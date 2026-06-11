La evacuación del Pentágono se debió a una falsa alarma, según informaron fuentes

Por Haley Britzky, Zachary Cohen, Davis Winkie y Pamela Brown, CNN

El cierre y la evacuación del Pentágono de este jueves por la tarde se debieron a una falsa alarma, según indicaron dos fuentes conocedoras del asunto.

El jueves, varios pisos y pasillos del Pentágono se habían cerrado o habían sido evacuados por lo que fue una falsa alarma de un “incidente con materiales peligrosos”, según tres fuentes familiarizadas con el caso y el departamento de bomberos local.

Los sistemas dentro del Pentágono habían detectado “un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su importancia”, según informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, este jueves más temprano.

“El Departamento está implementando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada”, dijo Parnell. “Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes de los edificios”.

Según la capitana Jamie Jill, portavoz del departamento, el equipo de respuesta a materiales peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono acudió al lugar con la ayuda del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington.

Una publicación en redes sociales del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Arlington indicó que el Equipo de Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington estaba operando en el Pentágono para investigar “durante un incidente con materiales peligrosos”.

Un mensaje enviado por el equipo de seguridad del Pentágono indicaba que se había detectado un “problema de calidad del aire” y que se necesitaban pruebas adicionales.

“Estas pruebas adicionales podrían durar entre una y dos horas. Los equipos de respuesta están preparados para brindar apoyo a los ocupantes del edificio si fuera necesario. Es posible que observen personal de respuesta de diversas agencias y medidas de precaución en el patio central. Les rogamos que no interpreten estas actividades”, indicaba el mensaje.

Según indicaron dos fuentes, se habían cerrardo los pisos del segundo al quinto, en los pasillos del cuatro al siete del extenso complejo del Pentágono. Una tercera fuente declaró a CNN que la policía presente en el edificio llevaba máscaras antigás y equipo completo de protección química.

Esta es una noticia de última hora y se actualizará.

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