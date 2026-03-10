Tormentas peligrosas azotan el centro de EE.UU. con una amenaza significativa de tornados y granizo enorme

Por meteorólogos Mary Gilbert y Chris Dolce, CNN

Tormentas peligrosas con tornados y granizo avanzan por el centro de EE.UU. la tarde de este martes. Esta amenaza de tornados notablemente fuertes ha llevado a emitir el nivel de riesgo de tormentas severas más alto en meses en partes del Medio Oeste.

Todo ello forma parte de una posible ola de tormentas potentes más extendida en el centro de Estados Unidos este martes, a medida que se desarrolla e intensifica un nuevo sistema de tormentas en la región.

Las tormentas continúan en partes de Texas y Oklahoma, y también más al norte, en Illinois. Un tornado atravesó el área de Kankakee, Illinois, la tarde de este martes, y también se reportó granizo de mayor tamaño que pelotas de tenis con esta tormenta eléctrica supercélula.

En respuesta, la Oficina del Sheriff del condado de Kankakee activó su Centro de Operaciones de Emergencia y presentó una declaración de emergencia en Illinois. No hubo reportes inmediatos de heridos o muertes, dijo la oficina del sheriff.

“Quiero recordar a los residentes del área que revisen cómo están sus vecinos y seres queridos, pero que eviten viajes innecesarios, si es posible”, dijo el sheriff Mike Downey.

A primera hora de la tarde de este martes, un tornado tocó tierra brevemente cerca de Pontiac, Illinois, y cayó granizo de hasta 12,7 centímetros de diámetro cerca de Buckingham, Illinois, lo que podría ser un nuevo récord estatal.

Las tormentas también afectaron Chicago, donde cayó granizo del tamaño de una moneda de medio dólar. En el área metropolitana de Kansas City se reportó granizo de hasta 8,9 centímetros de diámetro.

Más al sur, se observó un tornado cerca de Dudley, Texas, y se reportó granizo del tamaño de una pelota de béisbol en Buffalo Gap, Texas.

Cinco vigilancias de tornado estaban vigentes a las 7 de la tarde, hora central, de este martes. Incluyen partes de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois, Indiana y Michigan. Las vigilancias de tornado se extienden desde la frontera con México hasta Michigan.

Un nivel 4 de 5 de riesgo de tormentas severas está vigente para más de 2 millones de personas en el norte de Illinois y el noroeste de Indiana, incluidas Peoria y Bloomington, Illinois.

Aunque la ola de la semana pasada trajo consigo múltiples tornados mortales, esta es la primera vez que se emite una alerta por tormentas severas de este nivel desde el 28 de julio de 2025.

Esta zona de riesgo de nivel 4 de 5 es donde “múltiples tornados fuertes a intensos (EF2 a EF3)” podrían azotar a última hora de la tarde y por la noche, según el Centro de Predicción de Tormentas. Tornados de esta intensidad pueden destruir pisos enteros de casas bien construidas y causar daños importantes a edificios grandes.

También podrían caer granizos del tamaño de una lima o más grandes de las tormentas supercelulares que se desarrollan en este corredor, lo suficientemente grandes como para abollar coches y dañar tejados.

Estas tormentas eléctricas severas se desplazarán hacia el este durante la noche y se extenderán a más zonas de los Grandes Lagos, pero perderán parte de su intensidad por la mañana.

Daños por viento, granizo destructivo y tornados son amenazas desde Texas hasta Michigan, incluyendo áreas fuera de la zona de mayor riesgo.

El área metropolitana de Dallas-Fort Worth, Oklahoma City, St. Louis, Chicago e Indianápolis son algunas de las ciudades que podrían ver estas poderosas tormentas.

Ráfagas de viento dañinas de más de 113 km/h y granizo mayor que pelotas de béisbol son las principales amenazas con cualquiera de estas tormentas. También son posibles tornados, y algunos podrían ser fuertes (EF2 o superiores). En tornados de esta intensidad, las casas móviles pueden quedar destruidas y los techos pueden ser arrancados de viviendas bien construidas.

Todavía podrían estar formándose poderosas tormentas temprano en la mañana del miércoles desde el Valle Inferior de Mississippi hasta el Valle de Ohio, pero una amenaza renovada llegará en la tarde.

Existe un riesgo generalizado de nivel 2 de 5 de tormentas severas el miércoles para más de 55 millones de personas desde Texas y Louisiana hasta Pensilvania.

Vientos dañinos son la principal amenaza con cualquier tormenta el miércoles. Algunos tornados son posibles, especialmente en el Valle Inferior de Mississippi y partes de Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental.

No se esperan tormentas severas generalizadas el jueves.

