Las claves del éxito de De la Espriella y la principal duda: ¿cambiará su estrategia para la segunda vuelta?

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El zarpazo dado por el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, que superó el umbral de los 10 millones de votos, todo un récord para una primera vuelta en Colombia, lo ubicó como el gran favorito para la votación del 21 de junio frente al oficialista Iván Cepeda. Pero le deja a su campaña un dilema: mantener la misma estrategia exitosa o aplicar cambios que le permitan conquistar los votos que le faltan para asegurar la mitad del electorado.

Si bien las últimas encuestas mostraban el crecimiento del autodenominado “Tigre”, para propios y extraños fue una sorpresa que el outsider le arrebate el primer lugar al candidato del Pacto Histórico.

“La explicación que le encuentro es la preocupación o miedo a la victoria en primera vuelta de Cepeda. Ante la preocupación de una posible victoria, muchos votantes abandonaron al Centro Democrático y su candidata, Paloma Valencia”, dijo a CNN Felipe Botero, director del departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de lo Andes.

El abogado y empresario llegó al 43,7 %, según los resultados preliminares que fueron puestos en duda por Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

“(De la Espriella) logra aglutinar en torno a su campaña a todos los sectores antipetristas, que en algunos casos es un sentimiento ideológico, y en otros casos es un temor que viene creciendo ante una eventual deriva autoritaria del proyecto del presidente”, dijo a CNN el politólogo Luis Fernando Trejos, docente de la Universidad del Norte, en Barranquilla.

Sobre el estilo del candidato y el mensaje que caló en tantos votantes con promesas de mano dura y orden, Trejos destacó: “Sus presentaciones públicas tenían toda una puesta en escena, una performance. Interpretó un sentimiento nacional que hoy pide liderazgos fuertes, simboliza ese liderazgo que no tiene dudas, que tiene un norte claro. Representa a una especie de emprendedor exitoso, que se hizo a pulso y tiene una riqueza importante”.

Inspirado en otros casos de éxito en el continente como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador, el excéntrico millonario apostó por apartarse de todo lo que represente a la clase política tradicional, y con una fuerte presencia en redes sociales.

“Jugó muy bien una carta que parecía descabellada, del outsider, el lobo solitario que no necesita apoyos. Esa carta la jugó de manera acertada porque en ninguna plaza pública subió a políticos tradicionales”, dijo Trejos.

Bajo esa perspectiva, consideró que De la Espriella mantendrá la misma posición de cara a la segunda vuelta. “Los que busquen alianzas con él saben que llegan por la puerta trasera, que no van a ser exhibidos. Creo que no está buscando las alianzas de forma pública, le ha dio bien manteniéndose en solitario. El tema de apoyos políticos se está rebarajando: se recogen las cartas y se reparten nuevamente. Abelardo puede deshojar margaritas”, añadió.

En su primer discurso tras la votación, celebró el resultado y aseguró que cambiará “la historia de Colombia para siempre”. Si bien hizo un llamado a otros espacios de la oposición, elevó el tono de sus ataques contra Cepeda.

El candidato no necesitó levantar el teléfono para recibir de inmediato el apoyo de Valencia, que quedó en tercer lugar con casi 7 %, así como el del expresidente Álvaro Uribe.

“El discurso de anoche no muestra mucha moderación”, dijo a CNN el politólogo Alejo Vargas, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Para el analista, “es posible” que marque algunas modificaciones en la estrategia de campaña, pero no sustanciales. “Puede que ponga más énfasis algunos aspectos del programa, como seguridad, o los temas de corrupción. En eso puede que haya un pequeño cambio. No mucho más”, consideró.

Vargas añadió que la disyuntiva pasa también por la cuestión territorial: De la Espriella puede concentrarse “en la zona donde no tuvo tan buenos resultados, como la costa Caribe” o “tratar de reforzar donde le fue bien”, como en el centro del país.

Botero coincidió en que De la Espriella “no mostró ningún signo de moderación” en su mensaje del domingo. “Es una de las razones por las cuales tiene mucha aceptación. No creo que esté considerando moderar su discurso. Pasa a la segunda vuelta como favorito, da el golpe en la mesa con una victoria que no esperábamos. Esto le concede una ventaja: el que tiene que hacer el trabajo duro de remontar es Cepeda, pero para nada está definida la segunda vuelta”, agregó.

Con la excepción de 2018, las segundas vueltas en Colombia suelen arrojar un aumento de la participación, que fue de 57,8 % el domingo, más alta que ediciones anteriores.

“Creo que por la polarización va a haber una movilización importante de votantes. Hay gente que se queda esperando la segunda vuelta, que no le interesa mucho entrar en debates profundos. También hay un voto útil, cuando siente que hay un caballo ganador”, apuntó Trejos.

Si De la Espriella lograse conquistar casi la totalidad de los votantes de Valencia, la contienda estaría prácticamente decidida. Pero no solamente ese respaldo no es automático, sino que la incertidumbre sobre cuántos electores pueden añadirse a la segunda vuelta y cómo actuarán deja margen para que la disputa continúe.

Botero destacó la complejidad de catalogar al votante que participa desde la segunda vuelta. “Es muy heterogéneo, difícil de clasificarlo. Hay votantes urbanos, rurales, pudientes y pobres, distintas clases sociales”, comentó, pero destacó que la alta participación en la primera vuelta hace que ese conjunto de votos indecisos sea más chico que en otras elecciones.

“Puede crecer un poquito. No extrañaría que nos acerquemos al 60 % (de participación”, dijo Vargas. “Hay una tradición de abstención muy grande en una franja de electores, no es fácil moverla. La campaña de Cepeda va a ir por ella y tratar de corregir errores abismales”, apuntó.

Botero expresó que desde este lunes la contienda entra en una etapa de cambios. “Cepeda tiene que jugar sus cartas distinto, él sentía que tenía la sartén por el mango, fue reacio a hacer los debates, a involucrarse. Necesita mostrarse más”, analizó.

Fue una de las primeras reacciones del candidato oficialista. “Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella”, dijo temprano el lunes en X. Es él quien ahora busca las cámaras para remontar la diferencia.

Para Trejos “en la práctica hoy se inicia otra campaña, vamos a ver más cambios en las formas de Cepeda”. Sin embargo, advirtió que las declaraciones del candidato y del presidente Petro en las que no reconocieron los resultados del conteo preliminar pueden favorecer al líder ultraderechista. “La percepción de una deriva autoritaria crece. Esos temores los puede capitalizar Abelardo”, indicó. Además, dijo que no cree que De la Espriella, desde su nueva posición de liderazgo, acepte el debate que pide Cepeda

Dentro del bolsón de electores ahora “huérfanos” está el millón de votos que logró el centrista Sergio Fajardo. “Creo que un grupo muy importante puede irse para Cepeda. No hay nada automático. Para muchos de ellos, es impensable votar tanto por Cepeda como por De la Espriella”, anotó.

Al respecto, Trejos destacó que el votante moderado ha sido vapuleado por las dos campañas que siguen en pie. Mientras De la Espriella usó el eslogan “Colombia no se salva con tibieza”, el Pacto Histórico también rechazó posturas moderadas. “Al centro lo han maltratado por todos lados”, agregó.

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