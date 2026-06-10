“Va a ser una fiesta”: Javier Aguirre llevó confianza antes del debut de México en el Mundial 2026 ante Sudáfrica

Por Andrea Saint Martin, CNN en Español

Javier “Vasco” Aguirre tiene claro que este jueves será un día histórico para la selección mexicana, con el debut en su tercera Copa Mundial de la FIFA como anfitrión.

“Difícilmente vivirán otro Mundial en casa”, dijo sobre los jugadores del Tri este miércoles en conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de México, conocido popularmente como Estadio Azteca.

Y el director técnico de 67 años lo sabe mejor que nadie, ya que él fue uno de los 11 jugadores que en 1986 salió a la cancha del Coloso de Santa Úrsula la última vez que se inauguró una Copa del Mundo en suelo azteca.

“Recuerdo mucho la seguridad con la que salimos, la confianza con la que salimos a enfrentar a Bélgica. Sentíamos que ese partido no iba a ir mal”, recordó sobre el duelo que finalizó con una victoria 2-1 para el Tri.

40 años más tarde, Aguirre regresará a jugar como local, pero desde el banquillo, puesto que ocupa por tercera vez en su carrera. Con tal experiencia, el mexicano afirmó que la mayor lección que ha aprendido es saber transmitir confianza a los jugadores.

“Que puede ser un buen día para nosotros. Que, pase lo que pase, la gente estará con nosotros”, detalló. “Va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas”.

De cara al duelo con Sudáfrica —el segundo de México en la inauguración de un Mundial—, el Vasco afirmó que ya tiene el once inicial definido, pero que no ha hablado con esos once elegidos.

“Los 26 están muy ilusionados”, agregó. “Hemos elegido a jugadores que están preparados para todo lo que venga mañana. Que, al final de los 90 minutos, se refleje en el marcador”.

Aguirre no demerita a su siguiente rival, con quien México empató 1-1 en el Mundial 2010, asegurando que hay mucho respeto por Sudáfrica y que “no hay rival pequeño hoy en día”.

Y aunque también reiteró múltiples veces que la selección tricolor tiene todo para arrancar con el pie derecho en el Mundial 2026, reconoció que hay cosas que se pueden salir de su control, como la posibilidad de que llueva durante el partido, el rival abra el marcador o se marque una infracción.

Sin embargo, el Vasco compartió que otra de las lecciones que ha aprendido durante su trayectoria es tener tranquilidad emocional y paz interna.

Finalmente, ante el panorama de convertirse en el héroe o villano de México tras sus primeros 90 minutos en su tercer Mundial en casa, el entrenador no busca darle demasiadas vueltas.

“En esta chamba son muy difíciles los términos medios. Eso no es algo nuevo para mí. Lo importante es que el grupo de jugadores haga su trabajo”, dijo.

“Todos somos recordados por un evento especial. Esta no será la excepción. Es algo que está fuera de mi alcance”.

No obstante, algo que sí tiene claro es que, en 40 años, si México vuelve a ser anfitrión de una Copa del Mundo, él ya no estará aquí.

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