Muere el Indio Solari, leyenda del rock argentino

Por Federico Jofre, CNN en Español

Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como “Indio”, falleció este viernes a los 77 años, según le informaron a CNN la policía y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Solari fue uno de los músicos más populares de la historia de Argentina, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda icónica que siempre se caracterizó por mover grandes multitudes en sus conciertos, conocidos como “misas ricoteras”.

El músico batallaba contra el Parkinson desde hace varios años. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, publicó en Instagram Eduardo Federico Beilinson, más conocido como Skay Beilinson, miembro fundador de la banda.

La banda de Los Redonditos de Ricota se disolvió en el año 2000, pero el Indio siguió reuniendo grandes multitudes con su nueva banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en megaconciertos al aire libre al que llegaban seguidores desde todos los puntos del país, una especie de ritual de culto del rock argentino.

Las letras de las canciones del Indio, caracterizadas por un estilo metafórico y algo críptico, forman parte de la cultura popular argentina, incorporadas en una gran diversidad de eventos cotidianos, desde partidos de fútbol hasta conversaciones casuales e incluso en consignas políticas.

Solari nació en Paraná, en la provincia argentina de Entre Ríos, en 1949, pero pasó gran parte de su vida en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Con el Parkinson avanzado, Solari ya no ofrecía recitales en vivo. El último concierto fue en 2017 en la ciudad de Olavarría, al que asistieron unas 300.000 personas.

Sus seguidores convocaron a una “misa ricotera” en su honor para este viernes en Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.

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