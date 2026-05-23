Por qué estas modestas fotos de boda ponen en jaque al patriarcado

Por Leah Dolan, CNN

Vibeke Tandberg conoció a su marido en un bar. Y al siguiente también. Y al marido que vino después. De hecho, conoció a sus 11 maridos en un bar de Bergen, Noruega.

Se convirtió en novia en el verano de 1993, y lució un vestido de mangas abullonadas y remates de encaje, un estilo popularizado por la princesa Diana. No hubo ceremonia, ni sacerdote, ni invitados; solo un estudio fotográfico profesional, un telón de fondo morado y casi una docena de novios diferentes.

Tandberg, una destacada artista noruega y protagonista de una exposición recién inaugurada en el Museo de Arte Kode de Bergen, no fue una pionera de la poliandria. En realidad, sus múltiples maridos —aunque encantadores— eran ficticios. Los había reclutado de los taburetes de la barra de su local de copas estudiantil favorito para una serie fotográfica en la que trabajó durante su segundo año en la Academia de Arte y Diseño de Bergen.

“Bride” (Novia) comenzó como una exploración de la tradición de la fotografía nupcial; un género que tiende a reducir la identidad femenina, de manera pulcra y simplista, a la silueta de un vestido blanco. Por el contrario, Tandberg quería que su versión del matrimonio escenificado resultara más empoderadora para las mujeres. “Yo elegía a los hombres; yo era el centro de la fotografía”, comentó durante una videollamada desde su casa en Bergen.

Una lista rotativa de hombres diferentes realzaba su “posición escénica” como la única constante de la imagen, explicó. En la mayoría de las culturas y en diversos momentos de la historia, se esperaba que las novias fueran virginales, puras y devotas a sus maridos. A través de sus 11 retratos, Tandberg creó un personaje intrínsecamente subversivo: la novia promiscua.

Las imágenes se capturaron a lo largo de una sesión fotográfica de dos días. El vestido de Tandberg fue prestado por una tienda de novias local, bajo la condición de que esta pudiera utilizar las imágenes con fines publicitarios. En cuanto a los ramos, los confeccionó con flores que recogió de los jardines públicos de la ciudad. Conocer a sus maridos resultó sencillo. “Eran mis años de estudiante”, comentó Tandberg con ironía. “Pasaba seis días a la semana en el bar de Bergen”. La naturaleza colaborativa de “Bride” supuso un cambio bienvenido respecto al modo de trabajo, anteriormente solitario, de Tandberg. “Siempre había trabajado sola, así que pensé: ‘Hagamos de esto una especie de fiesta’”.

A pesar de que la fotografía es el medio artístico predilecto de Tandberg, recurrió a un estudio comercial para tomar las imágenes. “Me resultó muy divertido no estar detrás de la cámara”, comentó. “No tener que controlar la iluminación ni nada por el estilo”. Quería adentrarse en la tradición fotográfica con total seriedad y no limitarse a imitar sus especificidades. El fotógrafo profesional que capturó las imágenes coreografió cada pose tal como lo habría hecho con una pareja de recién casados convencional que le pagara por sus servicios. “Para él, era un día de trabajo más”, afirmó ella. “Simplemente obtuve las mismas fotografías exactas que habría hecho de cualquier otra persona que se estuviera casando”.

“Bride” se expuso por primera vez en la Fotogalleriet de Oslo en 1993; sin embargo, Tandberg deseaba que sus imágenes dieran un paso más en el ciclo del realismo. Envió la fotografía de una pareja —distinta a las anteriores— a varios periódicos regionales noruegos, fingiendo que se trataba de retratos auténticos destinados a la sección de bodas. Veintitrés periódicos las publicaron junto con un anuncio formal; muchos de ellos, el mismo día o al día siguiente. “El propósito era lograr que se confirmaran, que se verificaran”, explicó. “Fotografías reales, acontecimientos reales que se convertían en verdad a través de los medios de comunicación”. La revista sueca de fotografía Index fue la primera en desenmascarar la artimaña, y la prensa nacional no tardó en seguir sus pasos. “Cuando la prensa es víctima de un engaño, se esfuerza al máximo por esclarecer los hechos”, señaló Tandberg. “Por eso, el proyecto generó una gran repercusión mediática”. Casi de la noche a la mañana, alcanzó la fama a nivel nacional.

Pero, más allá de la declaración feminista y de la ingeniosa subversión, sucedió algo más. “Cuando me vi por primera vez ataviada con ese traje de novia, pensé: ‘Dios mío’. De algún modo, aquello me conmovió”, relató Tandberg. Los hombres de aspecto rudo y machista que ella había reclutado también se mostraron visiblemente emocionados. “Algunos de ellos llegaron incluso a emocionarse hasta las lágrimas al verme, pues en aquel entonces todos éramos jóvenes. Nadie estaba casado; nadie había vivido una experiencia así”.

Fue una prueba más —y de mayor calado de lo que Tandberg había previsto— de la profunda carga emocional que conllevan estas instituciones culturales. En ese preciso instante, afirmó, “la frialdad del pensamiento posmoderno se disipó”. La artista insiste en que una serie como “Bride” no funcionaría en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial, ni en un momento en que la confianza en los medios de comunicación se ha visto tan erosionada. “Ya no tenemos la misma fe en lo que leemos, vemos y escuchamos. Somos escépticos”, afirmó. “Hoy en día, no sería más que un simple truco”.

Las imágenes se exhiben nuevamente en el Museo de Arte Kode de Bergen, junto con recortes de algunos de los periódicos engañados, como parte de una retrospectiva de la obra de Tandberg que estará abierta hasta septiembre.

“Bride” fue solo el comienzo para Tandberg, quien ha sentido fascinación por los personajes, la performance y el disfraz a lo largo de toda su carrera artística. Lleva más de 20 años experimentando con máscaras de aspecto carnal, al estilo de Halloween —como en “Old Man Going Up and Down a Staircase” (2003), “Old Man Cowboy” (2022-2023) y “They Live” (2026)—, y fue pionera en el uso de las primeras herramientas de edición digital, como Adobe Photoshop. En su serie “Faces”, de 1998, Tandberg fusionó su propio rostro con los de otras personas; un experimento que hoy resulta casi ingenuo ante el auge de la inteligencia artificial generativa.

Hoy, la artista se siente algo nerviosa ante la posible asistencia de algunos de sus “maridos”, en particular del número 11: era el suplente que garantizaba que ella contaría con al menos 10 fotografías en caso de que alguno de los reclutados abandonara el proyecto. La foto de su boda solo aparece en un fragmento de periódico, ya que Tandberg nunca realizó una impresión a tamaño completo de la misma. “La semana pasada estaba desolada”, comentó. “Realmente pensé en hacer una impresión de él en el último segundo, pero no tuve tiempo. Así que me pone nerviosa la idea de que aparezca”. ¿Mantiene el contacto con alguno de ellos? “Uno de ellos es mi vecino en Oslo”, respondió. “Lo veo de vez en cuando… Lo conozco; conozco también a su esposa”.

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