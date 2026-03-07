Decenas de muertos en la redada de comandos israelíes en el Líbano en busca de un aviador desaparecido, según autoridades

Por Tal Shalev, Charbel Mallo y Tamar Michaelis, CNN

Las autoridades del Líbano informaron que decenas de personas murieron cuando comandos israelíes realizaron una incursión en una región fronteriza en busca de los restos de un aviador desaparecido desde hace mucho tiempo.

El viernes por la noche, cuatro helicópteros israelíes cruzaron al espacio aéreo libanés y volaron hasta una zona fronteriza entre el Líbano y Siria, dijeron las fuerzas libanesas en un comunicado. Luego, dos helicópteros aterrizaron mientras había un bombardeo “intenso y generalizado” de la zona que tuvo como objetivo aldeas cercanas, añadió el comunicado.

Cuando las fuerzas israelíes se acercaban a la aldea de Nabi Chit, las fuerzas del Líbano informaron que los comandos se enfrentaron en un tiroteo con militantes de Hezbollah y residentes locales. Las fuerzas libanesas indicaron que los comandos llevaban uniformes militares similares a los de sus fuerzas y usaron vehículos y ambulancias diseñados para parecerse a las de la Autoridad de Salud Islámica.

Hezbollah señaló en un comunicado que sus combatientes habían disparado contra la “fuerza de infantería enemiga” con “armas ligeras y medianas” cuando los comandos se acercaban a un cementerio en el barrio oriental de la aldea. El grupo militante respaldado por Irán dijo que llevó a cabo “fuego concentrado” contra las fuerzas israelíes mientras se retiraban de la zona.

Un video en redes sociales desde la localidad de Nabi Chit, geolocalizado por Reuters, mostró un enorme cráter en el suelo tras la operación israelí. Los edificios que rodean el cráter muestran daños extensos, y la calle está cubierta de trozos de concreto y escombros.

Las fuerzas israelíes buscaban los restos del navegante Ron Arad, desaparecido desde 1986 después de que se vio obligado a eyectarse de su avión de combate F-4. En 2008, Hezbollah anunció que Arad estaba muerto. La incursión de los comandos se basó en inteligencia obtenida de Ahmad Shuker, un funcionario de seguridad libanés que, según se informes, fue secuestrado en diciembre, según una fuente israelí.

Pero los soldados en tierra no lograron localizar los restos de Arad.

Shawk al-Masri, que vive en la aldea, dijo a Reuters que soportó una “noche de infierno” mientras “escuchaba los helicópteros sobre nuestra casa toda la noche”.

“Volaban tan bajo que pensamos que iban a aterrizar sobre nosotros”, dijo. “La gente del pueblo se despertó y empezó a dispararles, luego los aviones de guerra empezaron a bombardear. Fue una noche muy violenta y solo se calmó cuando salió el sol”.

El ministerio de Salud del Líbano dijo que la incursión y los ataques israelíes mataron a 41 personas e hirieron a 40 más.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en un comunicado que ningún soldado israelí resultó herido. Al preguntarle sobre las bajas libanesas, las FDI dijeron que no tenían conocimiento de ninguna baja. Ante la insistencia sobre si Israel llevó a cabo ataques aéreos junto con la incursión de los comandos, las FDI afirmaron que durante el hecho no hubo bajas, según su información.

Tami Arad, la viuda de Ron Arad, agradeció al Gobierno el esfuerzo, pero instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a no hacer nada que ponga a los soldados en riesgo.

“Para nosotros, la santidad de la vida tiene prioridad sobre el compromiso de traer de vuelta los restos de un soldado para su entierro”, informó en Facebook. “Como familia, declaramos más de una vez que nos oponemos a operaciones que pondrán en riesgo a los soldados”.

La incursión se produjo en medio de intensos ataques israelíes contra Hezbollah, lanzados tras el nuevo conflicto con Irán.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.