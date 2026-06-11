El escorpión más grande que caminó sobre la Tierra tenía el tamaño de un bate de béisbol

Por Shraddha Chakradhar, CNN

Imagine un enorme escorpión del tamaño de un bate de béisbol desplazándose entre rocas cubiertas de musgo y grandes estructuras similares a árboles antes de deslizarse hacia un arroyo cercano.

Así es como un equipo de científicos describe el aspecto que habría tenido el escorpión más grande conocido hasta ahora mientras recorría su entorno hace aproximadamente 415 millones de años en lo que hoy es el Reino Unido.

Para llegar a esta nueva y fascinante interpretación, los expertos revisaron fósiles que habían permanecido durante más de 100 años en el Museo de Historia Natural de Londres. La reconstrucción de esos especímenes, junto con fósiles descubiertos más recientemente, permitió al grupo obtener una imagen más completa de un organismo que alguna vez se creyó que era un crustáceo, similar a las langostas y otros mariscos con caparazón.

Los científicos estimaron que Praearcturus gigas medía aproximadamente 1 metro de longitud, poco más de 3 pies, según un estudio publicado el 2 de junio en la revista Palaeontology.

“Es un organismo realmente robusto”, dijo Russell Bicknell, paleobiólogo e investigador de la Universidad Flinders, en Adelaide, Australia, quien no participó en el nuevo informe. “No querrías encontrarte con algo así en un callejón oscuro. Habría sido una auténtica bestia”.

Trabajos anteriores sobre el escorpión, identificado por primera vez en la década de 1870, sugerían que podría haber pertenecido a un grupo de crustáceos conocidos como isópodos. Sin embargo, no fue hasta la década de 1980, cuando los científicos aprendieron más sobre P. gigas y animales relacionados, que comenzó a considerarse que podía tratarse de otro tipo de artrópodo, es decir, un invertebrado con exoesqueleto y apéndices articulados, concretamente un escorpión.

El estudio subraya la importancia de la ciencia de revisión, señaló Elizabeth Dowding, directora de análisis paleoambiental de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg, en Alemania. Dowding no participó en la nueva investigación.

“La manera en que entendemos la extinción y la biología evolutiva proviene de la capacidad de los científicos para volver una y otra vez sobre el mismo terreno”, dijo Dowding. “Es asombroso que esta historia sea, en sí misma, una historia de revisión y curiosidad constante sobre el mismo conjunto de rocas. Demuestra claramente cómo funciona la ciencia”.

Trabajando con ocho fósiles excavados a lo largo de los años en tres sitios distintos, el equipo utilizó tomografías computarizadas y otras herramientas para examinar más de cerca el espécimen conservado en la colección del Museo de Historia Natural. Los investigadores también colaboraron con un artista para crear representaciones de cómo pudo haber sido el animal en el entorno de aquella época.

La “prueba definitiva” de que los restos fosilizados pertenecían a otra especie, explicó Richard Howard, autor principal del estudio y curador de artrópodos fósiles del Museo de Historia Natural, fue un estudio de 2015 que describía un escorpión hallado en Canadá.

Esa criatura, Eramoscorpius brucensis, presentaba una característica clave que, para Howard y sus colegas, resultó decisiva. Su esternón, la placa ubicada en la parte inferior del escorpión entre las bases de las patas, era largo, triangular y tenía una hendidura en el centro, exactamente igual que el esternón de P. gigas, explicó Howard.

“Es exactamente igual en ambos escorpiones. Por lo tanto, podemos inferir que son animales estrechamente relacionados”, afirmó.

P. gigas vivió durante el Devónico temprano, una época en la que la vida en la Tierra seguía siendo principalmente acuática. Por ello, la presencia de un escorpión de estas características en ese período resulta algo sorprendente, según Howard.

“Es mucho más antiguo de lo que esperaríamos para encontrar artrópodos gigantes”, explicó. Los escorpiones y otros artrópodos gigantes, incluidas versiones tempranas de libélulas y milpiés, aparecieron unos 50 millones de años después. En aquella época, las selvas y los árboles generaron un aumento del oxígeno que hizo posible la existencia de grandes organismos terrestres, añadió.

Pero durante el Devónico temprano, cuando los niveles de oxígeno eran menores, “las fronteras entre un animal terrestre y uno acuático eran mucho más difusas”, señaló Howard.

