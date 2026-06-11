El Niño ya está aquí y se intensifica rápidamente. Así afectará el tiempo en tu zona

Por Andrew Freedman, CNN

El fenómeno de El Niño ha comenzado oficialmente y se prevé que se intensifique hasta convertirse en un El Niño “muy fuerte” o “Súper El Niño”, provocando cambios importantes en los patrones meteorológicos mundiales y un clima aún más cálido, según un nuevo informe publicado el jueves por la mañana por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El Niño es un patrón meteorológico periódico del Pacífico tropical que altera los vientos y se caracteriza por aguas inusualmente cálidas en las zonas central y oriental del Pacífico. Estos cambios en los vientos y en las temperaturas oceánicas repercuten en los patrones meteorológicos de todo el mundo.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA estima que existe un 63 % de probabilidades de que este El Niño se convierta en un evento “muy fuerte” (conocido coloquialmente como Súper El Niño) y en uno de los “eventos de El Niño más intensos registrados desde 1950”. Como muestra de la confianza del centro en su pronóstico, se asigna una probabilidad del 100 % de que El Niño persista durante el otoño y una probabilidad extremadamente alta de que continúe hasta el invierno.

Para que se considere un Súper El Niño, las temperaturas del agua en el Pacífico tropical deben superar en más de 2 grados el promedio. Algunos modelos informáticos fiables sugieren que se superará ampliamente ese umbral.

En los últimos meses, grandes volúmenes de agua inusualmente cálida se han desplazado desde el Pacífico occidental hacia el Pacífico tropical oriental, impulsados ​​por cambios en los vientos. Esta agua inusualmente cálida ha viajado a una profundidad de entre 180 a 300 metros bajo la superficie oceánica y está comenzando a ascender hacia la superficie del mar a miles de km hacia el este, más cerca de Sudamérica. Dinámicas similares se observaron durante episodios intensos de El Niño en el pasado.

Los eventos de Súper El Niño son relativamente poco frecuentes: los más recientes ocurrieron en 2015-2016, 1997-1998 y 1982-1983.

Dado que El Niño implica la transferencia de una gran cantidad de energía térmica del océano a la atmósfera, este fenómeno también tiene repercusiones en el clima global. Eleva las temperaturas medias globales de la superficie, sumándose a la tendencia de calentamiento provocada por la actividad humana —específicamente por la contaminación derivada de los combustibles fósiles—, lo que prácticamente garantiza que el año 2027 superará a 2024 y establecerá un nuevo récord como el año más cálido del planeta.

El Niño aumenta la probabilidad de ciertos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos —como olas de calor, inundaciones y sequías— dependiendo de la ubicación. En Estados Unidos, sus efectos son más evidentes durante los meses de invierno.

Huracanes: si bien El Niño puede intensificar la temporada de huracanes en el Pacífico central y oriental, tiende a limitar el número de huracanes en el Atlántico. Los episodios de El Niño más fuertes, como el actual, suelen aumentar la probabilidad de que se produzcan estos efectos.

La relación con la temporada de huracanes podría suponer problemas para el suroeste de Estados Unidos y Hawái, dependiendo de la trayectoria de las tormentas individuales.

Invierno en EE.UU.: por lo general, se observan temperaturas superiores a la media desde el norte de Estados Unidos hasta el oeste de Canadá y Alaska, aunque esto no descarta la posibilidad de periodos de frío ocasional. La franja sur de Estados Unidos suele registrar condiciones más húmedas y frescas, ya que una corriente en chorro más activa dirige más tormentas hacia esta región.

California podría experimentar episodios más frecuentes de ríos atmosféricos a medida que la corriente en chorro, cargada de humedad, impacta contra la costa; no obstante, resulta difícil predecir qué zona del estado recibiría el mayor impacto.

Inundaciones, calor y sequía: algunas regiones, como Australia e Indonesia, son propensas a sufrir sequías y olas de calor durante los episodios de El Niño, lo que puede provocar incendios forestales y problemas de abastecimiento de agua.

En verano, las lluvias monzónicas disminuyen en la India y el sudeste asiático, y ya hay indicios de que esto está ocurriendo. La reducción de las precipitaciones en estas zonas puede agravar los extremos de calor estival.

El Caribe también suele sufrir sequías durante El Niño. Los inviernos cálidos y secos son habituales en partes del sur y el este de Asia. Las condiciones de sequía podrían intensificarse en el sureste de África durante el verano del hemisferio sur (de diciembre a febrero). Por otro lado, las zonas más cercanas al Cuerno de África podrían registrar lluvias torrenciales e inundaciones entre octubre y enero.

Además, una parte del sureste de Sudamérica tiende a registrar precipitaciones más intensas durante los años de El Niño, mientras que el sureste de Brasil experimenta temperaturas superiores a lo normal. Una franja del norte de Sudamérica que se extiende hacia partes de Centroamérica suele presentar condiciones más secas de lo habitual entre julio y diciembre. El noroeste de Sudamérica, incluido Perú, es propenso a sufrir fuertes lluvias asociadas a El Niño entre enero y mayo, debido a la proximidad de aguas oceánicas inusualmente cálidas.

Océanos: los episodios de El Niño pueden provocar olas de calor marinas generalizadas y el blanqueamiento de los corales, dada la sensibilidad de estos organismos a las temperaturas oceánicas más elevadas. Las propias olas de calor marinas también pueden influir en los patrones meteorológicos regionales.

Impactos económicos: estudios han demostrado que los episodios intensos de El Niño pueden reducir el crecimiento económico de los países debido a las pérdidas derivadas de desastres, las interrupciones en el suministro de alimentos y otros efectos.

Pero eso no es todo: cada episodio de El Niño —incluso los más intensos— no sigue exactamente el guion de impactos previsto, por lo que cabe esperar sorpresas.

Existe una dosis adicional de incertidumbre sobre los efectos de este Súper El Niño, ya que el fenómeno se produce en un momento en que el planeta ya registra temperaturas muy superiores a la media debido al calentamiento global provocado por la contaminación por combustibles fósiles. Esto plantea interrogantes sobre cómo dicha situación podría intensificar los fenómenos meteorológicos extremos asociados a El Niño.

En resumen, nunca antes se había producido un episodio de El Niño —y mucho menos un Súper El Niño en un contexto climático tan cálido como el actual.

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El meteorólogo de CNN Chris Dolce contribuyó a la elaboración de este artículo.