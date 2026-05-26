Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán están avanzando de nuevo, pero los precios del gas podrían seguir subiendo

Por Matt Egan, CNN

Los mercados respiraron aliviados al comprobar que el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sobrevivió al largo fin de semana y que se están logrando avances en un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

Las acciones estadounidenses están rozando máximos históricos y los futuros del petróleo se han alejado de los US$ 100 por barril.

Sin embargo, aún es demasiado pronto para dar por superada esta crisis energética histórica. Algunos analistas advierten que un precio de la gasolina a US$ 5 sigue siendo un peligro real para este verano boreal.

En primer lugar, las meras declaraciones sobre un acuerdo vago en las redes sociales no son para nada suficientes para los inversores.

El mercado debe ver que se ha alcanzado un acuerdo real en el que ambas partes se comprometen no solo a poner fin a la guerra, sino también a reabrir el estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial que Irán ha utilizado para mantener como rehén la economía mundial.

“Nada ha cambiado fundamentalmente. El Estrecho permanece cerrado”, afirmó Rory Johnston, investigador del mercado petrolero y fundador de Commodity Context.

Johnston recalcó que Teherán se muestra reacio a reabrir el estrecho de Ormuz porque sigue siendo el principal punto de influencia de Irán.

“En cuanto abren ese grifo, pierden rápidamente su poder de negociación”, dijo.

En segundo lugar, el mercado exige pruebas de que el estrecho de Ormuz se está reabriendo realmente, idealmente sin peajes ni tasas que incrementen el ya elevado precio del petróleo.

Para solucionar la crisis de suministro, es necesario que el flujo de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz vuelva a los niveles previos a la guerra.

“Soy escéptico. Lo creeré cuando lo vea”, dijo Bob McNally, fundador y presidente de Rapidan Energy Group, a CNN en una entrevista telefónica.

Algunos actores importantes del Golfo también se muestran escépticos.

Sultan Al Jaber, CEO de ADNOC, la compañía petrolera estatal de Abu Dhabi, declaró la semana pasada que, incluso si el conflicto terminara de inmediato, se necesitarían al menos cuatro meses para recuperar tan solo el 80 % del flujo que existía antes del conflicto a través del estrecho.

Es poco probable que se logren recuperar por completo los niveles de flujo previos a la guerra hasta la primera mitad de 2027, según declaró el CEO de ADNOC.

También existe incertidumbre sobre si el alto el fuego se mantendrá.

Los futuros del crudo Brent subieron un 4 % el martes, y recuperaron parte de la fuerte caída del lunes, en un contexto de alta tensión en el Golfo. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo “ataques de autodefensa” contra plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes en las cercanías del estrecho de Ormuz.

Cabe destacar que los funcionarios estadounidenses afirmaron que los ataques iban dirigidos contra embarcaciones que intentaban colocar minas, lo que pone de manifiesto la fragilidad del alto el fuego y los peligros que afrontan los buques que intentan transitar por la vía fluvial.

Incluso en el mejor de los casos en el que se mantenga el alto el fuego, se llegue a un acuerdo y se reabra el Estrecho, el sistema energético mundial ya sufrió graves daños.

Según S&P Global Energy, la guerra ha causado la pérdida de más de 1.200 millones de barriles de petróleo. Y esa cifra aumenta cada día que el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

No solo ha disminuido la oferta, sino que la demanda de energía está aumentando debido al inicio de la temporada de viajes de verano.

“Incluso en el mejor de los casos, un endurecimiento fundamental del mercado es inevitable. Hay una matemática brutal e inexorable que no se puede cambiar con un acuerdo”, dijo McNally. “No quiero ser pesimista, pero no creemos que hayamos terminado”.

McNally pronostica que los futuros del petróleo crudo Brent volverán a alcanzar los US$ 120 o incluso los US$ 130 por barril, y que los precios de la gasolina en Estados Unidos se acercarán al máximo histórico de US$ 5,02 por galón alcanzado en junio de 2022.

Los precios de la gasolina se han estabilizado en las últimas semanas en torno a los US$ 4,50 por galón, en comparación con los US$ 2,98 que costaba cuando comenzó la guerra.

Johnston afirmó que si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante el próximo mes, es muy probable que los precios del gas superen los máximos históricos alcanzados durante la gestión de Biden.

“Si terminara hoy, la situación igualmente se complicaría”, dijo Johnston. “Había una venta masiva inmediata como alivio, pero aún así se necesitarían meses para normalizar los flujos de salida del estrecho. Podríamos experimentar una caída y luego repuntar gradualmente hasta alcanzar máximos históricos a medida que todos recuperen sus cálculos”.

Los expertos del sector petrolero coinciden en que los precios de la energía anteriores a la guerra no volverán pronto, a menos que la economía colapse.

JPMorgan prevé que, incluso después de la reapertura del estrecho de Ormuz, el crudo Brent tendrá un precio medio de US$ 104 por barril en el tercer trimestre y de US$ 98 en el cuarto trimestre de este año.

Kevin Book, director general de ClearView Energy Partners, afirmó que, en cuestión de semanas o meses tras la firma de un acuerdo, se puede desminar el estrecho, evacuar los barcos atrapados en el Golfo Pérsico, permitir la entrada de nuevos buques y reiniciar la producción de petróleo.

Sin embargo, advirtió que probablemente llevará más tiempo, muchos meses o incluso años, reparar las instalaciones dañadas, restablecer completamente la producción y reabastecer los inventarios que se han reducido.

“No creo que nadie espere que el precio promedio del petróleo vuelva a los US$ 60 por barril en un futuro próximo”, declaró Book a CNN. “La producción tardará un tiempo en recuperarse”.

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