En Venezuela, muchos pacientes oncológicos luchan por sobrevivir mientras esperan que el cambio llegue a los hospitales

Por CNN en Español

El despertador sonó a las 2:00 am. Apenas ha dormido un par de horas, pero ya comienza la faena para Merlín Gámez, quien enfrenta una recaída de cáncer de mama y necesita acudir al sistema público de salud venezolano, que describe como colapsado. No puede permitirse dormir un poco más, pues sabe que cientos de pacientes oncológicos, al igual que ella, necesitan realizarse exámenes médicos.

Tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero, el Gobierno de Venezuela se comprometió a realizar una serie de cambios en las políticas económicas y sociales. Sin embargo, el sistema de salud, que lleva años en crisis, está lejos de recuperarse.

Falta de insumos y personal insuficiente para atender la creciente demanda en el sector; años de escasa inversión en infraestructura ponen en jaque el acceso a la atención y al tratamiento para miles de venezolanos, con un impacto especialmente fuerte en los pacientes oncológicos. Para muchos venezolanos, la atención privada resulta económicamente inviable.

CNN se comunicó con el Ministerio de Salud para conocer su versión sobre las condiciones hospitalarias y con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sobre el sistema de suministro de medicamentos de alto costo. Hasta el momento no ha habido respuesta. Sin embargo, el Gobierno creó una mesa de trabajo para abordar temas vinculados a la mujer, entre los que se incluyen la salud y el acceso a tratamientos oncológicos. A inicios de mayo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto con el ministro de Salud, entregó insumos médicos y espacios rehabilitados en centros de salud. En esa oportunidad aseguró que el sistema de salud está “golpeado”, lo cual atribuye a las sanciones internacionales que afectan a algunas personas e instituciones en Venezuela. Adicionalmente, se comprometió a “priorizar la atención inmediata y gratuita de los venezolanos en áreas vitales y especializadas, procurando que cada dólar que ingrese, producto del crecimiento y expansión del sector de hidrocarburos, se traduzca en atención integral para la población”. Si bien las sanciones pueden haber influido, estás están vigentes desde hace una década, mientras que el sistema de salud lleva en crisis al menos 40 años.

Gámez, de 48 años, contó a CNN que en enero de este año recibió un diagnóstico que pensó haber dejado atrás: el cáncer había regresado. Tras superar el primer proceso oncológico, que incluyó quimioterapia, una mastectomía parcial y radioterapia, presentó una recaída en el seno izquierdo, lo que la obligó a reiniciar el tratamiento.

Esto implica un esfuerzo inmenso para las personas en su situación, que a veces incluso tienen que dormir frente al centro de salud para conseguir un turno. Gámez, que vive en Caracas, sabe que, si no llega a tiempo para obtener un número, simplemente no será atendida.

Dice que también se encuentra con hospitales tan precarios como aquellos a los que acudió en 2022. Agrega que no ha percibido mejoras desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada el 5 de enero, bajo la promesa de un nuevo momento político.

Aunque los exámenes recientes descartaron metástasis, el regreso de la enfermedad enfrenta a esta madre de dos hijos nuevamente al miedo, a la incertidumbre y a un recorrido médico agotador. Gámez cuenta que su experiencia reciente ha estado marcada por nuevas trabas para acceder a exámenes, medicamentos y consultas.

Ahora deberá retomar la quimioterapia endovenosa tras completar una batería de estudios previos, entre ellos tomografía, ecocardiograma y marcadores tumorales. El tratamiento no solo depende del diagnóstico, sino también de la disponibilidad de citas, de equipos y de medicamentos.

Gámez asegura que los hospitales siguen operando con enormes obstáculos. Ha acudido a fundaciones que ofrecen consultas privadas a precios moderados, pero para estudios especializados y medicamentos de alto costo ha tenido que recurrir al sistema público, lo que le ha supuesto largas filas y listas de espera.

Según su experiencia reciente, algunos equipos en los centros de salud están dañados total o parcialmente. En otros casos, fallan procesos básicos como la impresión de resultados, lo que retrasa los diagnósticos justo cuando cada minuto cuenta.

