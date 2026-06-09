Un jurado votó a favor de que Jeffery Lee recibiera cadena perpetua. Pero Alabama planea ejecutarlo de todos modos

Por Nina Giraldo

El jurado de Alabama en el juicio de Jeffery Lee pasó varios días escuchando las pruebas y deliberando sobre si debía vivir o morir.

Uno de los miembros del jurado que habló con CNN formaba parte de la mayoría de 7 a 5 que votó a favor de que el entonces joven de 21 años fuera condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Jimmy Ellis y Elaine Thompson en 1998 y el intento de asesinato de Helen King.

Cuando el miembro del jurado se enteró más tarde de que un juez había revocado la recomendación y condenado a muerte a Lee, se sintió devastado, según declaró.

“Fue la primera vez que me di cuenta de que había malgastado mi tiempo como miembro de un jurado”, dijo, tras pedir permanecer en el anonimato por temor a represalias.

Casi 30 años después, Lee enfrentará la ejecución por gas nitrógeno este jueves, a pesar de que el jurado votó a favor de la cadena perpetua. El juez anuló el veredicto del jurado mediante un procedimiento ya abolido llamado anulación judicial, que permitía a un juez revocar la recomendación de sentencia del jurado. Alabama derogó esta práctica en 2017 para todos los casos futuros.

Tras agotar todas las demás vías de apelación, sus abogados han solicitado a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, que le conceda el indulto y respete el veredicto original del jurado. Lee también ha impugnado la constitucionalidad de su método de ejecución, una apelación que aún está siendo examinada por los tribunales.

Ivey “planea seguir adelante con la ejecución”, declaró un portavoz de la gobernadora a CNN.

Lee es una de las 27 personas en Alabama que aún se enfrentan a la pena de muerte debido a una anulación judicial, dijo MiAngel Cody, una de las abogadas de Lee.

En su petición de clemencia, el equipo de defensa de Lee solicitó a Ivey que “terminara el trabajo que había comenzado” y que desmantelara la anulación judicial retroactivamente, según declaró Cody. Un proyecto de ley que actualmente se tramita en la legislatura de Alabama también busca revisar las sentencias de los acusados ​​en casos de asesinato capital que fueron condenados a muerte mediante anulación judicial.

“Creo que cualquier persona se alarmaría al saber que su estado puede ejecutar a alguien incluso si el jurado nunca votó a favor de la pena de muerte”, dijo Cody.

El concepto de anulación judicial pone de manifiesto una “desconexión” entre las leyes actuales y los criterios que se utilizaban en el pasado para condenar a muerte a las personas, afirmó Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

“Estamos ejecutando a personas que fueron condenadas hace muchos años, a veces hace décadas, que no serían sentenciadas a muerte si fueran juzgadas hoy”, dijo Maher.

Según Cody, ejecutar a Lee en virtud de una ley obsoleta convierte su castigo en una “función de la época, y no del delito”.

Un familiar de Jimmy Ellis declinó hacer comentarios. CNN no pudo contactar a King ni a los familiares de las demás víctimas para obtener declaraciones.

Lee declaró a CNN que le llevó años “aceptar el hecho” de que había matado a gente.

“Incluso ahora, me cuesta aceptar que fui capaz de algo así”, dijo Lee en una llamada telefónica desde el centro penitenciario Holman en Atmore, Alabama.

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, pidió el lunes que se procediera con la ejecución, afirmando en un comunicado que los tribunales han ratificado repetidamente la condena y la sentencia de Lee, e invocando la memoria de sus víctimas.

“Pienso en esas víctimas”, dijo. “Recuerdo las esperanzas y los sueños de Jimmy Ellis y Elaine Thompson, el futuro y la vida que tenían con sus familias, que les fueron arrebatados sin sentido por las acciones premeditadas y crueles de Jeffery Lee”.

El 12 de diciembre de 1998, Lee, de 21 años, entró en la casa de empeños Jimmy’s Pawn Shop en Orville, Alabama, según un fallo de apelación federal de 2013 que confirmó su condena. Habló con la empleada Helen King sobre la compra de un anillo de bodas y se marchó diciendo que volvería con el dinero para comprarlo.

Instantes después, Lee regresó empuñando una escopeta.

“¿Qué pasa, hijos de p**a?”, dijo, y comenzó a disparar.

Tras la marcha de Lee, King llamó al 911 y cerró con llave las puertas de la tienda, según consta en los documentos judiciales. Lee intentó volver a entrar para coger el arma que había dejado, pero no pudo abrir la puerta principal, según los documentos judiciales, que citan una declaración escrita en la que admitía su culpabilidad.

La policía encontró a Lee en un motel de Georgia a primera hora del día siguiente, y Lee firmó la confesión por escrito poco después. Escribió que el primer disparo contra Ellis fue accidental, pero admitió que el resto del tiroteo fue intencional.

Según los documentos judiciales, el propietario de un negocio cercano declaró ante el tribunal que el tiroteo dejó a la comunidad “asustada y enfadada”.

El hijo de Ellis declaró ante el jurado que la muerte de su padre le destrozó el mundo, según consta en los documentos judiciales. La hija de Thompson testificó que su madre había sido su mejor amiga y que sufría pesadillas a causa de su asesinato.

