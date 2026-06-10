Las alertas y consejos de EE.UU. y Canadá antes de viajar a México por el Mundial

Por CNN Español

Miles de aficionados de todo el mundo comenzarán a llegar a México en los próximos días para asistir a los partidos del Mundial 2026. Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el operativo de seguridad está listo para recibir a miles de turistas, autoridades y organismos de ambos países han emitido una serie de advertencias sobre seguridad y posibles afectaciones a la movilidad por las protestas sociales que se espera marquen el arranque del torneo.

A pocas horas del inicio del Mundial, cuyo partido inaugural tendrá lugar este jueves en el estadio Ciudad de México en la capital mexicana, la Embajada de EE.UU. en México recordó a sus ciudadanos que los riesgos de seguridad en el país varían según la región.

“Si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente antes de viajar”, dijo la embajada en una notificación dirigida a quienes asistirán a los partidos del Mundial.

También advirtió sobre posibles riesgos de “violencia terrorista” y recordó que la capacidad de asistencia del gobierno estadounidense es limitada en algunas zonas del país.

“En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades terroristas“, dice la alerta de viaje del gobierno estadounidense.

Las tres ciudades sede del torneo en México —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— se encuentran bajo distintos niveles de alerta. Ciudad de México y Nuevo León, donde se ubica Monterrey, fueron clasificadas en nivel 2, una categoría que recomienda ejercer mayor precaución. Jalisco, sede de los partidos en Guadalajara, permanece en nivel 3, por lo que Washington aconseja reconsiderar el viaje debido a riesgos asociados a la actividad de grupos criminales.

La clasificación más alta, nivel 4 o “no viajar”, se mantiene para seis estados: Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas.

El Gobierno de Canadá, otro de los anfitriones de esta Copa del Mundo, también emitió una notificación con recomendaciones de viaje hacia México en la que pide “extremar las precauciones” debido a “altos niveles de criminalidad y secuestros”.

“Los niveles de delincuencia, particularmente de delitos violentos, son elevados en todo México”, dice la notificación. “Las autoridades mexicanas han realizado esfuerzos para proteger los principales destinos turísticos, lo que ha dado lugar a menores niveles de violencia relacionada con las pandillas en estas zonas. Sin embargo, siguen produciéndose delitos violentos en las grandes ciudades, en zonas turísticas populares y en complejos vacacionales”, agrega.

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde tendrán lugar los partidos, están catalogadas como zonas donde “extremar las precauciones”.

En tanto el Gobierno de Canadá recomienda no viajar salvo por razones esenciales diferentes zonas en Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Nueva León, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas

Además de las advertencias de seguridad, las autoridades aeroportuarias de la capital mexicana alertaron sobre posibles complicaciones para llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a las manifestaciones sociales que se esperan en distintos puntos de la ciudad.

“Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto”, dijo el AICM en un mensaje publicado en sus redes sociales. Como medida de seguridad, añadió, el acceso a las terminales estará restringido a pasajeros con pase de abordar y acompañantes estrictamente necesarios.

La advertencia llega en medio de movilizaciones de maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), transportistas, agricultores y de diversos colectivos sociales, incluidos familiares de personas desaparecidas, que han convocado protestas para visibilizar sus reclamos en medio de la atención internacional del arranque del torneo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que todo saldrá bien el día de mañana, cuando en el estadio Ciudad de México se lleve a cabo la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

“Ninguna (preocupación), está todo bajo control”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa diaria. “Hay una recomendación de salir más temprano; pero se va a llegar al Estadio y va a ser una muy buena inauguración, y también todo el ánimo a la Selección”, añadió.

La inauguración será el primero de los cinco partidos que se disputen en Ciudad de México, con el duelo entre México y Sudáfrica. En total se jugarán 13 partidos en el país que se repartiran también entre Guadalajara y Monterrey. Aunque las cifras oficiales estiman la llegada de más de 5 millones de aficionados, los sectores hoteleros prevén que la cifra sea menor.

La Secretaría de Seguridad de México también alertó sobre posibles fraudes digitales relacionados con el Mundial 2026, sobre todo a través de aplicaciones de mensajería. Advirtió que se han detectado intentos de suplantación de identidad, extorsiones y mensajes falsos con supuestas promociones, boletos o experiencias del torneo.

La dependencia recomendó desconfiar de mensajes que pidan dinero, datos personales o códigos de verificación, no abrir enlaces sospechosos, confirmar siempre la identidad del remitente y activar la verificación en dos pasos. También pidió no reenviar cadenas no verificadas y reportar o bloquear números desconocidos.

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