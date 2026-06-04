Trump ha perdido en su mayoría las demandas contra las ciudades y estados “santuario”, pero eso podría cambiar

Por Tierney Sneed, CNN

Tras una oleada de derrotas judiciales, el presidente Donald Trump está contraatacando a los estados que se niegan a respaldar su agenda inmigratoria mediante una serie de nuevas demandas que plantean interrogantes legales inéditas sobre el alcance del poder de los gobiernos estatales y federales.

La semana pasada, el Departamento de Justicia presentó cuatro demandas contra estados que se han negado a autorizar el uso de placas de matrícula sin distintivos para los vehículos de los agentes federales de inmigración.

Los jueces federales se han pronunciado mayoritariamente en contra de la campaña de Trump para obligar a estados y ciudades a cooperar con las deportaciones masivas impulsadas ​​por el presidente. Más recientemente, un juez federal desestimó una impugnación presentada por Trump contra una ordenanza municipal de Boston que prohíbe a las fuerzas del orden locales proporcionar cierta información sobre inmigrantes —así como otros tipos de asistencia— a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Dicha decisión constituyó, al menos, el cuarto fallo judicial que desestima una demanda interpuesta durante el segundo mandato de Trump contra ciudades o estados gobernados por demócratas, a raíz de políticas que limitan el grado de cooperación brindada a los agentes federales en materia de control migratorio.

La administración Trump se está topando con los mismos obstáculos legales en estos casos que los que enfrentó durante su primer mandato. No obstante, persiste en su empeño, incluso recurriendo a instancias de apelación.

“Creo que la administración percibe, desde una perspectiva política, que este es un tema con el que pueden salir victoriosos”, afirmó Harry Sandick, un abogado que participó en las batallas legales en torno a las “ciudades santuario” libradas contra Trump durante su primer mandato. “Se trata de una administración dispuesta a sufrir derrotas en los tribunales —tal como lo ha hecho en repetidas ocasiones— si considera que insistir en la aplicación de una norma o política específica le reportará algún beneficio político”.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, culpó a los jueces de distrito federales —los primeros en analizar las demandas presentadas por Trump contra dichas políticas— en una entrevista con Sean Hannity publicada este martes.

El “desafío”, señaló Blanche, “en lo que respecta a estas demandas contra las ciudades santuario radica en que debemos presentarlas precisamente en dichas ciudades, donde el cuerpo judicial en su gran mayoría mantiene una postura sumamente adversa frente a estos temas”.

Si bien Blanche se mostró confiado en que la Corte Suprema terminaría dándole la razón a Trump, el alto tribunal declinó tratar un caso de gran relevancia contra las leyes de “ciudades santuario” de California, que la administración había perdido durante su primer mandato.

No obstante, están surgiendo nuevas y más novedosas interrogantes jurídicas a raíz de las estrategias empleadas por los funcionarios demócratas para erigir nuevos tipos de obstáculos frente a la campaña de represión migratoria del presidente. Las disputas en torno a la prohibición del uso de mascarillas por parte de los agentes federales así como la negativa a expedirles placas de matrícula podrían constituir un terreno legal más propicio para Trump, quien ya cosechó una victoria significativa esta primavera al impugnar una ley estatal que prohibía cubrirse el rostro a los funcionarios del ICE. “Algunas políticas de santuario plantean: ‘Oigan, no vamos a ayudar a las autoridades federales, pero tampoco vamos a interferir en la forma en que estas realizan su trabajo’”, afirmó Matt Crapo, director de litigios de la Federation for Immigration Reform, organización que aboga por leyes de inmigración más estrictas y que ha respaldado a la administración en algunos de los casos actuales. “Por otro lado, los casos más nuevos y recientes implican que los estados están intentando, de hecho, interferir o dictar a las autoridades federales cómo deben desempeñar su labor”.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en 2025, su administración retomó el punto en el que había dejado su cruzada —en gran medida infructuosa— contra las políticas de santuario en los tribunales.

Una demanda presentada en febrero de 2025 contra Chicago e Illinois constituyó el primero de al menos nueve desafíos legales iniciados por la segunda administración Trump, dirigidos contra más de una docena de estados o jurisdicciones locales.

Dicho litigio versa, en gran medida, sobre prohibiciones que impiden a los funcionarios estatales o locales compartir cierta información con las autoridades federales, incluidas las fechas de liberación de inmigrantes indocumentados que han sido arrestados o detenidos por las autoridades locales.

Otras políticas impugnadas instruyen a las autoridades locales a no acatar los acuerdos de retención, solicitudes de las autoridades federales para que las personas bajo custodia local permanezcan detenidas más allá de su fecha de liberación con el fin de someterlas después a procedimientos de inmigración. Algunas de estas políticas también incluyen prohibiciones generales sobre el gasto de recursos para colaborar en la aplicación de las leyes civiles de inmigración.

“Las leyes y políticas de ‘ciudades santuario’ están diseñadas para obstaculizar deliberadamente la capacidad de los agentes federales de inmigración para cumplir con sus responsabilidades en dichas jurisdicciones”, declaró el Departamento de Justicia en una demanda presentada en junio de 2025 contra Los Ángeles, sobre la cual se espera que un juez emita un fallo en las próximas semanas.

