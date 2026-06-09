Todos los estadios y ciudades de México, EE.UU. y Canadá donde se juega el Mundial 2026

Por César López, CNN en Español

El Mundial 2026 será el más grande jamás organizado. 48 selecciones divididas en tres países sede es un hito histórico que apunta a romper récords de asistencia y de audiencia a nivel global.

Dieciséis estadios en igual número de ciudades albergarán los 104 partidos de la competición, que comienza este 11 de junio en México y termina el 19 de julio en Estados Unidos.

Este ambicioso proyecto, sin embargo, no supera el récord histórico de la cita de 2002, cuando Corea del Sur y Japón distribuyeron la cita en 20 estadios para el Mundial que terminó en manos de Brasil.

La edición de 2026 incluirá templos históricos del fútbol, como el Azteca, y obras de la ingeniería moderna, como los estadios multidisciplinarios de Estados Unidos y Canadá, con su lujo y exuberancia a la orden del día.

El recorrido comenzará por el mundialmente conocido como Estadio Azteca, una estructura que resalta sobre la interminable urbe de la capital mexicana.

Pero el Coloso de Santa Úrsula es mucho más que un portentoso armazón de cemento y césped: es tradición, ícono y fútbol en su máxima expresión.

El Estadio Azteca será el primero y el único en la historia, hasta el momento, en ser sede de tres ediciones del Mundial. También ha sido escenario de grandes artistas, gestas deportivas ajenas al fútbol y hasta homenajes póstumos.

Pelé y Maradona, inmortales en el Azteca

La mística del Azteca ha sido alimentada por muchos valuartes del fútbol mexicano e internacional a lo largo de los años. Pero fue el genio y el esplendor de dos de los máximos exponentes del fútbol, Pelé y Maradona, los que quedaron grabados con oro en este estadio.

Eternamente protagonistas del debate para escoger a uno de los dos como el mejor futbolista de la historia, el Rey y el Dios del fútbol encontraron un común denominador en el Azteca: ambos se coronaron campeones del mundo con sus selecciones.

El Estadio Guadalajara, casa de las Chivas de la Liga MX, es uno de los grandes orgullos de la perla tapatía.

Su inauguración fue en 2010 y, desde entonces, no solo ha sido la casa del Rebaño Sagrado, sino que también ha albergado Juegos Panamericanos (2011), Copa Libertadores (2010), Mundial Sub17 (2011) y otros eventos deportivos y artísticos.

La capital regiomontana tiene el cuarto recinto futbolístico de mayor capacidad en México. Es uno de los más modernos del país y posee una de las aficiones más pasionales y activas de la Liga MX, la de los Rayados de Monterrey.

La moderna estructura contrasta con el paisaje que lo rodea: el imponente Cerro de la Silla, ícono del estado de Nuevo León, luce de fondo para el estadio regio.

En Atlanta, Estados Unidos, está uno de los estadios más modernos y con diseño más vanguardista del planeta. Una de sus principales características es el techo retráctil.

La casa del Atlanta United de la MLS y de los Falcons de la NFL se erige en el centro de la capital del estado de Georgia, y ha sido el epicentro del crecimiento urbano de la ciudad en una zona de alta atracción turística.

Cerca de esta sede mundialista, que también ha albergado otros eventos deportivos como la Copa América, el Mundial de Clubes de la FIFA y el Super Bowl, se encuentra el Centennial Park (inaugurado para los Juegos Olímpicos de 1996), el Georgia Aquarium y el museo de Coca-Cola. Sitios de visita obligada para cualquier turista.

Más que un estadio, la casa de los Patriots de Nueva Inglaterra (NFL) y el New England Revolution (MLS) se ha convertido en una atracción turística.

Al igual que otras sedes de este Mundial 2026, este recinto deportivo no se encuentra exactamente en la ciudad que lleva su nombre, ya que su ubicación es a casi 50 kilómetros al sur de Boston, cerca de Foxborough.

El área tuvo la experiencia de albergar el Mundial de 1994, pero en ese entonces el estadio que sirvió para seis partidos del Mundial era el de Foxborough, que funcionó entre 1971 y 2002. En ese recinto, Diego Armando Maradona marcó su último gol en un Mundial, el 21 de junio de 1994.

Es la casa de los Cowboys de la NFL y uno de los estadios con mayor capacidad de aforo del Mundial 2026. Con los duelos que tiene programados seguramente veremos varios récords de asistencia durante el certamen.

Está ubicado en Arlington, a 30 kilómetros del centro de Dallas, tiene una de las cinco pantallas de video más grandes de las sedes mundialistas y, a diferencia de otros similares, su ubicación puede robarse el show y hacer olvidar al asistente que está ante un evento en vivo.

El diseño general de la estructura, que se evidencia desde el techo, se asemeja a un ovoide o balón de fútbol americano.

El primer evento deportivo no estuvo a cargo de los Cowboys, sino que fue un partido de los cuartos de final de la Copa Oro de fútbol entre Costa Rica y Guadalupe el 19 de julio de 2009. En el mismo torneo, el duelo entre la selección mexicana de fútbol y Haití fue el primer lleno total del estadio, pero el máximo aforo registrado fue en el All-Star Game de la NBA de 2010, con poco más de 108.000 espectadores.

Filadelfia sí tiene su estadio en la ciudad, cerca del centro y del aeropuerto, una ventaja para que quienes viajan al Mundial no tengan que planear grandes desplazamientos.

Para esta Copa del Mundo, la sede tendrá partidos muy atractivos en la primera ronda. Por ejemplo, la comunidad latina radicada en el norte de Estados Unidos estará cerca del partido inaugural de Ecuador frente Costa de Marfil, y del duelo de Brasil ante Haití. Una oportunidad para tener un ambiente de localía total.

