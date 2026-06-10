Tyler Mane, estrella de “X-Men” y exluchador profesional, revela que padece un cáncer de mama “súper raro”

Por Lianne Kolirin, CNN

El actor de “X-Men”, Tyler Mane, ha revelado que padece una forma “súper rara” de cáncer de mama.

Mane, quien interpretó a Sabretooth en la película del año 2000, reveló en una publicación de Instagram que le diagnosticaron esta enfermedad, que afecta principalmente a mujeres.

El exluchador profesional de 59 años, que retomó el papel de Sabretooth en “Deadpool y Wolverine” en 2024, dijo que inicialmente pensó en mantener su diagnóstico en secreto, pero finalmente decidió hablar públicamente.

En un video publicado en Instagram el martes, dijo: “Tengo malas noticias: empiezo la quimioterapia hoy. Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama a lo largo de su vida, y yo soy uno de ellos”.

En el pie de foto que acompañaba la imagen, describió la afección como “súper rara”, afirmando que “solo el 1 % de los cánceres de mama se dan en hombres”, lo que explica el estigma que aún la rodea.

“Descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla de ello ni se busca. De hecho, todos mis médicos lo desestimaron y solo gracias a que mi esposa me insistió en que me extirparan el bulto pude acceder a una consulta temprana”.

“Para ser sincero, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Es un poco vergonzoso”, admitió. Sin embargo, al informarse más sobre la enfermedad, decidió hablar abiertamente.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente uno de cada 100 casos de cáncer de mama diagnosticados en Estados Unidos se da en hombres. La situación es similar a nivel mundial; la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 0,5 % y el 1 % de los cánceres de mama se presentan en hombres.

Debido a su rareza, la enfermedad a menudo pasa desapercibida o se diagnostica erróneamente, lo que significa que muchos casos se detectan en etapas avanzadas.

Según los CDC, varios factores pueden influir en la probabilidad de que un hombre desarrolle esta enfermedad potencialmente mortal, como la edad, los antecedentes familiares de cáncer de mama y el sobrepeso.

Mane, quien cuenta con 63.100 seguidores en Instagram, también compartió un breve video de sí mismo en el hospital, conectado a una vía intravenosa. Levantó el dedo medio y murmuró: “¡Que se j**a el cáncer!”.

El martes, tras su segundo día de quimioterapia, publicó una actualización en la que se mostró emocionado y agradeció a la gente “por todo el cariño y el apoyo” recibidos tras su anuncio inicial. Pidió a sus seguidores que compartieran su mensaje y escribió: “Voy a derrotar al cáncer. Gracias por acompañarme en este camino. Necesitamos crear conciencia. El cáncer es terrible, pero si se detecta a tiempo, se puede ganar la batalla”.

Mane, que comenzó su carrera como luchador profesional antes de dedicarse a la actuación, también apareció como el villano Michael Myers en la película de terror de 2007 “Halloween” y en su secuela de 2009, “Halloween II”.

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