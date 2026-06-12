Tiroteo en Texas: una víctima fatal, al menos 10 heridos y el sospechoso muerto

Por Roxanne Garcia-Bell y Holly Yan, CNN

Alrededor de una decena de personas resultaron heridas de bala este viernes por la mañana en la ciudad de Midland, al oeste de Texas, según informó la alcaldesa, lo que provocó un enfrentamiento que duró varias horas.

“Tenemos once heridos confirmados hasta el momento. Al menos uno falleció en el lugar de los hechos”, declaró la alcaldesa Lori Blong este viernes.

“La situación del tiroteo ha terminado y se confirma la muerte del atacante”.

Los agentes escucharon disparos provenientes de un edificio en la cuadra 4600 de West Wall Street y “actuaron con rapidez para asegurar y despejar la zona”, indicó el jefe de Policía Greg Snow en un comunicado publicado en Facebook.

“Los esfuerzos para resolver el enfrentamiento con el tirador de forma segura continúan”, dijo Snow la madrugada de este viernes.

El Hospital Midland Memorial recibió a nueve víctimas del tiroteo, informó la portavoz Tasa Richardson en un comunicado a CNN.

“Cuatro se encuentran en quirófano y cinco están estables”, añadió Richardson.

El hospital fue cerrado alrededor de las 8:20 a.m. (hora del centro de EE.UU.) “debido a un tiroteo”, agregó Richardson.

El confinamiento del campus principal se levantó a las 10:10 a.m., pero el departamento de emergencias del hospital “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, declaró.

“Por favor, eviten acudir al hospital si no necesitan atención médica de emergencia”, dijo Richardson. “La situación está en desarrollo. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible”.

Midland se encuentra en el oeste de Texas, aproximadamente a medio camino entre Fort Worth y El Paso.

Las autoridades no han divulgado información sobre el sospechoso ni sobre un posible móvil del tiroteo masivo.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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