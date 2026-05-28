Las reservas de petróleo de Estados Unidos se agotan rápidamente

Por Matthew Egan, CNN

Al lanzar su campaña presidencial a finales de 2022, el entonces candidato Donald Trump criticó duramente a su sucesor por liberar agresivamente petróleo de las reservas de emergencia estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato.

“Las reservas estratégicas nacionales, que yo mismo llené, se han agotado prácticamente para mantener bajos los precios de la gasolina, justo antes de las elecciones”, declaró Trump durante el lanzamiento de su campaña de 2024 en Mar-a-Lago, refiriéndose a las liberaciones récord de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) realizadas por el presidente Joe Biden.

Pero ahora, ante la creciente frustración de los votantes por los altos precios de la gasolina, el presidente Trump está agotando las reservas de petróleo de emergencia del país a un ritmo aún mayor que Joe Biden, de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año.

No solo la magnitud de las liberaciones de la SPR bajo el Gobierno de Trump ha superado los récords, sino que la cantidad de crudo que queda en la reserva se acerca a los niveles más bajos desde principios de la década de 1980. En aquel entonces, Estados Unidos tenía una economía mucho más pequeña que consumía menos energía.

Las medidas de emergencia adoptadas esta primavera ponen de manifiesto la magnitud de la crisis petrolera desencadenada por la guerra con Irán y la carrera mundial por reponer el crudo atrapado en el golfo Pérsico.

La disminución de las reservas de petróleo de emergencia también recuerda que las autoridades estadounidenses tendrán que reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo posteriormente, una tarea que mantendrá tanto la demanda como los precios elevados.

“Esto no es como un bote de galletas. Esos barriles tendrán que reabastecerse en algún momento, y eso provocará un aumento de los precios”, afirmó Matt Smith, analista principal de petróleo de la firma de inteligencia energética Kpler.

Por supuesto, momentos como este son precisamente para los que se diseñó la SPR.

Ubicada en una serie de cavernas subterráneas de sal en Texas y Louisiana, la SPR es la mayor reserva de crudo de emergencia del mundo. Ha sido utilizada tanto por presidentes republicanos como demócratas durante guerras, huracanes y otras interrupciones del suministro.

Por ejemplo, Biden recurrió agresivamente a la Reserva Estratégica de Petróleo tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, lo que disparó los precios de la gasolina por encima de los US$ 5 por galón por primera vez en la historia. La cantidad de petróleo en la SPR se desplomó de aproximadamente 638 millones de barriles en enero de 2021 a un mínimo de 347 millones de barriles en 40 años para julio de 2023, según datos federales.

El cierre efectivo a finales de febrero del estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo, ha provocado la pérdida de más de 1.200 millones de barriles de crudo, según S&P Global Energy.

Para ayudar a cubrir el déficit, la SPR liberó un récord de 9,9 millones de barriles (un 2,6 %) solo durante la semana que finalizó el 15 de mayo, según datos federales. Esta fue la segunda semana consecutiva en la que los saldos de la SPR disminuyeron al nivel más alto registrado.

Desde que comenzó la guerra con Irán, la cantidad de petróleo en la Reserva Estratégica de Petróleo ha disminuido un 10 %, hasta los 374 millones de barriles, el nivel más bajo desde julio de 2024, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Cabe destacar que este crudo de emergencia no solo abastece a las refinerías estadounidenses. Aproximadamente la mitad del crudo liberado en abril y mayo se ha exportado, según estimaciones de Kpler.

“Estados Unidos es básicamente el proveedor de último recurso. El resto del mundo necesita ese crudo”, afirmó Smith.

Los países de Asia y Europa se han visto particularmente afectados por el cierre del estrecho de Ormuz, lo que los ha llevado a recurrir al crudo estadounidense como alternativa.

Es una tendencia que probablemente continuará a medida que la crisis se prolongue.

“Incluso si se llega a un acuerdo mañana, probablemente se tardarán seis semanas en desbloquear el estrecho, lo que solo aumentará la presión sobre los inventarios durante la temporada alta de demanda de verano”, declaró Helima Croft, directora global de estrategia de materias primas de RBC Capital Markets, a CNN en un correo electrónico. “Europa podría verse fácilmente afectada por el racionamiento”.

Las reservas comerciales de petróleo en EE.UU. también se están agotando rápidamente.

El mercado presta especial atención a la cantidad de crudo almacenado en Cushing, Oklahoma, ya que allí se cotizan los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI).

Los datos de Kpler indican que las reservas de Cushing han disminuido de unos 33 millones de barriles hace siete semanas a aproximadamente 24,5 millones en la actualidad. Esto se acerca a los niveles mínimos operativos de unos 20 millones de barriles, según Smith, de Kpler.

“No se pueden agotar por completo porque hay sedimentos en el fondo de los tanques. Se necesita un cierto volumen para mantenerlos operativos”, añadió.

Croft coincidió en que el mundo se está acercando rápidamente al fondo de los tanques, pero señaló que la reacción del mercado es moderada, atenuada por las promesas de un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán.

“Los participantes del mercado se han visto insensibilizados por el constante mensaje de que ‘pronto se acabará’”, dijo Croft.

El aumento de las exportaciones estadounidenses, junto con la disminución de las reservas de emergencia y comerciales, podría tentar a los funcionarios estadounidenses a considerar la opción más drástica: restringir o incluso prohibir las exportaciones.

Limitar o prohibir las exportaciones podría reducir temporalmente los precios del gas en Estados Unidos, pero los analistas advierten que tal medida podría desestabilizar aún más el sistema energético mundial y perjudicar gravemente a las refinerías y productores estadounidenses.

La Casa Blanca ha recalcado que esta medida no está sobre la mesa.

Smith, analista de Kpler, argumentó que, en lugar de restricciones a las exportaciones, las fuerzas del mercado acabarán por detener las exportaciones estadounidenses.

Afirmó que la disminución de las reservas de petróleo, especialmente en Cushing, reducirá la diferencia entre el crudo WTI y el Brent (el referente mundial) hasta el punto de que el petróleo estadounidense resulte menos atractivo para los compradores extranjeros.

“Pero cuando la situación se complique y Estados Unidos deje de suministrar petróleo al mercado”, dijo Smith, “¿a dónde acudirán los demás países para obtener crudo?”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.