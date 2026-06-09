Así es el nuevo formato del Mundial 2026: cuántos equipos, rondas y cómo clasificarán

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial 2026 será el primero en tener 48 selecciones batallando por el trofeo dorado. Son 16 equipos más que los que hubo desde Francia 1998 hasta Qatar 2022, y si bien puede parecer un número alto, la realidad es que solo añade un escalón extra rumbo a la gran final del torneo.

El aumento en el número de participantes sí trajo consigo la necesidad de variar el formato de clasificación a los playoffs, además de un obstáculo extra que se suma antes de los octavos de final.

Los 48 seleccionados clasificados quedaron divididos en 12 grupos (cuatro más que hasta 2022) de cuatro integrantes cada uno (igual que en los últimos Mundiales). De ellos, solo 16 quedarán eliminados tras los primeros tres partidos. Los otros 32 se meterán en los playoffs.

El formato de la fase de grupos permanece inamovible: todos contra todos, con tres partidos jugados por equipo. Como siempre, el primero y el segundo pasan a los cruces mano a mano, pero, como ahora son 12 zonas, serían 24 clasificados, generando un problema a la hora de armar el cuadro de los playoffs (de 24 pasarían a 12, luego a 6 y después a 3).

Por eso, la FIFA determinó que ocho selecciones ubicadas en la tercera posición también lleguen al cuadro de eliminación directa, que ahora comenzará con la nueva ronda de dieciseisavos de final entre los mejores 32 conjuntos nacionales.

Para definir a los terceros clasificados se armará una tabla de posiciones con los 12 que terminen en esa posición en la fase de grupos, y se los ordenará por mayor cantidad de puntos obtenidos. Los casos en los que haya dos o más seleccionados con las mismas unidades pasarán a definirse por diferencia de gol, y si persiste, por cantidad de goles marcados. En última instancia, el empate se resolverá a favor de quien haya recibido menos tarjetas amarillas y rojas durante los tres partidos, lo que se conoce como “fair play”.

Hasta 2022, los cruces eran algo sencillo: se formaban parejas de grupos (A y B, C y D, E y F, G y H) y se enfrentaban el primero de uno contra el segundo del otro, quedando las primeras cuatro zonas de un lado del cuadro y las otras cuatro del otro.

Sin embargo, ahora que pasan 12 primeros, 12 segundos y ocho terceros, hubo que modificar el sistema. Y puede parecer injusto, pero ser el mejor primero de toda la primera fase no garantiza enfrentarse a un tercero, como pasó en el último Mundial Sub-20, donde debutó el formato de 48 equipos.

Por el contrario, la FIFA presentó directamente un cuadro de dieciseisavos de final donde ya están establecidos los ocho grupos cuyo líder enfrentará a un tercero: A, B, D (curiosamente donde están los tres anfitriones), E, I, G, K y L. Los primeros de las zonas C, F, H y J enfrentarán a un segundo, de nuevo, sin importar si tuvieron un mejor desempeño que los primeros de las otras zonas. Además, habrá cuatro cruces enteramente entre seleccionados que terminaron segundos.

Lo que trae este formato es que no está garantizado un lado del cuadro. Terminar primero o segundo será determinante para saber de qué lado de la llave cae una selección.

Desde dieciseisavos de final será lo que todos conocemos. Eliminatorias a partido único, con 30 minutos de tiempo suplementario en caso de empate y penales si la igualdad persiste. El campeón tendrá que ganar cinco duelos mano a mano, solo uno más que hasta 2022.

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