El fútbol no es ajeno en la zona. Más allá del Philadelphia Union de la MLS, este estadio albergó un partido de balompié como su primer evento deportivo. También fue sede de la Copa América Centenario, la Copa Oro, el Mundial de Clubes de la FIFA y fue casa de las selecciones femenina y masculina de Estados Unidos.

El estadio de Houston es otro coloso deportivo del estado de Texas que tiene la característica de un techo retráctil. Fue el primer estadio en Estados Unidos con esta ventaja de la ingeniería y puede realizar la operación de apertura y cierre en un lapso de entre siete y doce minutos.

El estadio también ha sido sede del Super Bowl en dos ocasiones (2004 y 2017), con hechos deportivos y extradeportivos memorables.

Uno de ellos ocurrió en 2004, con el famoso incidente en el show del medio tiempo de Justin Timberlake y Janet Jackson que dejó literalmente a la cantante al descubierto, y el otro es el juego entre los Patriots y los Falcons, que pasó a ser la mayor remontada en la historia del Super Bowl.

El estadio de Kansas City, ciudad base de la concentración de la selección argentina de fútbol, tiene una gran historia y varias particularidades.

Se encuentra casi que en el centro del país, es el segundo estadio más antiguo de este Mundial —superado por el Azteca—, y comparte espacio con otro gigante del deporte, el estadio de béisbol de los Royals, ubicado a solo metros de distancia.

Además, tiene una marca de Récord Guinness por ser el recinto deportivo descubierto más ruidoso del mundo, tras haber alcanzado el nivel más alto de decibeles (142.2 dbA) en un partido de la NFL. Sin duda, un ambiente propicio para la hinchada de la selección argentina, que arranca su defensa del título justo allí… ¿otro récord en camino, quizás?

El estadio de Los Ángeles es el más nuevo que tendrá la Copa del Mundo 2026 y posee uno de los diseños más espectaculares del planeta. Es el más grande, por extensión, que tiene la NFL, y allí juegan tanto los los Rams como los Chargers.

En 2022 fue sede del Super Bowl LVI que coronó a los Rams, también tendrá la final del fútbol americano en 2027 y será la sede de las ceremonias de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Sí, habrá calor. A diferencia de otros estadios en Estados Unidos, el de Miami está descubierto y a la merced del clima veraniego e intenso de la Florida.

Como que como factor común de este Mundial 2026, no está ubicado en la ciudad que le da nombre para el torneo y tampoco está en Fort Lauderdale: se encuentra en medio de las dos ciudades, en Miami Gardens.

Como referencia geográfica para los viajeros, está emplazado a 28 kilómetros de los aeropuertos internacionales que tienen esas ciudades, por lo que es importante planear con anticipación vuelos, estadías y desplazamientos.

Es la sede de la final, y aunque quizás el estadio de la Gran Manzana no sea el favorito de todos por diseño, comodidad o transporte, una ciudad como Nueva York siempre gozará del privilegio de tener finales.

Si hablamos de fútbol, la final de la Copa América Centenario 2016, que le ganó Chile a Argentina; y la final del Mundial de Clubes, en la que el Chelsea dominó al PSG, fueron disputadas en este estadio.

Brasil, Ecuador y Panamá tendrán una de sus participaciones en la fase de grupos, y, de nuevo, la comunidad latina radicada en Nueva York y alrededores tendrá la oportunidad de apoyar a sus selecciones.

Seguimos con la lección geográfica, porque el estadio en realidad se encuentra en Santa Clara, a casi 70 kilómetros de San Francisco y en la periferia de San José.

Es un recinto abierto, donde los eventos deportivos que se han llevado a cabo han sido cobijados por el buen clima de California. Recientemente el Super Bowl LX y también la Copa América tuvieron este escenario como protagonista en su ediciones de 2016 (Centenario) y 2024.

Su cercanía con el área de desarrollo tecnológico de Silicon Valley lo catapultó, en su año de inauguración, como el de mayor conectividad en Estados Unidos.

Si geográficamente podemos decir que la ciudad de Seattle tiene un corazón, pues muy cerca de ahí se encuentra el estadio que albergará el Mundial.

La casa del Sounders de la MLS y del recientemente coronado ganador del Super Bowl LX, los Seahawks de la NFL, está inmersa en la infraestructura de la ciudad y, por ende, la afición tiene un vínculo muy estrecho con sus equipos.

El diseño abierto del estadio no irrumpe o invade, más bien hace parte del horizonte de la ciudad más importante del estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos.

La selección de Canadá abrirá su participación mundialista jugando como local en este estadio, que ya ha tenido otros torneos importantes de fútbol en el pasado.

El recinto fue sede de la Copa Mundial Sub20 masculina de la FIFA 2007, en 2014 organizó el mismo evento de la rama femenina, y en 2015 y 2023 albergó partidos de la Copa Oro de la Concacaf.

El Estadio Toronto, primero del país pensado solamente en el fútbol, es el de menor capacidad del Mundial 2026 y albergará seis encuentros.

Terminamos nuestro recorrido por los estadios del Mundial con una verdadera joya del deporte, reconocida en todo el planeta.

El Estadio Vancouver es un recinto cubierto, pero de techo retráctil, ubicado en el centro de la ciudad. Su diseño y arquitectura armonizan con esta urbe, y está ubicado en una zona que lo convierte en punto de visita obligado, sobre todo en la noche.

“The Northern Lights Display”, o exhibición de la aurora boreal, es un show de luces que adorna el estadio. Es un “motivo de orgullo” para los locales.

La mayoría de los partidos que se jugarán en el Estadio Vancouver durante el Mundial serán en la noche, por lo que veremos verdaderas postales a lo largo del torneo.

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