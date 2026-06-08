El mensaje de Trump para el Mundial 2026: Vengan, pero váyanse rápido

Análisis por Juan Carlos López, CNN en Español

Los invito a mi casa para una fiesta. Eso sí, para venir, deben cubrir todos sus gastos, desde sacar una visa para entrar a Estados Unidos, el transporte aéreo y terrestre, su alimentación y estadía. No los voy a alojar ni a ofrecerles bebidas. Es en pleno verano, hará mucho calor. Les advierto: pueden venir, ¡pero ni piensen en quedarse más tiempo del necesario para la fiesta!. De lo contrario, los reporto a las autoridades.

No es una exageración. En mayo de 2025 el vicepresidente JD Vance condicionó la “bienvenida” a quienes viajan a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol 2026. En un evento con el presidente Donald Trump y Giani Infantino, máximo jerarca de la FIFA, dijo: “Sé que probablemente tendremos visitantes de cerca de 100 países. Queremos que vengan. Queremos que lo celebren. Queremos que vean el partido. Pero cuando se acabe el tiempo tendrán que irse a casa. Si no, tendrán que hablar con la secretaria Noem”. (Kristi Noem sigue en el Gobierno, pero ya no es secretaria de Seguridad Nacional. Ahora, los huéspedes “tendrán que hablar” con Markwayne Mullin).

Otro miembro del Gabinete, el secretario de Transporte, Sean Duffy, reiteró el ambiente “hospitalario”: “Visiten los Estados Unidos, pero no se queden más allá del tiempo que autoriza el visado. No se queden mucho tiempo. Pero cuando vengan, vean este gran país, pues vamos a celebrar durante el próximo año y, de nuevo, les damos la bienvenida a todos”.

¿Habría que darles las gracias? Por cortesía, tal vez…

Un estudio de Open Economics, con la FIFA y la OMC, estima que la asistencia prevista en Estados Unidos para el mundial – también ocurre en México y Canadá – es de 5,2 millones de personas. De esas, 1,2 millones vendrán del extranjero y gastarán de manera directa más de US$ 11.000 millones. Su presencia crearía por lo menos 185.000 empleos, con ingresos para los gobiernos locales, estatales y federal de unos US$ 3.400 millones y un impacto de US$ 17.200 millones al producto interno bruto. Es decir, si vienes al mundial en Estados Unidos, estarás haciéndole un aporte significativo a la economía del país. Pero recuerda: ¡no se quede más de lo necesario!.

La vigesimotercera copa del mundo será la más costosa de la historia para los aficionados. Según cálculos de la cadena deportiva ESPN, asistir al primer partido en Los Angeles, el de Estados Unidos contra Paraguay del 12 de junio, costará por lo menos US$ 1.541 (unos US$ 1.109 solo por la boleta, más el transporte), sin incluir los gastos de desplazamiento desde el exterior, alojamiento y más.

Sí eres apasionado por el fútbol y muy adinerado, la cadena estima que seguir solo a la selección de EE.UU. en todos sus partidos, con un hipotético (muy hipotético) lugar en la gran final, costará US$ 34.525. ¡Pero vete poco después de que termine!

Otro ejemplo del “aprecio” a los visitantes ocurrirá en el estadio MetLife de Nueva Jersey, sede de la final. La agencia New Jersey Transit habilitó un tren solo para poseedores de boletos para los partidos en ese escenario. El viaje desde Manhattan, NY, que normalmente vale US$ 12,90, pasó a US$ 150. Luego de protestas lo ajustaron a “solo” US$ 98 ida y vuelta y se debe comprar por anticipado, no los venderán el día de los partidos. Según The Athletic, para el 31 de mayo solo habían vendido 17.739 boletos, menos del 6% de los 320.000 disponibles.

¿Mataron la gallina de los huevos de oro?

La Asociación estadounidense de hoteles y alojamientos presentó un informe con un pronóstico poco halagador sobre asistencia para el Mundial. La consulta entre sus afiliados revela que son más los estadounidenses reservando habitaciones que los extranjeros. En mercados como Los Angeles, la demanda está por debajo de lo anticipado, con un movimiento similar a un verano típico. En Nueva York, la ciudad con mayor afluencia de turistas en el país, según Conde Nast, el escenario es similar: un 60% de los consultados señaló barreras a los viajeros internacionales y preocupaciones “geopolíticas” – es decir la guerra en Irán – como una de las razones para la baja demanda.

El informe señala, además, que la FIFA reservó números elevados de habitaciones, lo que indicó una demanda elevada, que no se concretaron y por eso el pobre panorama. La ciudad con mejor expectativa es Miami, con un 45% de los consultados anticipando baja asistencia, mientras Kansas City reporta entre el 85 y 90% de pesimismo.

“Aún con una creciente anticipación global, el camino hacia los Estados Unidos para viajeros del Mundial se siente cada vez menos como una bienvenida de alfombra roja. Existe la percepción de que los viajeros internacionales enfrentarán extensas demoras para recibir una visa, el mayor costo de la misma e incertidumbre sobre el proceso de entrada”, dice el informe de AHLA.

Está claro: la retórica de Trump sobre inmigración, aranceles, y muchos temas más, como el cierre parcial de Gobierno que afectó al Departamento de Seguridad Nacional con largas filas en los aeropuertos, generó incertidumbre entre quienes tienen el poder adquisitivo para costear un viaje para el Mundial.

Hay más: el Mundial coincidirá con dos eventos que dominarán la atención del Trump y su mundo MAGA. Por un lado, una pelea de artes marciales mixtas en terrenos de la Casa Blanca, con un gigantesco escenario el 14 de junio, día del cumpleaños 80 del mandatario. Por otro lado, las festividades en todo el país por el aniversario 250 de la independencia del país el 4 de julio, con el lema de Estados Unidos primero.

Si todavía quieres venir al Mundial, recuerda: ven, disfruta, pero vete. La escoba, no, mejor, la aspiradora está detrás de la puerta desde mucho antes de tu llegada.

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