Infantino, a horas de que comience el Mundial 2026, pide “dejar los problemas de lado” y disfrutar la Copa del Mundo

Por Andrea Saint Martin, CNN en Español

Horas antes de que ruede el balón por primera vez en la Copa Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió el mensaje que el torneo quiere mandar al mundo: promover la unidad.

“Será la Copa del Mundo más incluyente y la más representativa. El evento mundial más grande del mundo”, aseguró en conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de México.

“Todos quieren disfrutar un momento de felicidad, en donde los problemas queden de lado. Donde pueden llorar si su equipo gana o pierde (…) Sentir esa comunidad, eso es fundamental”, detalló.

Infantino reconoció que el Mundial 2026 ha enfrentado múltiples retos no relacionados con el deporte, destacando la participación de la selección de Irán —que, en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel llevan adelante contra el régimen, mudó su campamento base a México y solo entrará a suelo estadounidense para jugar sus partidos—, la crítica a los elevados precios de los boletos y el proceso de visas que el Gobierno de Trump ha solicitado para los jugadores, staff técnico, árbitros, aficionados, etc.

“Los problemas que hay los hablamos y los resolvemos”, dijo. “Creo en la magia, en la potencia del balón de futbol, de este trofeo, de la Copa Mundial y de estos partidos”.

“Veo la situación actual del mundo”, detalló. “Además de esto, todos tenemos nuestros propios problemas en cada lugar del mundo, pero creo que un evento de una potencia trascendental como un Mundial puede ayudar”.

“Si por un pequeño momento, si por 90 minutos a la gente se le olvidan los problemas (…) Si hacemos que la gente sea feliz, será un éxito”, reiteró.

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