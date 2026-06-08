CNN verifica: Trump le dijo a NBC que nunca prometió no comenzar una nueva guerra. Sí lo hizo, varias veces

Por Daniel Dale, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo un montón de mentiras antes de retirarse abruptamente de una entrevista que se emitió el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC. Una de ellas fue sobre lo que les había prometido a los estadounidenses acerca de la guerra.

Mientras hablaba de la guerra con Irán que Trump comenzó este año, la presentadora de NBC Kristen Welker lo presionó sobre qué había cambiado respecto de la promesa de campaña que ella describió como “no nuevas guerras”. El presidente respondió a esta línea de preguntas de varias maneras —puede leer la transcripción completa en inglés aquí—, pero una de sus afirmaciones fue esta: “En primer lugar, no garanticé que no hubiera guerra”. Más tarde, dijo: “Así que cuando usted dice que prometí… no prometí nada. No me gustan estas guerras interminables. Esta no es una guerra interminable”.

De hecho, Trump prometió en varias ocasiones en 2024 que EE.UU. no tendría ninguna guerra durante su segunda presidencia. Aunque es cierto que a menudo introdujo algunos matices sobre el tema —por ejemplo, al prometer poner fin a las guerras “interminables” o prevenir la “Tercera Guerra Mundial”—, en otras ocasiones se comprometió inequívocamente a que EE.UU. no se involucraría en guerras, punto.

Aquí hay algunos ejemplos.

En una publicación en redes sociales de junio de 2024, Trump describió la elección presidencial como “una elección entre FUERZA o DEBILIDAD, COMPETENCIA o INCOMPETENCIA, paz y prosperidad o guerra y no guerra”. Luego, en uno de los discursos de más alto perfil de la campaña, su intervención de julio de 2024 en la Convención Nacional Republicana, dijo: “Con nuestra victoria en noviembre, los años de guerra, debilidad y caos habrán terminado. Yo no tendré guerras”.

Hizo la promesa aún más directamente durante un discurso en un mitin de agosto de 2024 en el estado de Pensilvania: “Con Trump, no tendremos más guerras, no habrá más interrupciones, y tendremos prosperidad y paz para todos”.

Trump reiteró el compromiso en una entrevista de agosto de 2024 con Adin Ross, una personalidad en línea popular entre los hombres jóvenes. Después de decir que no hubo guerras durante su primera administración, prometió: “Y no volveremos a tener guerras”. (Expresando preocupación por los últimos meses de la administración de Biden, agregó: “Pero podríamos tener una guerra antes incluso de llegar. Ese es el problema”).

En un mitin de ese mes en otro estado muy disputado, Carolina del Norte, Trump citó con aprobación a Viktor Orbán, entonces primer ministro de Hungría, como si supuestamente hubiera dicho: “Asegúrense de que Trump sea reelegido presidente y no van a tener más guerras”. El público aplaudió; el propio Trump reiteró momentos después: “No más guerras. No más perturbaciones. Tendremos prosperidad y tendremos paz”.

Trump contó versiones de la historia de Orbán en otros eventos. Por ejemplo, en el estado de Wisconsin en octubre de 2024, dijo: “Viktor Orbán dijo: ‘Si Trump vuelve, no tendrán ninguna guerra. No tendrán ninguna guerra’. Y es de los más duros que hay, y lo dijo fuerte y claro y dijo por qué. Pero no tendrán ninguna guerra”.

Trump hizo una promesa clara de que no iniciaría una guerra incluso en su discurso de victoria en noviembre de 2024, cuando ya no tenía que persuadir a los votantes para que lo eligieran. Dijo en ese importante discurso: “Cuatro años, no tuvimos guerras, excepto que derrotamos a ISIS. … Ellos dijeron: ‘Él va a iniciar una guerra’. No voy a iniciar una guerra, voy a detener las guerras”.

Es cierto que la retórica de campaña de Trump en 2024 sobre la guerra a menudo fue al menos ligeramente más matizada o, siendo menos generosos, ligeramente más confusa.

En un evento destacado, un mitin de octubre de 2024 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, alternó de manera confusa entre prometer que no habría nuevas guerras de EE.UU. si volvía a ser presidente y decir que podría haber una guerra.

“En cierto modo necesitamos acero (fabricado a nivel nacional) en este país. O sea, no vamos a ir a la guerra conmigo como su presidente. Pero si nosotros —en la remota posibilidad de que lo hagamos—, no queremos decir: ‘Necesitamos acero.

¿Podemos conseguirlo de China? ¿O podemos conseguirlo de algún otro lugar?’. Ya sabe, siempre es una posibilidad. Pero les diré algo: no van a tener una guerra conmigo, y no van a tener una tercera guerra mundial conmigo”, afirmó. “Eso se los puedo decir”.

En declaraciones de junio de 2024 a jóvenes simpatizantes en el estado disputado de Arizona, dijo: “Así que vamos a asegurarnos de que no haya guerras”. Pero luego, podría decirse, dio un pequeño paso atrás, al afirmar: “No queremos tener guerras. Yo las llamo guerras interminables. Yo las llamo guerras en las que la gente ni siquiera quiere que estemos involucrados”.

En varios otros momentos durante la campaña, Trump se comprometió a poner fin a las guerras “interminables” o a evitar la “Tercera Guerra Mundial”; eso no es exactamente lo mismo que decir que evitaría todas las guerras. También hizo una variedad de comentarios que sonaban en términos generales contra la guerra, pero que no incluían garantías explícitas de no involucrar a EE.UU. en ninguna guerra futura. Por ejemplo, dijo que el país no “necesita” guerras, denunció a los “belicistas”, se comprometió a ser un “pacificador” y con frecuencia se jactó de que no tuvo guerras en su primer mandato (a veces citando la lucha heredada contra ISIS como la única excepción).

La gente puede tener un debate razonable sobre si este tipo de comentarios probablemente serían interpretados por algunos votantes como una promesa de no involucrar al país en guerras en un segundo mandato. Sin embargo, para efectos de desmentir ante NBC la afirmación de Trump de “no prometí nada”, el debate es irrelevante, porque, de nuevo, el registro muestra que Trump hizo explícitamente en varias ocasiones una promesa de que no habría guerras futuras.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.