Aproximadamente la mitad de esos casos siguen pendientes. No obstante, los tribunales de distrito que ya han emitido fallos se han puesto del lado de las ciudades y los estados, infligiendo derrotas al Departamento de Justicia en Illinois, Nueva York, Colorado y, ahora, en Boston. La administración ha estado apelando dichas resoluciones.

Algunas de estas decisiones se han fundamentado en la doctrina de la “anticomandancia” (o prohibición de coacción federal), que establece que el Gobierno de Estados Unidos no puede obligar a los estados a ejecutar la aplicación de regímenes federales. Sin embargo, en ocasiones, los tribunales también han dictaminado que no existe un conflicto real entre la ley federal y las políticas locales en cuestión.

“Es probable que la administración pierda en aquellos ámbitos en los que intenta obligar a los estados a realizar, de manera afirmativa, acciones que el Congreso no les exige llevar a cabo”, señaló Richard Painter, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota y exmiembro de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush.

Durante la primera administración Trump, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito recurrió a una lógica similar para fallar a favor de California en un caso que Trump intentó, sin éxito, llevar ante la Corte Suprema.

Asimismo, los intentos de Trump de presionar a las jurisdicciones santuario mediante la retención de fondos federales han sido reiteradamente desestimados en los tribunales. No obstante, su administración ha persistido en el uso de dicha táctica. Los incesantes ataques de la administración Trump contra las jurisdicciones santuario ejemplifican una estrategia más amplia de “gobernar mediante la intimidación y la negociación”, afirmó Anil Kalhan, profesor de la Facultad de Derecho Kline de la Universidad Drexel.

“El hecho de que existan o no fundamentos jurídicos es irrelevante”, señaló Kalhan, comparando las disputas con los estados en materia de control migratorio con la forma en que esta administración también ha presionado a las universidades y a la comunidad jurídica.

La batalla legal en torno a la cooperación estatal en la aplicación de las leyes de inmigración se adentra en un terreno cada vez más incierto, debido a la escalada de los enfrentamientos sobre el terreno durante el último año.

“La escalada (de los enfrentamientos) lo cambió todo”, afirmó Rick Su, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, especializado en inmigración y federalismo. Impulsada por una inyección masiva de fondos provenientes del Congreso, la administración Trump inundó de agentes federales aquellas ciudades que se habían resistido a colaborar en sus esfuerzos de deportación. Esto, a su vez, llevó a los estados a ensayar nuevas estrategias para proteger a sus residentes.

Los estados han descrito sus medidas —a menudo orientadas a dotar de mayor transparencia a la forma en que los agentes de inmigración desempeñan su misión— como acciones necesarias para la protección de sus residentes y plenamente amparadas por el “poder de policía” que la Constitución confiere a los estados. Por su parte, el Departamento de Justicia ha acusado a los estados de exponer a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a situaciones de vigilancia y acoso.

Sea como fuere, la nueva oleada de litigios que impugnan dichas medidas plantea interrogantes cuya respuesta no resulta sencilla a la luz de los precedentes jurídicos existentes.

“Los casos relativos a las ‘ciudades santuario’ guardan actualmente un gran parecido con los que se dieron durante la primera etapa de la administración Trump, por lo que sus resultados no me sorprenden”, señaló Ilya Somin, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason. “Sin embargo, en lo que respecta a otras cuestiones, el panorama resulta más complejo”.

Los argumentos esgrimidos por Trump contra estas nuevas leyes se fundamentan en las prohibiciones constitucionales que impiden a los estados regular el modo en que los agentes federales desempeñan sus funciones gubernamentales, así como en la prohibición de promulgar leyes que discriminen al Gobierno federal.

La administración logró obtener órdenes judiciales que bloqueaban la aplicación de ciertas leyes de California: aquellas que prohibían a los agentes federales cubrirse el rostro —salvo en circunstancias excepcionales— y aquellas que les exigían portar distintivos o credenciales visibles que acreditaran su identidad. No obstante, tal como apunta Su, no está claro si los jueces encargados de revisar leyes similares aprobadas en Connecticut y Nueva Jersey fallarán en el mismo sentido, dado que los estados que han legislado con posterioridad a los fallos de California han modificado sus medidas para adaptarlas a dichos precedentes.

El terreno se torna aún más confuso en lo que respecta a las nuevas demandas que el Departamento de Justicia ha interpuesto contra los estados de Massachusetts, Oregón, Washington y Maine por negarse a expedir placas de matrícula confidenciales a determinados agentes federales.

Por un lado, se esgrime el argumento de que los estados están incurriendo en una conducta discriminatoria hacia las autoridades federales. Pero, por otro lado, los estados pueden alegar que la administración les está exigiendo adoptar medidas de acción positiva —concretamente, la expedición de dichas placas— con el fin de prestar asistencia a una operación de carácter federal.

“Con esto no pretendo sugerir que el resto de los casos vayan a resultar sencillos; sin embargo, considero que este caso en particular se sitúa precisamente en la encrucijada entre ambas posturas”, concluyó Su.

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