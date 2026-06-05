En medio de un mayor escrutinio, ICE dijo que dejará de informar las muertes de detenidos recién liberados

Por Laura Sharman, CNN

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) pondrá fin a su política de informar sobre las muertes de detenidos recién liberados, según anunció el jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La política anterior, adoptada durante la administración Biden, exigía a la agencia revisar e informar sobre todos los fallecimientos de detenidos bajo custodia federal, incluidos aquellos ocurridos hasta 30 días después de su liberación.

El cambio de política fue reportado inicialmente por el Washington Post, citando un memorando enviado el jueves a los empleados de la agencia por el director interino, David Venturella. El documento indicaba que el ICE eliminaría el requisito de informar sobre las muertes que ocurran dentro de los 30 días posteriores a la liberación de personas bajo su custodia.

“Bajo la nueva política, cuando una persona ya no esté bajo custodia de ICE, la agencia dejará de ser responsable de monitorear o revisar las muertes que puedan ocurrir”, señaló el DHS el jueves en una publicación en X, calificando la medida como una cuestión de “sentido común”.

“El ICE no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia”, añadió el comunicado del DHS.

CNN ha contactado a ICE y al DHS para obtener más información, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Este cambio se produce mientras la administración Trump enfrenta un creciente escrutinio debido al aumento en la tasa de mortalidad de inmigrantes bajo custodia federal.

Casi 50 detenidos por el ICE han fallecido desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo el año pasado e inició su amplia ofensiva contra la inmigración; al menos 18 de estas muertes han ocurrido en lo que va de año.

En 2025 murieron más personas bajo custodia que en cualquier otro año de las últimas dos décadas, y las cifras de 2026 apuntan a ser aún más elevadas, según un estudio publicado el mes pasado en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA). Una investigación de CNN reveló que muchas de estas muertes parecían ser evitables.

El DHS y sus contratistas han mantenido poca transparencia respecto a la atención médica en los centros de detención, negándose a menudo a divulgar información —como el número de personal médico disponible— a investigadores estatales, legisladores o la prensa. El DHS y las dos empresas contratistas más grandes, GEO Group y CoreCivic, rechazaron las solicitudes de CNN para obtener dichas cifras en reportajes anteriores.

En su comunicado del jueves, el DHS afirmó que ICE “mantiene su compromiso con la transparencia respecto a las muertes de detenidos” y que existen procedimientos para garantizar que se informe oportunamente sobre los fallecimientos bajo custodia.

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Con información de Casey Tolan, Rob Kuznia, Priscilla Alvarez, Audrey Ash, Catherine E. Shoichet, Michael Williams y Rhyannon Bartlett-Imadegawa, de CNN.