Servicio Postal no entregará boletas electorales en estados que no faciliten listas de votantes, según plan de Trump

Por Tierney Sneed, Jeremy Herb y Gabe Cohen, CNN

Los funcionarios electorales estatales pronto podrían enfrentarse a una difícil disyuntiva: entregar las listas de votantes a la administración Trump o arriesgarse a perder el servicio postal de entrega de las papeletas enviadas por correo.

Este dilema surge de las nuevas normas propuestas por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para cumplir con un decreto firmado por el presidente Donald Trump esta primavera con el fin de restringir el voto por correo.

Si los tribunales ratifican la orden, otorgaría al Gobierno federal un papel sin precedentes en las elecciones y podría poner aún más datos de votantes en manos de funcionarios de Trump que buscan supuestos fraudes electorales.

Las normas propuestas establecen nuevas condiciones que los estados tendrían que cumplir para enviar las papeletas de voto por correo, incluyendo la obligación de proporcionar a la agencia listas de todos los votantes que recibirán las papeletas por correo.

Hasta el momento, 23 estados gobernados por demócratas y el Distrito de Columbia han presentado demandas, al igual que líderes del Partido Demócrata y grupos de defensa del votante no partidistas, lo que augura un verano potencialmente intenso con fallos judiciales de gran trascendencia.

El mes pasado, la administración Trump superó un obstáculo legal inicial cuando un juez federal en Washington, que supervisa uno de los casos, se negó a bloquear el decreto de Trump, lo que permitió al Servicio Postal comenzar a implementarla.

Los grupos del Partido Demócrata están pidiendo a un tribunal de apelaciones que acelere la revisión de esa decisión, advirtiendo que los votantes de todo el país podrían verse privados de su derecho al voto en las elecciones de mitad de mandato de este año si no se bloquea la propuesta.

En una entrevista con CNN, la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, una demócrata cuyo estado forma parte de la coalición que presentó una demanda en Boston, declaró que si los tribunales fallan a favor de la administración Trump, “entonces veremos una eliminación virtual del voto por correo, a menos que los estados proporcionen listas de votantes al Gobierno federal”.

El decreto de marzo de 2026 es una de las varias medidas que Trump ha tomado recientemente para buscar el control federal sobre las elecciones y restringir el voto por correo, que él ha calificado repetidamente como una herramienta utilizada por sus oponentes para hacer trampa en las elecciones, a pesar de que no hay evidencia de fraude electoral generalizado.

En el Capitolio, la Ley SAVE, un proyecto de ley respaldado por Trump que exige nuevas medidas de verificación de ciudadanía para registrarse para votar, ha fracasado en el Senado.

Los tribunales han rechazado otros intentos agresivos de la administración por inmiscuirse en el proceso electoral, una función que la Constitución otorga en gran medida a los estados.

Pero ahora, el decreto de Trump busca otorgarle al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) un papel sin precedentes en las elecciones de mitad de mandato: no solo entregar las papeletas, sino también controlar quién las recibe.

“Si se paga el franqueo correcto en una carta, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) debería entregarla”, declaró a CNN Anton Hajjar, exvicepresidente de la Junta de Gobernadores del USPS. “La norma propuesta dice que no regula las elecciones, pero en la práctica, eso es lo que está haciendo”.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que “toda la Administración Trump continuará implementando legalmente la agenda para la que el presidente Trump fue elegido, la cual incluye la seguridad de las elecciones estadounidenses”.

“La Administración sigue confiando en que el decreto se implementará antes de las elecciones de noviembre, que siempre fue la intención cuando se firmó”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

Si bien el texto redactado por el Servicio Postal aún deja en manos de los estados la decisión sobre qué votantes se incluyen en las listas que se envían a la agencia, le indica al USPS que no envíe boletas a los estados que no sigan ese procedimiento.

Los programas estatales de votación por correo deben cumplir con otros requisitos de la orden de Trump para que el USPS pueda entregar las boletas, lo que podría obligar a algunas jurisdicciones a rediseñar por completo sus materiales de votación por correo.