Parte del tratamiento debe adquirirlo en farmacias privadas cuando sea posible, pues hay medicamentos que pueden costar hasta US$ 1.600 por unidad. Para esta mujer, que ha tenido diversos trabajos, entre ellos el de cajera de supermercado, recaudar esas cantidades de dinero ha implicado plantearse opciones como vender rifas y organizar verbenas (fiestas de recaudación).

En febrero arribaron a Venezuela 71 toneladas de medicamentos procedentes de Estados Unidos, como parte de los acuerdos de cooperación alcanzados entre Caracas y Washington. El 18 de mayo, el encargado de Negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, visitó el hospital Domingo Luciani y el hospital Miguel Pérez Carreño en Caracas para constatar el suministro de estos medicamentos, en medio de denuncias de sindicatos del sector salud de que dichos insumos no habían sido distribuidos en los centros asistenciales. CNN se comunicó con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y con el Hospital Domingo Luciani para conocer su versión y hasta ahora no ha habido respuesta.

Carolina Ilarreta, directora de Senosalud, un centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, advirtió en una entrevista con CNN que la situación de las pacientes con esta enfermedad en Venezuela sigue siendo crítica, principalmente por la falta de estadísticas oficiales actualizadas, las limitaciones en el acceso a tratamientos y la insuficiencia de equipos para el diagnóstico y la radioterapia.

Ilarreta explicó que, aunque no existen cifras oficiales recientes, las proyecciones elaboradas por organizaciones sin fines de lucro como la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en alianza con algunas universidades, permiten dimensionar el problema. De acuerdo con esas estimaciones, el cáncer de mama continúa siendo la primera causa de muerte oncológica de la mujer en ese país.

Ilarreta subrayó la necesidad de sincerar las estadísticas y crear un registro único de pacientes oncológicos que permita dimensionar con mayor precisión la magnitud del problema y diseñar respuestas más efectivas. La especialista explicó que gran parte de la información que manejan proviene del acompañamiento diario que brindan a las pacientes.

Uno de los principales problemas, afirmó, es el acceso irregular a los medicamentos oncológicos. Muchas pacientes reportan que no reciben oportunamente, por ejemplo, los bloqueadores hormonales, a través del seguro social, mientras que en el sistema privado los costos resultan inalcanzables para gran parte de la población. Ilarreta advirtió también que las farmacias de alto costo no siempre cuentan con disponibilidad de todos los fármacos necesarios. En Venezuela no existe una amplia oferta de opciones de seguros de salud y los que existen en el mercado están fuera del alcance de la mayoría. No todos ofrecen cobertura para los casos de oncología.

En cuanto a la radioterapia, indicó que en reuniones recientes con otras organizaciones se reportó la existencia de 30 equipos en el país, pero solo ocho estarían operativos y no todos cuentan con los accesorios adecuados para tratar cáncer de mama. Esto provoca que en hospitales como el Domingo Luciani y el Padre Machado existan actualmente largas listas de espera, en algunos casos de hasta 150 personas al día.

Esta situación obliga a muchas pacientes a trasladarse desde otros estados a Caracas y otras zonas donde se concentra parte de la infraestructura disponible.

Ilarreta alertó, además, de una consecuencia que describe como preocupante: la imposibilidad de acceder a la radioterapia a tiempo está llevando a algunos cirujanos a optar por mastectomías radicales o por la remoción de toda la mama para salvaguardar la vida de las pacientes. Esto ha ocurrido, según explicó, en casos en los que las pacientes no tienen acceso ni tiempo para esperar, debido a su condición de salud, a recibir atención en el sistema público. CNN intenta contactar a la Federación Médica Venezolana para comentar sobre este punto.

“Muchas veces se podría haber hecho una cirugía conservadora, pero como no hay garantía de tratamiento posterior, se termina retirando toda la mama”, dijo la médica.

A su juicio, es urgente reactivar y mantener los equipos existentes, más que instalar nuevos, y garantizar la dotación regular de medicamentos neoplásicos, quimioterapias y bloqueadores hormonales. Aunque no maneja un número de equipos activos y en mal estado actualmente.

