Ciudadanos japoneses se unirán a la ardua búsqueda de un estadounidense desaparecido que se esfumó en un bosque montañoso

Por Hanako Montgomery y Holly Yan, CNN

Un desconocido de Tokio está cerrando su negocio durante una semana para ayudar. Otro voluntario lo dejó todo para proporcionar transporte y traducciones a unos padres estadounidenses desesperados por encontrar a su hijo.

La búsqueda de una semana para encontrar a James “Weston” Higginbotham no ha arrojado señales del joven de 20 años. Ahora, con el permiso de la policía japonesa, la familia del estudiante ha hecho un llamado público para que excursionistas con experiencia ayuden en la búsqueda a través de un terreno traicionero. Esa búsqueda comenzará el sábado.

Weston, un estudiante de la Universidad de Auburn que estaba en Japón con su familia para celebrar la graduación de secundaria de su hermano, desapareció el 29 de mayo, tras una discusión con su madre. Se fue por su cuenta, y la aplicación de ubicación de su teléfono fue desactivada.

Fue visto por última vez en imágenes de CCTV caminando solo cerca de la frontera entre las prefecturas de Kioto y Shiga, en un camino que conducía a un sendero de excursión en los bosques cercanos.

La policía local ha rastreado la zona, que incluye la densamente boscosa cordillera de Higashiyama. Después de que un tifón azotara la zona esta semana, los agentes regresaron de la zona de búsqueda cubiertos de barro hasta la cintura, dijo el viernes a CNN el padre de Weston, Keith Higginbotham.

Con el tiempo, la policía tuvo que reducir los recursos destinados a la búsqueda, dijo la madre de Weston, Nancy.

Así que “fui a la comisaría de Shiga para preguntar si podía coordinar un evento de búsqueda y rescate con los ciudadanos, porque sí hay que pedir permiso”, dijo.

“Estábamos teniendo problemas de comunicación. Así que miré mi WhatsApp, busqué a la última persona que dijo que traduciría por mí. Y en 30 minutos, estaban en la comisaría de Shiga traduciendo por mí, y luego me llevaron en coche a la prefectura de Kioto, y luego me llevaron de vuelta a mi Airbnb”.

La avalancha de apoyo en Japón ha sido abrumadora, tanto en persona como en línea.

Una cuenta verificada de GoFundMe que apoya los esfuerzos de búsqueda ha recaudado más de 40.000 dólares, incluidos 25.000 dólares de un donante anónimo.

“La gente ha sido increíble”, dijo Nancy Higginbotham.

Está especialmente conmovida por los voluntarios que se han ofrecido a ayudar en una búsqueda por un terreno difícil programada para este fin de semana.

Un hombre “vio nuestro grito de ayuda para que la gente venga mañana a buscar en el bosque. Y él está en Tokio y está cerrando su negocio durante una semana para venir a ayudarnos”, dijo Nancy Higginbotham el viernes.

“Quería hacer esto porque cuando estuvo en Estados Unidos, tuvo a mucha gente ayudándolo, y esto es él devolviendo el favor. Y me dio escalofríos. Así que estoy muy agradecida por cualquier ayuda que podamos conseguir”.

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Con información de Jessie Yeung e Isabel Rosales, de CNN.