“El acusado, con fría precisión y premeditación, utilizando un arma diseñada con el único propósito de acabar con la vida humana, asesinó sin piedad a tres personas que simplemente intentaban ganarse la vida”, escribió el juez en su sentencia. Añadió: “Milagrosamente, Helen King resultó ilesa y solo acabó con la vida de dos personas; sin embargo, en esos pocos segundos de caos, destruyó la vida de muchas”.

El equipo legal de Lee no quiere minimizar el dolor que han sufrido las familias de las víctimas, declaró Cody, abogado de Lee, a CNN.

“Eso es cierto, y sin duda debe tenerse en cuenta al determinar el castigo apropiado en este caso”, dijo Cody. Añadió: “Precisamente por eso entendemos que lo mejor a lo que puede aspirar el señor Lee es a la exclusión permanente de la sociedad”.

En su petición de clemencia, el equipo de Lee también señaló su problemático pasado como una razón por la que creen que merece que se le conmute la sentencia, dijo Cody.

Lee creció en un hogar pobre donde sufrió abusos físicos por parte de su padre, según un sitio web de su equipo legal. Lee comenzó a inhalar gasolina a los siete años, según consta en documentos judiciales. Recurrió al alcohol a los once años, dijo Cody, y consumió cocaína y marihuana durante su adolescencia.

Según Cody, durante la detención de Lee tras los asesinatos, recibió tratamiento de salud mental por primera vez.

Solo un puñado de estados permitieron alguna vez la anulación judicial. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos, Alabama fue el único estado en el que los jueces anularon con frecuencia las cadenas perpetuas a favor de la pena de muerte, según un informe de 2011 de la Iniciativa de Justicia Igualitaria (EJI) .

“Así que personas como el Sr. Lee eran casos atípicos incluso cuando era legal, pero ahora ya ni siquiera es legal, lo que lo coloca en una situación mucho más problemática en términos de justicia”, dijo Randy Susskind, subdirector de EJI, una organización sin fines de lucro que brinda representación legal a personas que, según cree, han visto denegada su justicia en los tribunales.

Según el informe, los jueces podían anular veredictos de vida o muerte mediante una revocación judicial, pero en el 92 % de las revocaciones, los jueces de Alabama impusieron la pena de muerte. El informe señala que los jueces de Alabama anularon veredictos de jurado 107 veces entre 1976 y 2011. Además, el informe de EJI indica que los jueces tendían a imponer sentencias de muerte mediante revocación judicial con mayor frecuencia durante los años electorales.

Estos casos plantean interrogantes difíciles sobre el sistema de pena capital de Estados Unidos.

En el momento de la elaboración del informe, la anulación judicial representaba más de una quinta parte de las personas en el corredor de la muerte de Alabama y era la “razón principal” por la que el estado tenía la tasa más alta de condenas a muerte y ejecuciones del país, según el informe.

Maher declaró a CNN que la anulación judicial de un veredicto es poco común en todo el país porque “la mayoría de los jueces respetan los deberes y las responsabilidades del jurado”.

“Para los fundadores de este país, el jurado era una parte fundamental de nuestra democracia y de nuestro sistema legal, y por eso les permitieron decidir los casos penales”, dijo Maher.

Antes de que Ivey firmara el proyecto de ley que abolía el procedimiento, existía la percepción general de que la anulación judicial era inconstitucional y que pronto sería declarada como tal por la Corte Suprema, según Susskind. La Corte ya había declarado inconstitucional la anulación judicial en Florida en 2016.

Alabama fue el último estado en eliminar el procedimiento un año después. La derogación fue aprobada por el senado estatal con 30 votos a favor y 1 en contra, según Dick Brewbaker, exsenador estatal republicano que patrocinó el proyecto de ley y afirmó no haber recibido “ninguna oposición negativa” por parte de sus electores conservadores.

Ahora jubilado, Brewbaker se encuentra entre quienes piden que se conmuten las sentencias de muerte impuestas mediante anulación judicial.

“Lo que tenemos ahora son personas que han sido sentenciadas bajo dos criterios distintos, y eso no está bien”, dijo Brewbaker. “Todo el derecho consuetudinario se opone rotundamente a ello”.

Al solicitar el indulto, los defensores de Lee también señalan los cambios positivos que ha experimentado en su vida desde que ingresó en prisión, según Cody: Lee se ha vuelto profundamente religioso y ha desempeñado varios roles de liderazgo en la cárcel, incluyendo el de predicador y maestro de iglesia.

“Cometí el peor error que una persona puede cometer, y durante años luché contra pensamientos suicidas”, dijo Lee. Añadió que finalmente comprendió que necesitaba perdonarse a sí mismo antes de poder pedir perdón a los demás.

Lee dijo que no ha sentido la necesidad de hacer todo lo que necesita antes de la fecha de su ejecución: llamar a sus padres, hermanos y a su hijo, que ahora tiene 28 años y que tenía dos meses en el momento de su arresto.

“Aunque estuve en prisión, nunca intenté perderme ningún momento importante de su vida, y siempre le digo que estoy muy agradecido de que haya resultado ser totalmente opuesto a mí”, dijo Lee sobre su hijo, que sirvió en el Ejército y recientemente se comprometió.

Mantiene la esperanza de que Ivey le conceda el indulto antes de su ejecución el jueves.

“Creo en Dios, y Él no me ha dicho que el 11 de junio sea mi último día en la Tierra”, dijo Lee. “Tengo que creerlo”.

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