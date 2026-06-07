Países Bajos en el Mundial 2026: jugadores, seleccionador, la estrella y sus mejores resultados en mundiales

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Pocas selecciones en la historia del fútbol han estado tan cerca de conquistar la Copa del Mundo y no lo han logrado como Países Bajos. La llamada “Naranja Mecánica” ha dejado una huella imborrable en los Mundiales gracias a su estilo de juego, su talento y una constante capacidad para competir al máximo nivel. Sin embargo, el trofeo más importante del fútbol sigue siendo una asignatura pendiente para una nación que volverá a intentarlo en la Copa del Mundo de 2026.

Como es costumbre, la selección neerlandesa asistirá a la competencia en Norteamérica con un plantel competitivo y repleto de jugadores que militan en las mejores ligas y equipos del mundo. Su valor de plantilla, de acuerdo a Transfermarkt, oscila los US$ 975.000 millones, lo que la hace una de las selecciones con el precio de mercado más alto del Mundial.

La gran referencia sigue siendo el capitán Virgil van Dijk, defensor del Liverpool y uno de los centrales más influyentes del fútbol mundial. Por supuesto, también está Frenkie de Jong, cerebro del mediocampo y pieza fundamental en la construcción del juego, tanto para el Barcelona como para su país.

Sin embargo, el talento neerlandés va mucho más allá. Futbolistas como Micky van de Ven, Jurrien Timber, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Tijjani Reijnders o Donyell Malen aportan solidez al conjunto europeo. A ellos se les suma Memphis Depay, uno de los referentes de la selección durante la última década y un jugador capaz de marcar diferencias en los momentos importantes, aunque hoy ya no está en su mejor nivel. Sin embargo, continúa teniendo buenos momentos en el fútbol brasileño.

Países Bajos vs. Japón – 14 de junio – Estadio Dallas

– 14 de junio – Estadio Dallas Países Bajos vs. Suecia – 20 de junio – Estadio Houston

– 20 de junio – Estadio Houston Túnez vs. Países Bajos – 25 de junio – Estadio Kansas City

Los europeos pueden presumir de una trayectoria sobresaliente en la historia de este certamen. Han disputado 11 ediciones de la Copa del Mundo y alcanzado la final en tres ocasiones: Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. En las dos primeras cayó ante los anfitriones, mientras que en 2010 fue España la que levantó el trofeo en el tiempo extraa con aquel emotivo gol de Andrés Iniesta.

Además de sus tres subcampeonatos, Países Bajos se ha caracterizado por ser una selección muy regular. Desde 1974 ha conseguido avanzar a las rondas de eliminación directa en todas las Copas del Mundo que ha disputado. Su actuación más reciente fue en Qatar 2022, donde alcanzó los cuartos de final y obligó a la futura campeona, Argentina, a llegar hasta la tanda de penales.

El encargado de dirigir el proyecto rumbo a 2026 es el experimentado Ronald Koeman. El exdefensor regresó al banquillo de la selección en 2023 para iniciar su segunda etapa como seleccionador, tras estar previamente de 2018 a 2020.

Koeman cuenta con una extensa trayectoria como entrenador en clubes de élite, siendo el el FC Barcelona el último equipo al que dirigió. Además, conoce perfectamente lo que significa representar a su país en este certamen, ya que participó como jugador en las ediciones de 1990 y 1994.

Países Bajos va a la justa en México, Estados Unidos y Canadá con una plantilla llena de talento y un entrenador que conoce perfectamente la identidad futbolística del país. Los europeos se volverán a presentar en el Mundial como uno de los candidatos a pelear por los puestos de honor.

La gran pregunta es si en 2026 la Naranja Mecánica finalmente podrá dar el paso que le ha faltado durante décadas y levantar, por primera vez, la ansiada Copa del Mundo.

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