El 21 de abril, un equipo de expertos participaron en una mesa de trabajo del “Programa para la convivencia y la paz por la mujer”, creado este año por Delcy Rodríguez y dirigido por Ernesto Villegas, Coordinador del Programa para La Paz y convivencia y recientemente designado como Embajador ante la Unesco, entre otros funcionarios, estuvo presente Gisela Vargas, directora nacional de oncología del Ministerio de Salud. Sobre la situación de esta área, la funcionaria aseguró que han sostenido al menos tres reuniones y que, aunque aún no se han concretado objetivos específicos, valoró la disposición de los organismos participantes para escuchar propuestas y trabajar de manera conjunta.

La representante de Senosalud señaló que la organización ha participado en una mesa de trabajo del programa denominada “ruta oncológica para la mujer”, junto a delegados de instancias públicas y de otras organizaciones civiles. En ese sentido, sostuvo que, aunque aún no se han visto cambios en estos meses, puede dar constancia de que, hasta ahora, ha visto voluntad de escuchar a las organizaciones y de poner a los organismos gubernamentales a disposición para atender la situación del sector.

Ilarreta agregó que en esas reuniones se han presentado de forma informal cifras oficiales correspondientes a 2022, en las que el cáncer de glándula mamaria aparece como la principal causa de incidencia entre las mujeres, con 7.263 casos registrados, especialmente entre los 45 y 54 años, según las cifras que dice que fueron recogidas por el viceministerio de redes de salud colectiva.

“La idea es unir esfuerzos de manera neutral. Nosotros, como Senosalud, trabajamos por el paciente con cáncer diariamente y estamos siempre dispuestas a reunirnos a hablar y a llevar nuestro mensaje a donde tengamos que llevarlo para ver cómo podemos mejorar esta crítica situación que tienen ahorita las pacientes con cáncer de mama”, dijo Illareta, y agregó que han puesto sobre la mesa los nudos críticos junto a propuesta de cómo se pueden solventar y que las partes involucradas expusieron las necesidades del sector y coincidieron en ellas. Ahora falta concretar los objetivos para abordar la situación de manera viable.

Illarreta hizo un llamado a reforzar la pesquisa temprana mediante mamografías digitales de calidad, especialmente a partir de los 35 años.

Aunque insistió en que “no basta con tocarse”, ya que en su opinión la detección temprana requiere acceso real a estudios, especialistas y seguimiento médico adecuado.

En Venezuela, las mamografías pueden costar entre US$ 15 y US$ 150, dependiendo del centro de salud, según reportan las pacientes. En un país en el que el salario mínimo se ubica por debajo de un dólar y el ingreso mínimo mensual, en el cual está incluido ya el salario mínimo, en US$ 240 pagaderos en bolívares al cambio oficial, esos costos son muy significativos.

Juan Saavedra, director general de la Clínica de Prevención del Cáncer y del proyecto de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, advirtió que el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte en el país. Según explicó, en Venezuela mueren más de 33.000 pacientes por cáncer al año y se diagnostican más de 83.000 casos, lo que equivale a cuatro fallecimientos por hora.

Saavedra señaló que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres venezolanas, seguido por el de pulmón y el de cuello uterino. En los hombres, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar, seguido por el de pulmón y el de las vías digestivas.

Explicó que la Sociedad Anticancerosa centra su labor en la educación, la prevención y la pesquisa temprana. Además, desarrolla un programa de ayuda integral para el paciente oncológico, mediante el cual se han operado a 477 personas con cáncer de mama en los últimos cuatro años.

Sin embargo, advirtió que la demanda supera ampliamente la capacidad de atención actual.

“El cáncer es democrático para adquirirlo, pero elitista para tratarlo”, expresó al insistir en que su control requiere educación, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno e inversión sostenida del Estado.

También reconoció avances parciales en el acceso a tratamientos, especialmente a través de la farmacia de alto costo del seguro social, aunque aseguró que persisten fallas en la entrega completa de medicamentos y en la programación de cirugías dentro del sistema público.

El problema es que, para los pacientes, la espera tiene un alto costo. “El cáncer no espera”, dice Gámez, mientras sigue con los trámites para reiniciar su tratamiento.

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