“Esto negaría a las personas elegibles el derecho al voto. Punto final”, declaró Tobias Read, secretario de estado de Oregón, uno de los 23 estados que demandaron a la administración por la orden.

“Esto no está dentro de las facultades del presidente”, señaló Read. “Está absolutamente claro en la Constitución: los estados organizan las elecciones”.

A medida que se desarrolla la batalla legal, los sindicatos del Servicio Postal han comunicado a la dirección del USPS su preocupación por el decreto y por cómo esta coloca a los carteros en la posición de tener que decidir si transmiten o no ciertas papeletas de votación.

“Según leemos en este borrador, si un estado no lo cumple, si no proporciona la información o el formato correcto, entonces el Servicio Postal simplemente rechazará todas esas papeletas o cualquier otro correo electoral, y eso es muy, muy preocupante”, indicó Brian Renfroe, presidente de la Asociación Nacional de Carteros.

La orden de Trump también instruye al Departamento de Seguridad Nacional a crear sus propias listas de ciudadanía, estado por estado, de votantes elegibles, extrayendo datos de varias agencias federales, lo que alimenta los temores de que la administración pueda usar las listas para presionar a los estados a depurar sus padrones electorales.

Los funcionarios electorales estatales ya tienen la capacidad de utilizar un sistema de registro de inmigrantes del DHS para verificar sus listas, y el programa ha sido objeto de críticas por identificar falsamente a votantes elegibles como no ciudadanos.

En documentos presentados ante el tribunal, la administración Trump ha mostrado indecisión sobre cómo el DHS pretende llevar a cabo los planes para publicar listas estado por estado, pero el lunes, el Departamento de Justicia dijo que el DHS está trabajando para que los estados puedan acceder a la “información de la lista de ciudadanía”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también está manteniendo “conversaciones preliminares” sobre el intercambio de datos entre las agencias, según informó el Departamento de Justicia el lunes.

La administración había comunicado previamente al tribunal que el DHS estaba analizando si los datos de los votantes estatales proporcionados al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) podrían utilizarse para “monitorear el flujo de votos por correo y en ausencia, identificar anomalías que puedan indicar fraude o mal uso electoral y generar pistas de investigación autorizadas”.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a CNN que estaban implementando legalmente el decreto del presidente Trump y que estaban comprometidos a “restaurar la integridad de nuestros sistemas electorales y garantizar que los ciudadanos estadounidenses, y solo los ciudadanos estadounidenses, elijan a los líderes estadounidenses”.

Existen serias dudas sobre la viabilidad del plan del Servicio Postal, incluyendo si la agencia, que ya se encuentra en una situación financiera precaria, cuenta con los fondos y los recursos necesarios para ejecutar medidas tan drásticas en un plazo tan breve.

“Si no tienen la financiación necesaria para cumplir con su misión declarada, ¿cómo podemos esperar que puedan ampliarla?”, cuestionó Matt Crane, director ejecutivo de la Asociación de Secretarios de Condado de Colorado, que representa a los funcionarios locales encargados de las elecciones en el estado. “Que se centren en su trabajo y nos dejen hacer el nuestro”.

Según la normativa propuesta, el Servicio Postal deberá diseñar y poner en marcha un portal a través del cual los estados puedan enviar una lista de sus votantes por correo, junto con códigos de barras únicos para cada individuo.

“El verdadero problema es que, hasta donde yo sé, este portal aún no existe”, indicó Jeff Ellington, cuya empresa, Runbeck Election Services, ha sido contratada por el condado de Maricopa, Arizona, y otras grandes jurisdicciones para imprimir papeletas y administrar otros aspectos del voto por correo.

Según una persona familiarizada con las conversaciones, la administración Trump le ha comunicado al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que hay fondos para respaldar la implementación interna, informó a CNN una persona que habló con ellos, aunque no está claro cuál será la fuente específica de financiación.

De acuerdo con la fuente, dentro de la agencia se ha debatido el impacto desproporcionado que tendrá el nuevo sistema en las comunidades rurales más pequeñas.

