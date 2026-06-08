EE.UU. le niega la entrada al “mejor árbitro masculino de África en 2025” y que participaría en el Mundial

Por Kyle Feldscher y Priscilla Alvarez, CNN

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no podrá estar en el Mundial de 2026 después de que se le negara la entrada a Estados Unidos, confirmó la FIFA el lunes.

Al ser consultado sobre el caso de Artan, un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) dijo a CNN que se le sometió a una inspección adicional al llegar a Miami tras un vuelo desde Estambul.

“Durante el proceso, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una parte rutinaria del proceso de inspección de la CBP cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad”, dijo el portavoz.

“Tras la inspección, se determinó que el viajero, un árbitro del Mundial de la FIFA, era inadmisible debido a preocupaciones de verificación y se le negó la entrada”.

Somalia es una de las 39 naciones afectadas por la prohibición de viajes del Gobierno de Trump. El portavoz de la CBP no dio detalles sobre por qué se le negó la entrada a Artan, pero los ciudadanos de los países incluidos en la prohibición de viajes de Trump son sometidos a un escrutinio adicional.

Artan fue nombrado el mejor árbitro masculino de África en 2025 y fue elegido por la Confederación Africana de Fútbol para participar en el Mundial de este año.

“La FIFA no participa en los procesos migratorios del país anfitrión, incluidas las adjudicaciones de visas, y ha sido informada por las autoridades de que el estatus del Sr. Artan no cambiará por el momento”, dijo un portavoz de la FIFA en un comunicado. “En línea con eventos anteriores de la FIFA, en última instancia un Gobierno anfitrión determina quién recibe una visa y quién es admitido en su país”.

La noticia de la prohibición a Artan llega después de que otros países, en particular Irán, también hayan tenido algunos problemas con el ingreso a Estados Unidos en medio de las estrictas políticas migratorias del Gobierno de Trump.

El presidente de la federación de fútbol de Irán, Mehdi Taj, dijo el domingo que al equipo iraní de fútbol se le había concedido permiso para entrar a EE.UU. para el torneo, pero “solo un día antes del partido”, según medios iraníes semioficiales, lo que generó acusaciones de trato injusto.

Amir Ghalenoei, entrenador de Irán, añadió que a algunos miembros del personal directivo, personal de medios y un director ejecutivo aún no se les ha concedido permiso para asistir al torneo.

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