Ariana Grande pide a la Casa Blanca que deje de usar su música

Por Sam Peters, CNN

Ariana Grande se ha pronunciado en contra del uso que la Casa Blanca hace de una de sus canciones en un video que promueve la política migratoria del Gobierno.

El video de 14 segundos, publicado en TikTok el martes, muestra a agentes, incluyendo agentes del ICE, esposando y arrestando a personas. Según la BBC, el video tenía de fondo la canción “Bye” de Grande, de su álbum 2024. El audio ya ha sido eliminado.

El video lleva el siguiente texto: “Adiós 👋 El presidente Trump ha logrado la frontera más segura de la historia”.

El jueves, Grande comentó en el video de TikTok: “Por favor, no usen mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad”. Su comentario parece haber sido ocultado.

En respuesta al comentario de Grande, la Casa Blanca declaró a CNN en un correo electrónico este viernes —a través de su portavoz Abigail Jackson— lo siguiente: “Lo diremos una última vez: lo que es verdaderamente bárbaro, inhumano y atroz son los inmigrantes ilegales delincuentes que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes”.

La estrella de “Wicked” ya se había pronunciado anteriormente sobre sus opiniones políticas y lució un pin con la leyenda “ICE OUT” en los Globos de Oro en enero.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Grande para obtener más comentarios.

El presidente Donald Trump ya se ha ganado la ira de músicos como ABBA, Adele y John Fogerty, vocalista de Creedence Clearwater Revival, por usar su música en mítines de campaña.

Tampoco es la primera vez que una estrella critica a Trump por usar su música en videos de agentes federales arrestando a personas.

Según informes de prensa, un video publicado en las cuentas de Instagram de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional, que animaba a la gente a “irse ahora y deportarse voluntariamente”, incluía la canción “All-American Bitch” de Olivia Rodrigo.

Rodriguez respondió comentando en la publicación de Instagram: “Nunca usen mis canciones para promover su propaganda racista y de odio”. Posteriormente, el comentario fue eliminado y el audio fue suprimido del video.

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