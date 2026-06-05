Lego lanza su set más grande hasta el momento: una Sagrada Familia de 12.060 piezas

Por Mustafa Qadri, CNN

La Sagrada Familia de Barcelona está a punto de completarse tras 144 años. Ahora, Lego invita a los aficionados a recrear la icónica iglesia ladrillo a ladrillo, aunque a una escala mucho menor.

En un nuevo capítulo de su colección de monumentos en miniatura de todo el mundo —desde el horizonte y los monumentos de Nueva York hasta la Torre Eiffel y la Fontana di Trevi de Roma—, Lego ha presentado el set de la Sagrada Familia para conmemorar el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí.

Los constructores tendrán que ensamblar 12.060 piezas, apilándolas hasta alcanzar una altura de 62 centímetros (24 pulgadas), para recrear una maqueta de la iglesia más alta del mundo, que mide 172,5 metros (566 pies). El modelo también tiene un precio considerable: US$ 799,99, según la compañía danesa de juguetes.

Ya se pueden realizar pedidos anticipados, pero los fans tendrán que esperar hasta el 1 de noviembre para conseguir el set.

Un detalle clave del diseño es el efecto de vidriera, que reproduce la gama de colores que filtran la luz en la basílica real.

“Nuestro objetivo era honrar la visión de Gaudí con el máximo respeto, capturando el ritmo de la construcción de la basílica, su extraordinaria complejidad y ambición, y plasmándolo en una experiencia de construcción inmersiva”, declaró Rok Žgalin Kobe, Maestro de Diseño de Lego, en un comunicado de prensa publicado el jueves.

Durante décadas, la Sagrada Familia se consideró imposible de construir debido a su complejidad arquitectónica y a la pérdida de los planos y maquetas de Gaudí durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Generaciones de visitantes se acostumbraron a ver grupos de grúas rodeando la iglesia mientras continuaban las obras.

La construcción de la iglesia comenzó en 1882, siguiendo un diseño liderado por Gaudí, quien decidió que la monumental estructura contaría con 18 enormes torres fusiformes, cada una simbolizando una figura bíblica diferente: los 12 apóstoles, los cuatro evangelistas, la Virgen María y Jesús.

Pero cuando Gaudí falleció en 1926, se estima que solo se había construido entre el 10 % y el 15 % de la Sagrada Familia, incluyendo un transepto, una cripta y parte del muro del ábside.

Si bien aún queda trabajo por hacer, la estructura se consideró simbólicamente completa a finales de febrero de este año, con la finalización de la Torre de Jesucristo. El papa León XIV inaugurará la torre el próximo miércoles, exactamente 100 años después de la muerte de Gaudí.

Con información de Jack Guy, Amarachi Orie e Issy Ronald, de CNN.

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