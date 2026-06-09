Qué significa el gusano barrenador para los precios de la carne de res en EE.UU.

Por Ramishah Maruf, CNN

El gusano barrenador, un parásito devorador de carne y enemigo de larga data de los ganaderos estadounidenses, ha vuelto a aparecer en el ganado de Estados Unidos después de décadas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó esta semana al menos tres reses infectadas en Texas. La industria de la carne de res ya venía lidiando con el hato de ganado más pequeño en 75 años debido a sequías prolongadas.

Esos hatos más pequeños han ayudado a impulsar los precios minoristas de la carne de res a un récord de US$ 9,64 por libra en abril, un 13% más que el año anterior, según datos del USDA.

Con solo un puñado de casos hasta ahora, es demasiado pronto para saber si los precios subirán más por el parásito. En cambio, los expertos dicen que los casos de gusano barrenador probablemente mantendrán elevados los precios actuales para los compradores de comestibles. “Simplemente hace que el plazo sea más largo antes de que la industria ganadera realmente empiece a reconstruirse”, dijo a CNN Tom Johnston, editor en jefe de la publicación comercial Meatingplace.

Los compradores de comestibles podrían verse afectados por precios más altos si los casos de gusano barrenador se convierten en un brote a gran escala. Eso podría costar US$ 3.000 millones en todo el Suroeste, según un informe del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

Pero la industria ganadera aún no está en ese punto. Y a corto plazo, es poco probable que los consumidores vean un gran cambio en los precios de la carne de res.

“Esto será una carga para los productores de ganado, pero es una situación en la que hay luz al final del túnel”, dijo a CNN Todd Thrift, profesor de ciencias de la carne de res en la Universidad de Florida.

Incluso si un posible brote eleva los precios, los cambios serían incrementales en lugar de un salto repentino como el precio de los huevos durante el brote de gripe aviar.

El gusano barrenador aumentaría los costos de mano de obra y medicamentos para los ganaderos, dijo a CNN David Anderson, economista agrícola de la Universidad Texas A&M.

Aunque el gusano barrenador no se propaga de animal a animal como un virus, las moscas adultas hembra ponen huevos en heridas recientes de animales de sangre caliente. Esas larvas se alimentan de los hospedadores y pueden causar infecciones bacterianas o la muerte.

Un brote también sumaría estrés a una profesión ya de por sí difícil.

“Eso supone una carga significativa no solo financiera, sino también un desgaste mental para esos productores de ganado”, dijo Colin Woodall, director ejecutivo del grupo de cabildeo National Cattlemen’s Beef Association.

Esta no es la primera vez que la industria ganadera se enfrenta al gusano barrenador. La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo ha sido la pesadilla de los ganaderos de Estados Unidos desde al menos la década de 1930. En la década de 1950, los científicos descubrieron que podían esterilizar moscas para sobrepasar a la población local de moscas fértiles, evitando que las hembras se reprodujeran.

Los productores de ganado en los estados afectados perdían hasta entre US$ 50 y 100 millones al año antes de la erradicación total en los años 60, según un análisis de 2025 del USDA.

Pero los casos se han disparado en Centroamérica desde 2023, y recientemente la mosca ha llegado a Texas desde México. En mayo de 2025, la secretaria de Agricultura del USDA, Brooke Rollins, anunció que la frontera se cerraría a las importaciones de ganado desde México debido al aumento de los casos de gusano barrenador.

Pero ese cierre fronterizo también contribuyó al aumento de los costos de la carne de res en el último año, dijo Anderson. En Texas, los corrales de engorde donde se engordaban vacas mexicanas se vieron muy afectados, y eso también repercutió en el suministro de carne de res en Estados Unidos.

La pregunta no es si las moscas pueden contenerse, sino con qué rapidez.

El USDA inició la construcción de una instalación para producir en masa moscas estériles de gusano barrenador en Texas en abril, y se espera que la producción comience en noviembre de 2027. También invirtió millones en modernizar una instalación en México, que se espera que reabra este verano. El USDA también ha estado trayendo 100 millones de moscas estériles por semana desde una instalación en Panamá.

El departamento también dijo que buscó la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para liberar NovoFly, una mosca estéril modificada genéticamente, solo macho, que duplicaría la capacidad.

“Es la tecnología que usamos para ganar la batalla en los 60, y sin duda ayudará de nuevo”, dijo Woodall.

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Con información de Jen Christensen, de CNN.