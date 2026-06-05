La economía de EE.UU. agregó 172.000 empleos el mes pasado, una cifra superior a la prevista

Por Alicia Wallace, CNN

El mercado laboral de EE.UU. parece haberse estabilizado: la economía generó 172.000 empleos en mayo, superando ampliamente las expectativas, según mostraron este viernes nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

El informe de empleo más reciente ofreció indicios de que el mercado laboral de EE.UU. podría estar estabilizándose tras un año de crecimiento del empleo débil y vacilante: la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3 %, mientras que la creación de empleo superó los 100.000 puestos por tercer mes consecutivo, una tendencia que no se observaba desde principios de 2024.

El crecimiento del empleo en los últimos meses también resultó ser mucho más sólido de lo que se pensaba inicialmente. La cifra de creación de empleo de marzo se revisó al alza en 29.000 puestos, situándose en 214.000, mientras que la de abril se ajustó hacia arriba en 64.000, alcanzando los 179.000 empleos añadidos.

Tras esas revisiones al alza, el empleo se ha incrementado en 188.000 puestos de trabajo durante los últimos tres meses y en casi 114.000 puestos mensuales en lo que va del año, una cifra muy superior y alentadora en comparación con el año pasado, cuando se añadieron menos de 10.000 empleos al mes.

Los economistas esperaban que los empleadores hubieran creado 105.000 puestos de trabajo el mes pasado y que la tasa de desempleo se mantuviera sin cambios en el 4,3 %.

Los datos de los últimos meses parecen indicar que tanto el mercado laboral como la economía en general mantienen su resiliencia a pesar de una serie de crisis. Al mismo tiempo, la confianza del consumidor ha tocado fondo: los estadounidenses, ya agotados por años de alta inflación, están sufriendo las consecuencias de la crisis de costes derivada de la guerra.

Sin embargo, los economistas advierten que una guerra prolongada podría mantener altos los precios de la gasolina, reducir el gasto de los consumidores, aumentar los costos empresariales y repercutir en precios más altos para otros bienes y servicios.

El informe de empleo de este viernes, a pesar de mostrar un aumento del empleo mayor de lo esperado, también indicó que a los estadounidenses les podría resultar más difícil hacer frente a la creciente inflación.

El crecimiento salarial anual se desaceleró al 3,4 % en mayo, frente al 3,6 % del mes anterior. Según las últimas proyecciones del Índice de Precios al Consumidor de mayo, que se publicará la próxima semana, el aumento salarial podría situarse casi un punto porcentual por debajo de la inflación.

“Es difícil celebrar una aceleración (del crecimiento del empleo) cuando se sabe que los salarios reales están disminuyendo y que el trabajador medio probablemente tiene muchas dificultades para cumplir con sus obligaciones”, declaró Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, a CNN en una entrevista.

El aumento del empleo en mayo fue algo más generalizado que en meses anteriores, ya que se intensificó la contratación en los sectores de ocio y hostelería y en el sector público (específicamente, en los gobiernos locales), además de en el sector sanitario, que sigue siendo un sólido generador de empleo, según los datos de la BLS.

El sector de ocio y hostelería generó unos 70.000 empleos en mayo, más del doble de los creados en abril; el sector público añadió 52.000 puestos (de los cuales 43.500 correspondieron a gobiernos locales, excluyendo el ámbito educativo); y el sector de asistencia sanitaria y social sumó 47.200 empleos.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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