán lleva muchos años afirmando que no está haciendo eso.

El verdadero meollo aquí sería cómo el Gobierno de Trump garantizaría el cumplimiento. Para añadir complicaciones, el presidente de Estados Unidos tendrá que dejar claro cómo el acuerdo sería mejor que el que negoció la gestión de Obama, ya que lo ha denostado constantemente por ser demasiado débil. Aquel acuerdo tenía restricciones sobre el enriquecimiento de uranio de Irán y contaba con el organismo de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas para verificar el cumplimiento.

El principal obstáculo: dentro del propio partido de Trump existen muchos partidarios de una línea dura contra Irán que afirman que no se puede confiar en que Teherán cumpla con los términos de ningún acuerdo. Los comentarios de Trump del viernes sobre la falta de fiabilidad de Irán subrayan claramente este problema.

El uranio que ya está altamente enriquecido plantea sus propios problemas. El Gobierno de Trump ha dicho que Irán necesita entregarlo, pero está enterrado a gran profundidad bajo tierra tras los ataques aéreos de Estados Unidos hace un año.

Además, Trump ha aludido repetidamente y de forma notoria a la posibilidad de que Estados Unidos finalmente no obtenga dicho material.

Ha planteado la idea de que las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían simplemente “sepultar” las áreas y vigilarlas. “Eso está tan bajo tierra que no me importa”, dijo en abril.

También se habla de que el uranio podría, en cambio, ser “diluido” para que no esté tan altamente enriquecido, pero Irán lo conservaría como combustible.

Un alto funcionario del Gobierno declaró el viernes que el acuerdo provisional contempla la destrucción del uranio en el lugar y su posterior extracción del país. Sin embargo, admitió que “llevará un tiempo determinar” cómo se llevará a cabo exactamente.

Es difícil imaginar cómo Trump podría vender esto como una gran victoria sin obtener el uranio enriquecido que Irán ya tiene.

Aquí es donde la antigua retórica de Trump podría volverse en su contra.

En 2016, él y sus compañeros republicanos arremetieron contra el Gobierno de Obama por darle a Irán US $ 400 millones en efectivo en una transacción vinculada a la liberación de un rehén y al acuerdo nuclear.

El dinero no era estrictamente un regalo. En cambio, se utilizó para resolver reclamaciones en un tribunal internacional en La Haya por un fallido acuerdo de armas de 1979. Pero la imagen fue terrible, y Trump y otros afirmaron que el dinero se usaría para el terrorismo.

(Los US $ 400 millones fueron en realidad el primer pago de US$ 1.700 millones que se les debían a los iraníes).

Hoy, Irán parece estar insistiendo en descongelar una suma mucho mayor de sus activos: US$ 24.000 millones.

Cuando se informó por primera vez en abril sobre el posible descongelamiento de los activos, Trump aseguró: “No se intercambiará dinero de ninguna manera”.

Pero podría estar jugando con las palabras, diferenciando entre descongelar activos y entregar dinero en efectivo. Esa parece ser la delgada línea que el Gobierno de Trump podría cruzar, al menos a juzgar por la publicación del vicepresidente J. D. Vance este viernes.

Vance reiteró que Irán no recibiría “efectivo”, pero añadió que “no se liberarán fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión”. Eso suena a que, efectivamente, los fondos sí se descongelarían en algún momento.

Pero, técnicamente hablando, el pago de 2016 también era dinero que se suponía que estaba en posesión de Irán.

Según las líneas rojas públicas de Irán, parece que el dinero tiene que estar involucrado de alguna manera. Pero si es así, Trump se expone a acusaciones similares de que está dando a Irán dinero que podría usarse para el terrorismo.

Si bien muchos de los detalles corren el riesgo de parecerse al acuerdo de Obama con Irán, el estrecho de Ormuz presenta una nueva variable en estas negociaciones.

Después de todo, la guerra le ha dado a Irán una importante victoria estratégica allí. Ha demostrado que Irán es capaz de cerrar el estrecho de manera efectiva —y afectar negativamente a toda la economía mundial— como punto de presión.

La gran pregunta aquí no es tanto si Irán renuncia por ahora a su control efectivo sobre el estrecho; el Gobierno de Trump seguramente exigiría tanto. Es cómo el acuerdo aborda la aparente capacidad de Irán para bloquear el estrecho en el futuro.

Si este tema queda sin resolver y el resto del acuerdo se parece mucho al acuerdo nuclear de Obama, a los críticos de Trump les resultará fácil argumentar que es un peor acuerdo.

Al principio, Trump y su entorno afirmaron que uno de sus objetivos más importantes era asegurar que Irán dejara de financiar a sus grupos aliados —como Hamas y Hezbollah— que siembran el terror en la región.

Cuando Trump afirmó falsamente hace dos meses que Irán había accedido a todas sus demandas, dijo que esto incluía el compromiso de dejar de apoyar a todos los grupos aliados.

Pero luego, Trump y el Gobierno dejaron de hablar del tema en gran medida.

Un alto funcionario del Gobierno declaró a CNN el viernes que Irán se comprometió a no financiar a grupos terroristas. Pero, de nuevo, incluso si eso es cierto, la clave está en los detalles, como lo que eso significa en la práctica y cómo se verifica.

Y si Trump no consigue algo concreto en este frente, significará que ha fracasado en uno de los cuatro objetivos clave que se propuso al comienzo de la guerra.

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