¿Quién es Paloma Valencia, la ganadora de la consulta de la derecha que busca ser presidenta de Colombia?

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

Paloma Valencia acaba de confirmar que es la alumna destacada de Álvaro Uribe y busca demostrar que puede llevar a su grupo político de nuevo a la Presidencia. La senadora, elegida candidata tras ganar la consulta de la derecha en Colombia como aspirante del partido Centro Democrático, lleva años defendiendo el nombre y el proyecto del expresidente y ha buscado por mucho tiempo ser la cara visible de ese movimiento.

Obtuvo una votación notable de más de tres millones de voto, superando a la que obtuvo Iván Cepeda, el candidato del petrismo, en su consulta en 2025. Cuenta con el respaldo del segundo partido más votado en el Congreso y además el apoyo de sus ocho compañeros en la Gran Consulta por Colombia.

Heredera de dos familias políticas, crítica férrea de Gustavo Petro, polémica y a la vez considerada moderada dentro del uribismo, ¿quién es Paloma Valencia y qué posibilidades tendrá en las elecciones de mayo próximo?

Valencia, que lleva tres periodos como senadora, estudió Derecho y Filosofía e hizo una especialización en Economía y una maestría en Escritura Creativa. Nació en 1979 en Popayán, Cauca, en el occidente de Colombia. Es nieta de Guillermo León Valencia, presidente conservador entre 1962 y 1966, y de Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes.

Antes de ser senadora, fue columnista y analista en medios de comunicación.

En 2006 tuvo su primera aspiración electoral: se lanzó por el partido Alas Equipo Colombia a la Cámara de Representantes, sin éxito. Llegó al Senado en 2014 en la lista cerrada del recién creado partido Centro Democrático de Uribe. En 2018 fue precandidata presidencial, pero terminó apoyando a Iván Duque, quien finalmente llegó a la Casa de Nariño.

En el Congreso, Valencia consiguió convertir en ley a tres de sus proyectos: la promoción del consumo y comercialización de la panela, el fin del monopolio de los departamentos para producir licores y una ley de incentivos para pequeños negocios. Es miembro de la Comisión Primera del Senado, encargada de las reformas constitucionales, leyes estatuarias y organización territorial.

Considerada como una senadora disciplinada, desde 2022, es una de las figuras visibles de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro. Valencia misma se describe como la opositora de mayores logros: llevó a poner en el limbo el Ministerio de Igualdad creado por Petro, consiguió frenar el nombramiento de embajadores sin requisitos y se opuso en el Senado a la consulta popular; además, busca tumbar la reforma pensional del Gobierno.

La senadora ha tenido frecuentes enfrentamientos con miembros del petrismo, como los legisladores Iván Cepeda (hoy candidato presidencial y su principal rival) y María José Pizarro, y a lo largo de los años ha estado envuelta en polémicas por sus declaraciones. En 2015 sugirió, en una entrevista, que el departamento del Cauca podría dividirse entre indígenas y mestizos. El Cauca es el departamento con mayor porcentaje de población indígena del país, con cerca del 20%.

Valencia es ahora candidata de un espectro político amplio de centro derecha y es la primera mujer en ser candidata presidencial del Centro Democrático. Llega tras un proceso interno externo previo a la consulta, marcado por el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay.

En su campaña, Valencia ha puesto la economía y la seguridad como ejes.

Fue elegida primero como aspirante del Centro Democrático en 2025 a través de dos encuestas contratadas por el partido en las que superó a las también senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Si bien ambas reconocieron el resultado, Cabal pidió la publicación de los datos y la auditoría de las mediciones para despejar dudas sobre la transparencia, un reclamo que revive críticas recurrentes sobre los mecanismos del partido y el peso real de la decisión del expresidente Álvaro Uribe: las encuestas inicialmente iban a hacerse en noviembre, pero hubo cambio de encuestadora y en el medio se dio la salida del proceso de Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido precandidato.

La elección interna de Valencia también confirma que el partido de Uribe apuesta de nuevo por una persona moderada (como lo hizo con Iván Duque en 2018) que pueda recoger apoyos de votantes de centro. Si bien es considerada en Colombia como una uribista ‘purasangre’, en su ejercicio legislativo y mediático, Valencia es conocida por participar en debates con contradictores y plantear espacios de diálogo con políticos por fuera de su partido y es vista como menos radical en sus posiciones que compañeras como María Fernanda Cabal.

Ahora en 2026, tras ganar la consulta, el desafío al frente aún es grande, pero Valencia viene de menos a más en las encuestas y el resultado del 8 de marzo le da un impulso sin igual. Al comienzo de la campaña estaa lejos del abogado Abelardo de la Espriella, el outsider de posturas extremas que lideró en los últimos meses en el espectro de la derecha y quien se lanzó por firmas. Pero Valencia, con un caudal de votos grande que puede crecer y la maquinaria del Centro Democrático detrás, podría desbaratar la aspiración de De la Espriella.

Al agradecer su victoria en la consulta el domingo, Valencia reiteró su agradecimiento a Álvaro Uribe. Pero ahora cuenta con un apoyo mayor y tiene la posibilidad (también el reto) de capitalizar los votos del centro logrados por Juan Daniel Oviedo, la sorpresa de la jornada electoral. Es sin duda una alumna fiel del expresidente, y esta vez podría ampliar el alcance del uribismo y derrotar la continuidad del proyecto de Petro.

Primero debe superar a De la Espriella y pasar a segunda vuelta. Las encuestas dirán si tras esta victoria Paloma Valencia toma vuelo en la campaña.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.