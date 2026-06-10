“Disclosure Day”: ¿por qué Spielberg vuelve al tema de los extraterrestres?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

De las 37 películas que Steven Spielberg ha dirigido, un cuarto pertenecen al género de la fantasía y la ciencia ficción; y seis incluyen seres extraterrestres en sus tramas, como es el caso de su nueva cinta, “Disclosure Day”, que se estrena este viernes en cines.

En “Disclosure Day”, el eje de la trama es un sujeto llamado Daniel Kellner (Josh O’Connor), quien se encuentra fugitivo tras robar pruebas que demuestran que el Gobierno ha ocultado visitas extraterrestres a la Tierra. Es una película sobre teorías conspirativas con elementos de acción.

Es llamativo que Spielberg ha abordado el tema desde hace casi medio siglo, cuando estrenó “Close Encounters of the Third Kind” en 1977. Y la manera en que muestra a los seres extraterrestres en pantalla ha cambiado a lo largo de los años.

En “Close Encounters of the Third Kind”, la historia conectaba con el sentir de la época, en la que proliferaban los reportes de avistamientos de ovnis y los relatos de abducciones. El personaje de Roy Neary (Richard Dreyfuss), tras avistar un ovni, se convierte en creyente de su existencia al punto que logra colarse en un resguardado encuentro entre funcionarios del Gobierno y las entidades biológicas extraterrestres.

En la cinta, los extraterrestres se comunican a través de notas musicales y vienen en son de paz; de hecho, liberan a los humanos que habían adbucido a lo largo de las décadas. Al final de la película, Neary decide embarcarse en la nave nodriza. Los alienígenas no son una amenaza.

Speilberg regresó al tema con una óptica similar en “E.T. the Extraterrestrial”, en 1982. En esta ocasión, un alienígena queda atrás, abandonado en la Tierra, cuando su nave despega de emergencia. Así llega a la casa de una familia suburbana, en la que es protegido por un niño, Elliott (Henry Thomas). En la cinta, el extraterrestre es bueno y tiene poderes curativos y los villanos son los agentes del Gobierno que desean capturarlo para hacerle exámenes.

“E.T. the Extraterrrestrial” fue un fenómeno social. No solo recaudó US$ 797 millones a nivel global, sino que rompió todos los récords de taquilla de ese año. El personaje fue reproducido en juguetes, ropa y campañas de marketing de todo tipo de productos.

Tras el éxito de “E.T. the Extraterrestrial”, Spielberg aparcó la temática hasta “A.I. Artificial Intelligence”, en 2001, que es en realidad una película sobre robots, inteligencia artificial y la compleja relación que mantienen los humanos con las máquinas. Concebida originalmente como un proyecto de Stanley Kubrick, “A.I.” concluye con un epílogo, en el que seres extraterrestres altamente evolucionados arriban a la Tierra en el futuro, cuando la humanidad está extinta.

Esta visión benévola de los alienígenas concluye en “War of the Worlds”, de 2005, basada en la novela de H.G. Wells sobre una invasión extraterreste a la Tierra, en la que esta fuerza invasora aniquila y esclaviza a todos los seres humanos que encuentra a su paso. Al igual que en el libro, los extraterrestres mueren al entrar en contacto con los virus y bacterias de la Tierra.

Esta es una época en la que estaba de moda el tema de las invasiones extraterrestres, popularizadas por películas como “Independence Day” y “Mars Attacks!”, ambas de 1996, y “Men in Black” en 1997. Spielberg se suma a esa tendencia y nos propone unos alienígenas violentos y con ambiciones de dominar el planeta.

Desde entonces, Spielberg solo mencionó el tema en “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, en 2008, que forma parte de la saga del arqueólogo Indiana Jones, que mezcla los géneros de acción y fantasía pero que, en esta cuarta entrega, introdujo el elemento de la ciencia ficción al lanzar al protagonista en la búsqueda de un artefacto misterioso en Sudamérica que resulta ser la calavera de un extraterrestre.

Así que Spielberg retoma una temática que conoce bien y que ha abordado desde distintas ópticas. Es, si se quiere, un regreso a sus raíces, cuando dirigió “Close Encounters of the Third Kind”, con cierto elementos dramáticos propios de las películas y series inspiradas en teorías conspirativas. No en balde, Ryan Coogler (“Sinners”) prepara una nueva versión de “The X Files”. Parece que los extraterrestres llegaron para quedarse.

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