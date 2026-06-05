Así es el trofeo del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y cuántas réplicas hay?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Millones lo desean, pero pocos lo tienen. Miles han pasado a centímetros de él, pero apenas unos cientos saben cuánto cuesta levantarlo. Es el sueño de todos, pero solo unos cuantos afortunados logran convertirlo en realidad.

El trofeo de la Copa del Mundo, ese cáliz dorado que recibe el campeón del Mundial de la FIFA, está plagado de historias, misterios y anécdotas. Un trofeo único, aunque no en el sentido más estricto de la palabra.

La copa, la única, mide 36,8 centímetros de altura con 13 centímetros de diámetro en la base, está hecha de tres kilogramos de oro macizo de 18 quilates, dos anillos verdes de malaquita y pesa 6,175 kilos. Según las especificaciones técnicas que remarca la FIFA, tendría un precio estimado en los 300.000 dólares. Es tan única que ya ni siquiera se le permite al campeón quedársela, ni siquiera por un rato.

Hasta 2006, el campeón vigente tenía la oportunidad de exhibirla hasta que fuera el turno de regresarla al ente máximo del fútbol para una nueva edición del Mundial. Eso cambió a partir del certamen organizado por Alemania, cuando la FIFA, alegando la necesidad de cuidar al máximo el diseño original de Silvio Gazzaniga, lo empezó a prestar únicamente para la ceremonia de premiación y la foto oficial de los campeones en el campo de juego. Después, “la copa”, la única, vuelve a Suiza.

El argumento de seguridad tiene sustento…

El trofeo que hoy todos conocemos comenzó a utilizarse en 1974. Antes, la FIFA entregaba el Jules Rimet, una copa más pequeña y que, en vez de dos personas sosteniendo a la Tierra, llevaba como imagen a Niké, la diosa griega de la victoria. Este trofeo fue robado más veces de las que un guionista de Hollywood podría imaginar.

La primera vez fue sustraído en marzo de 1966, a raíz de un descuido del personal de seguridad que debía custodiarla durante una exhibición en Inglaterra, sede del Mundial ese año. Los británicos iniciaron una investigación masiva para dar con el Rimet (llamado así en honor al presidente de la FIFA que lo mandó a fabricar), hasta que ocho días después lo encontraron tapado con diarios a la sombra de un árbol. No fue Scotland Yard, ni mucho menos James Bond. Fue Pickles, un perro que salía a hacer su ronda matutina.

“Puso la atención en un paquete medio enterrado, cubierto de periódicos, detrás de un árbol. Saqué los periódicos que lo envolvían y vi a una mujer sujetando un plato sobre su cabeza, y una placa con las palabras Alemania, Uruguay, Brasil”, contó el dueño hace décadas.

Pickles fue héroe nacional, casi tanto como Bobby Moore, el inglés que levantó la copa en esa edición.

En 1970, Brasil ganó su tercer Mundial y, como las reglas lo establecían, se quedó en forma definitiva con el trofeo Jules Rimet, que fue a parar a la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol. Trece años más tarde fue sustraído en un robo de película. Lo que a la selección le tomó 40 años en ganar, a los ladrones solo les costó 20 minutos robarlo, según las autoridades.

La Policía atrapó a los presuntos delincuentes, pero el trofeo nunca se recuperó. Surgieron dos teorías. Una, la oficial, dice que el trofeo se fundió y se rehízo en lingotes de oro. Más tarde surgió otra, de que el verdadero responsable del hurto se lo quedó para sí, aunque nunca pudo ser comprobada.

Las nuevas reglas sobre el trofeo terminaron generando una curiosa imagen en Qatar 2022. Finalizado el partido en el que Argentina venció por penales a Francia, se vio a las dos copas, la original, que lleva grabados los nombres y años de cada campeón desde 1974, y la réplica del ganador (el llamado “Winners Trophy”), que solo lleva grabado al campeón de la nueva edición y que se convierte en el pasajero 24 de la selección en el avión.

Pero ni la de oro puro ni la bañada en oro quedaron en boca de todos. La que llegó a cada portada y a cada teléfono fue la que sostuvo Lionel Messi mientras sus compañeros lo llevaban en andas. Esa copa ni siquiera era de la FIFA, sino una copia que un matrimonio argentino había llevado a las tribunas y que terminó en manos de los jugadores durante los festejos antes de la ceremonia de premiación. Así es que esa noche mágica teñida de celeste y blanco tuvo tres copas en el césped del estadio Lusail.

Pero si eres uno de esos aficionados que sueña con un pedazo de gloria, también puedes tener tu propia copa en casa. La FIFA tiene en su página web varias réplicas del trofeo, una réplica de la réplica, es decir, una copia de la versión que se lleva la selección campeona de vuelta a su país.

La “réplica autorizada”, como la llama la FIFA, lleva una base con el resultado de la final impreso en letras blancas. Hay varios modelos y precios, como los de 45 mm y de 70 mm. También están en la tienda oficial un par de réplicas del Jules Rimet, de 100 mm y 150 mm, para los más fanáticos que, a falta de oro puro, se contentan con recuerdos de gloria.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.