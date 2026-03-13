Tres ejemplos para entender cómo la guerra con Irán aumentará el costo de vida en EE.UU.

Análisis por David Goldman, CNN

La guerra con Irán es compleja, pero la razón por la que el conflicto en Medio Oriente afecta el bienestar financiero de los estadounidenses se reduce a tres hechos sencillos.

Los precios del petróleo seguirán siendo altos hasta que se reabra el estrecho de Ormuz. Cuanto más se prolongue esta guerra, más subirán los precios. Un conflicto prolongado supone una amenaza importante para la economía y el empleo.

Esto es lo que necesitas saber:

Al mercado petrolero solo le importa una cosa: reabrir el estrecho de Ormuz. Todo lo demás es ruido.

¿Quieren pruebas? El jueves, un día después de que 32 países anunciaran que liberarían al mercado un récord de 400 millones de barriles de petróleo, el precio del barril superó los US$ 100. Se había mantenido por debajo de ese nivel desde que el presidente Donald Trump anunció el lunes que la guerra terminaría pronto.

Ese pronóstico ahora parece excesivamente optimista.

Irán mantiene el control del estrecho, la vía marítima por donde transita el 20 % del petróleo mundial.

En el primer mensaje público atribuido al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, desde que asumió el cargo, declaró el jueves que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado como “instrumento de presión”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el jueves a CNBC que pasarían semanas antes de que la Armada estadounidense pudiera comenzar a escoltar petroleros a través del estrecho.

Mientras los tanqueros internacionales permanecen varados en el Golfo Pérsico, Irán no enfrenta tal restricción: ha mantenido el flujo de su propio petróleo a través del estrecho desde el conflicto, ya que sus barcos son los únicos que pueden transitar por esa vía.

Esto significa que puede esperar a que la situación se resuelva sin sacrificar gran parte de sus ingresos petroleros, mientras que sus adversarios extranjeros se enfrentan a una posible y grave perturbación económica.

Incluso si la guerra terminara hoy, podrían pasar de uno a tres meses para que el estrecho vuelva a estar operativo, según Homayoun Falakshahi, analista principal de investigación de crudo en Kpler.

Se necesitará tiempo para desalojar a los cientos de barcos que esperan un paso seguro y para que los principales productores de petróleo reparen las instalaciones dañadas, aumenten la producción y reanuden el transporte de combustibles y derivados.

Cuanto más dure esta situación, más altos serán los precios. Así de simple.

Según Jay Hatfield, director ejecutivo y fundador de Infrastructure Capital Advisors, el precio del petróleo podría subir hasta los US$ 150 por barril si no se reabre el estrecho.

A medida que suben los precios del petróleo, la gasolina se acerca a los US$ 4 por galón. Eso se reflejará en el precio que paguen los estadounidenses al llenar el tanque del auto.

El diésel se encamina hacia los US$ 5 por galón. Las empresas de transporte que llevan todos los productos que compras comenzarán a agregar recargos por combustible. Algunas, incluyendo FedEx, ya lo están haciendo.

Las compañías probablemente no asumirán ese costo: ya han estado pagando los aranceles de Trump y hay poco interés en recortar aún más las ganancias. JPMorgan estimó que los consumidores asumirían el 80 % de los costos arancelarios este año por esa razón.

Los precios de los productos perecederos (lácteos, frutas, verduras, pescado) subirán primero. Los billetes de avión podrían ser los siguientes. Pero, con el tiempo, si los costos del combustible se mantienen altos, muchos bienes transportados por camión, avión o barco subirán.

La economía estadounidense está sana, pero ha estado en terreno inestable: desde mayo del año pasado, la economía ha perdido 19.000 empleos.

Las fuertes fluctuaciones en los precios del petróleo siempre resultan en una reducción de la producción económica. Véanse, por ejemplo, la crisis del petróleo de 1973, la crisis petrolera de la Guerra del Golfo de 1990 y la crisis financiera mundial de 2008.

Una caída prolongada de los precios podría provocar despidos masivos en las empresas, desplomar el mercado y reducir el gasto de los consumidores (que representa dos tercios de la producción económica estadounidense).

La última vez que el petróleo subió, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el mercado laboral estadounidense estaba en auge. Esta vez no es así. Las empresas ya estaban nerviosas por los aranceles y la IA. Ahora tienen que lidiar con un shock de precios.

Es por eso que los economistas de Goldman Sachs aumentaron esta semana sus pronósticos de inflación y desempleo y elevaron su riesgo de recesión este año del 20 % al 25 %.

