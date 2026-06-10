Jóvenes, multitudes y Bad Bunny: España transforma a León XIV en el papa “pop”

Por Pau Mosquera, CNN en Español

La de León XIV promete ser una visita que dé que hablar durante mucho tiempo. Ya no solo por ser la primera visita de un papa a España en 15 años, sino por las imágenes que está dejando tras cada evento que protagoniza.

Unas escenas en las que demuestra tres habilidades que lo convierten en todo un fenómeno “pop”: capacidad de convocatoria, conexión con los jóvenes y convergencia con movimientos culturales de masas.

Algunas de las postales más llamativas se registraron especialmente en el primer segmento de su viaje, en Madrid, donde llegó a reunir a más de un millón de personas que querían presenciar de cerca la Santa Misa celebrada el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles. Eso, a pesar del calor que azotaba la ciudad.

Ni qué decir de la jornada anterior, cuando reunió a medio millón de asistentes en la vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima. Unas cifras llamativas teniendo en cuenta la caída en el número de españoles que se identifican como católicos desde que Benedicto XVI visitó el país en 2011.

Concretamente, el 72,1% de los encuestados en mayo de 2011 por el Centro de Investigaciones Sociológicas se definían católicos; mientras que la cifra cae hasta el 56,1% de los encuestados si tenemos en cuenta el barómetro con datos de este pasado mes de mayo.

Entre estas aglomeraciones de fieles y curiosos destacaban especialmente los jóvenes, cuyos rostros asomaban entre el público y que se hacían escuchar con el clamor de “esta es la juventud del papa”.

A ellos se acercaba el pontífice copiando sus códigos y costumbres, y sorprendía a muchos ejecutando tendencias propias de los adolescentes, como el gesto de “six-seven”. Una expresión carente de sentido (o con diversas interpretaciones) y popularizada por las generación Alpha que hizo el pontífice en distintos traslados del papamóvil, sabiendo captar la atención de las redes sociales.

No obstante, lo que más ha llamado la atención popular es el encuentro acaecido como resultado de una broma que inundaba la capital española. Como contexto: la visita del papa León XIV coincidía en el tiempo con la serie de diez conciertos que el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, da en Madrid hasta el próximo 15 de junio.

Ante la certeza de que ambas citas tenían todos los elementos para captar a las multitudes, había quien bromeaba con la posibilidad de que ambos se encontraran. Encuentro que terminó materializándose, para satisfacción de quienes fantaseaban con esa eventualidad.

La propia Santa Sede fue la que confirmó este martes que la reunión tuvo lugar. Se trató de un breve encuentro que se realizó el lunes, aprovechando el acto de León XIV con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabeu, donde el cantante puertorriqueño acudió acompañado de miembros de su familia.

Para quienes desearon que esto ocurriera, la única nota negativa es que no trascendieron imágenes del encuentro. Eso sí, de lo que no cabe duda, es que este es un pontífice que ha sabido leer los tiempos y adaptarse a ellos.

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