Además de su enorme tamaño, P. gigas tenía patas, pinzas y cabeza cubiertas por protuberancias rugosas, una característica típica de los escorpiones, según los científicos. Aunque en los fósiles conservados en el museo no se han encontrado ojos, los autores del estudio creen que, al igual que los escorpiones modernos, P. gigas también tenía ojos en la parte frontal de la cabeza.

De manera notable, es probable que P. gigas tuviera pinzas de aproximadamente 16 centímetros de longitud, similares al largo de un billete de dólar. “Son unas cuatro veces más largas que las de un escorpión moderno grande”, explicó Bicknell. En comparación, el escorpión gigante del bosque, considerado la especie actual de escorpión más grande, suele medir entre 10 y 13 centímetros de longitud.

El escorpión también parece haber tenido estructuras similares a aletas en el abdomen llamadas epímeros laterales. “No conocemos ningún otro escorpión que las tenga”, indicó Howard. Los científicos suelen asociar estas partes del cuerpo con artrópodos marinos, como los cangrejos herradura. Según Howard, estas estructuras podrían haber ayudado a P. gigas a nadar.

El nuevo trabajo también permitió al equipo reclasificar otros dos artrópodos del mismo período. Aunque anteriormente no se creía que estuvieran relacionados con P. gigas, los autores sugieren ahora que esas especies también podrían corresponder a P. gigas.

Los autores también analizaron algunos aspectos del comportamiento del animal. Una teoría sobre por qué el escorpión alcanzó semejante tamaño es que esto le ayudaba a evitar convertirse en presa, ya que era uno de los primeros organismos terrestres de su tipo, según el estudio.

Sin embargo, ese gran tamaño también habría representado un problema, ya que las fuentes de alimento disponibles en tierra eran criaturas diminutas, como ácaros y otros arácnidos mucho más pequeños. “Parece difícil imaginar que algo del tamaño de un perro pudiera sobrevivir alimentándose exclusivamente de criaturas tan pequeñas”, dijo Howard. “Ni siquiera sé cómo podría haberlas capturado”.

Por ello, el equipo plantea la hipótesis de que P. gigas llevaba un estilo de vida anfibio y se alimentaba de peces primitivos sin mandíbula y peces acorazados que habitaban las aguas de aquel tiempo.

Sin embargo, no todos están convencidos de que P. gigas fuera realmente un escorpión. “El problema que tengo, y para ser justos con los autores, ellos mismos lo reconocen, es que solo contamos con fragmentos del animal original”, señaló en un correo electrónico a CNN Jason Dunlop, director científico de la colección de arácnidos, miriápodos y artrópodos basales del Museo de Historia Natural (Museum für Naturkunde) de Berlín.

Dos características fundamentales de los escorpiones —el aguijón al final de la cola y los órganos sensoriales en forma de peine llamados pectines, ubicados en la parte inferior del cuerpo— no han sido encontradas, indicó Dunlop, quien fue autor del estudio de 2015 y revisor de la nueva investigación. “Las grandes pinzas también podrían encontrarse en algunos crustáceos”, añadió.

Howard reconoce que su equipo trabajó con un espécimen incompleto, pero sostiene que no hay motivos para asumir que la cola no terminara en un aguijón. “Si descubres el esqueleto de un dinosaurio sin cabeza, no supones que no tenía cabeza”, afirmó.

Para Dunlop, el escepticismo demuestra lo difícil que puede ser trabajar con fósiles. Los especímenes rara vez son hallados intactos, como suele mostrarse en películas populares como Jurassic Park. “Los fósiles reales suelen estar rotos, desordenados e incompletos, y el desafío consiste en interpretar lo que estamos viendo a partir de la evidencia disponible”, explicó.

El trabajo tiene varias implicaciones. “Prepara el terreno para revitalizar nuestra forma de pensar sobre los animales de este período”, dijo Bicknell. “Creo que durante los próximos cinco a diez años podríamos ver un aumento en el ritmo con el que se documentan nuevos escorpiones de esta época”.

La reclasificación de P. gigas como escorpión también tiene consecuencias prácticas, según Dowding.

“Debido a esta revisión, todas las bases de datos de paleobiología tendrán que actualizar su información para incorporar estos nuevos datos”, afirmó, especialmente porque los autores utilizaron su interpretación de P. gigas para arrojar nueva luz sobre otros dos organismos.

“Las implicaciones de este trabajo podrían cambiar la comprensión global sobre la diversidad de este grupo”.

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