Además de las listas de votantes elegibles, la normativa propuesta incluye nuevos estándares para los sobres de las papeletas, incluidos códigos de barras que ayudarían a realizar un seguimiento de las mismas, todo lo cual supone un reto para las oficinas electorales más pequeñas con presupuestos limitados para modernizar el sistema de voto por correo.

Es probable que los condados grandes de estados donde el voto por correo es común, como Arizona y Colorado, ya utilicen sobres de votación diseñados de acuerdo con la normativa propuesta.

Estas características de diseño han sido durante mucho tiempo las mejores prácticas para el voto por correo, afirmó Tammy Patrick, directora de programas de Election Center, una organización sin fines de lucro que presta servicios a funcionarios electorales en todo el país.

“Existen razones prácticas por las que algunas jurisdicciones no han adoptado esta medida”, afirmó Patrick. Señaló tanto problemas presupuestarios como leyes estatales que obstaculizan el diseño de los sobres electorales para facilitar el seguimiento automatizado.

La forma en que las jurisdicciones organizan y formatean sus datos de voto por correo varía de un estado a otro, e incluso dentro de cada estado, lo que plantea posibles obstáculos para la forma en que el USPS recibirá esas listas.

“En todos los estados, ha sido un desafío para los funcionarios locales asegurarse de que sus datos puedan ser recopilados y leídos por los estados”, comentó Patrick. “Y ahora les estamos pidiendo a los 50 estados que proporcionen información que pueda ser utilizada por el Servicio Postal”.

El año pasado, Trump intentó ejercer un mayor control sobre las elecciones federales mediante un decreto, pero este fue bloqueado en gran medida por jueces que concluyeron que no tiene poder unilateral para modificar las reglas de votación, y que cualquier autorización de este tipo debe provenir del Congreso.

Se están esgrimiendo argumentos similares contra la última orden.

El mes pasado, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Carl Nichols, se negó a bloquear el decreto de Trump de 2026, no porque considerara legales sus directivas, sino porque dijo que había preguntas sin respuesta sobre cómo el Gobierno la implementaría, por lo que era demasiado pronto para que interviniera.

Los demócratas están presionando al Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington para que emita un fallo este verano.

“Si la orden permanece vigente, millones de datos personales confidenciales de votantes estadounidenses se acumularán en bases de datos inexactas e ilegales, y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) interferirá sin precedentes en los programas estatales de votación por correo”, escribieron los demócratas en un documento presentado ante el tribunal el lunes.

El Departamento de Justicia argumentó que “no existe justificación para un calendario tan apretado”.

La propuesta del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), presentada al día siguiente del fallo de Nichols y abierta a comentarios públicos, incluía algunas modificaciones importantes a la directiva de Trump de marzo de 2026, suavizando algunas de las limitaciones más estrictas al voto por correo.

Por ejemplo, otorgaba a los estados flexibilidad para seguir modificando las listas de votantes que se envían al USPS a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, los expertos electorales están desconcertados sobre qué hará el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) con esas listas una vez que las reciba, y advierten que cualquier contratiempo en ese proceso podría provocar que los votantes no reciban sus papeletas a tiempo.

Algunos funcionarios electorales consideran este requisito una maniobra encubierta del Gobierno para obtener datos, dado a que el Departamento de Justicia ha demandado a 30 estados para obtener información confidencial de los votantes, especialmente en los estados con votación universal por correo, donde prácticamente todos los votantes figurarían en dicha lista.

Los ocho tribunales que han dictaminado en estos casos han fallado en contra del Departamento de Justicia.

“Ya le dijimos a la administración Trump que no podían tener nuestros datos de votantes”, apuntó Amanda Gonzalez, secretaria del condado de Jefferson, Colorado, y candidata demócrata a la presidencia del estado, que está luchando en los tribunales contra la exigencia de la administración de acceder al padrón electoral.

Y agregó: “Esto no es más que una estratagema mal disimulada para conseguirlo por otro medio”.

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