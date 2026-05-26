¿Qué fue de los héroes que clasificaron a Ecuador a su primer Mundial? La carrera de Aguinaga, el “Tin” Delgado y más

Por Juan Alvarado, CNN en Español

El 3 de julio de 2002 quedó marcado en la historia del fútbol ecuatoriano. Aquella jornada, el seleccionado nacional hizo su debut mundialista en la Copa del Mundo, en la edición que organizaron conjuntamente Corea del Sur y Japón.

Fue una presentación agridulce para la Tri, ya que cayó derrotada por 2 a 0 ante Italia, pero aquel equipo titular que entonó el himno nacional ecuatoriano en la ciudad de Sapporo, en Japón, quedó impreso en la memoria de todo el país sudamericano.

A 24 años de aquella hazaña, ¿qué fue de la carrera futbolística de las principales figuras de esa selección?

El lateral derecho es uno de los mejores jugadores en la historia de Ecuador. Tras su participación en el primer Mundial para la Tri, De la Cruz se unió al Aston Villa de la Premier League inglesa.

Allí también vistió las camisetas de otros clubes como el Reading FC y el Birmingham City, curiosamente, el némesis del Aston Villa. Posteriormente regresó a la Liga de Quito, donde ganó varios títulos internacionales, como la Copa Sudamericana y dos Recopas de la Conmebol.

El defensor ecuatoriano jugó en total siete partidos en la Copa del Mundo: tres encuentros en Corea y Japón 2002 y cuatro en Alemania 2006.

Otro jugador histórico de las primeras participaciones mundialistas de Ecuador. Al igual que De la Cruz, Hurtado jugó dos Copas del Mundo y tuvo una extensa carrera tanto en el fútbol nacional como internacional.

Tras su participación en Corea y Japón 2002, Hurtado vistió las camisetas de clubes como Tigres, Pachuca, Barcelona de Guayaquil y Atlético Nacional. Con este último ganó dos títulos en la temporada 2006/07.

Hurtado mantiene el récord de más partidos disputados en la historia de la selección ecuatoriana, con 168 encuentros, superando por más de 40 juegos al segundo, Wálter Ayoví.

Tras su retiro del fútbol, Iván Hurtado tuvo un rol en la política ecuatoriana y llegó a ser asambleísta nacional en su país.

Una leyenda del fútbol ecuatoriano. Aguinaga llegó al primer Mundial como uno de los veteranos de ese equipo y jugó en los tres partidos que disputó la Tri.

“El Güero”, como se le conocía popularmente, llegó a la Copa del Mundo de 2002 como figura del Necaxa mexicano, y tras su participación en el Mundial pasó por clubes como el Cruz Azul y la Liga de Quito.

En el club ecuatoriano Aguinaga ganó el campeonato nacional en 2005 y se retiró del fútbol ese mismo año.

Desde entonces, Aguinaga ha incursionado en el mundo del periodismo deportivo, pero también se ha desempeñado como director técnico, dirigiendo al San Luis y a los Correcaminos, ambos de México, y al Barcelona de Guayaquil, la Liga de Loja y la Liga de Quito, en Ecuador.

Méndez utilizó el Mundial para potenciar su carrera en el fútbol europeo. El talentoso volante ofensivo marcó el gol en la primera victoria de Ecuador en una Copa del Mundo, ante Croacia en Corea y Japón 2002.

Hasta el momento, Méndez es el único jugador en la historia de Ecuador que ha disputado tres Mundiales, ya que también tuvo minutos en Alemania 2006 y en Brasil 2014. Enner Valencia puede igualar este registro en el Mundial de 2026.

Tras su segunda Copa del Mundo, Méndez dio el salto al fútbol europeo, fichando por el PSV de Países Bajos en 2006. Allí se convirtió en el primer ecuatoriano en marcar un gol en la Liga de Campeones. Además, ganó tres títulos.

Tras su paso por Europa, regresó al fútbol ecuatoriano para ganar la Copa Sudamericana como principal figura de la Liga de Quito.

Actualmente, es asistente técnico del Leones FC, equipo que consiguió el ascenso a la Serie A del fútbol ecuatoriano.

El goleador de aquella generación histórica ecuatoriana. Delgado fue el máximo anotador de las eliminatorias rumbo a Corea y Japón 2002 junto al argentino Hernán Crespo, y también marcó el primer gol de Ecuador en la historia de los Mundiales, ante México en la segunda fecha de la etapa de grupos.

También disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006, en donde marcó dos goles en las primeras dos fechas de su grupo, ante Polonia y Costa Rica.

El “Tin”, como se le conoce popularmente, jugó en el fútbol inglés, en el Southampton, pero su paso más memorable se dio en la Liga de Quito, en donde ganó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Así como Hurtado, Delgado también incursionó en la política de su país y llegó a ser asambleísta nacional.

Otro artista del gol. Kaviedes debutó en la selección con solo 20 años, en 1998, y tiene en su haber el tanto más festejado en la historia de la Tri, el que certificó la clasificación al Mundial de 2002.

Disputó dos Copas del Mundo con el combinado nacional, la de 2002 y la de 2006, donde marcó un tanto. Entre una y otra, fue un auténtico trotamundos: vendido desde Emelec al Perugia de Italia, comenzó desde allí un viaje interminable que lo llevó por Celta de Vigo, Puebla de México, Real Valladolid, Porto y Crystal Palace, entre varios otros. Nunca permaneció demasiado tiempo en un mismo equipo y por eso quizás cueste asociarlo a una camiseta en particular.

Con una participación mínima, formó parte del plantel de la Liga Deportiva Universitaria de Quito que se volvió leyenda al ganar la Copa Libertadores en 2008. Está retirado desde 2021.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.