Exclusivo: Trump cruzó una “línea roja muy peligrosa” al matar al líder supremo, dice funcionario iraní a CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cruzado “una línea roja muy peligrosa” al matar al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, dijo a CNN en una entrevista exclusiva el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, el domingo.

Khatibzadeh dijo que muchos seguidores chiitas en todo el mundo reaccionarán a la muerte de Jamenei.

“Por supuesto, desde un aspecto religioso, él fue un gran líder religioso, así que muchos de los seguidores chiitas en la región y en todo el mundo van a reaccionar a eso, y esto es muy obvio porque el presidente Trump cruzó una línea roja muy peligrosa”, dijo Khatibzadeh.

“No tenemos otra opción más que responder”, agregó.

Tras los ataques del sábado, Irán respondió con una ola sin precedentes de ataques por todo Medio Oriente, apuntando a varios países que albergan bases militares estadounidenses, incluyendo Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Los ataques han continuado durante todo el fin de semana, matando a civiles, dañando propiedades y paralizando el tráfico aéreo y marítimo.

Khatibzadeh dijo que Irán se había comunicado con los Estados árabes del Golfo para cerrar las bases estadounidenses que Teherán considera una amenaza.

“Nos comunicamos con ellos: o cierran esas bases estadounidenses que constantemente amenazan a Irán y que usan constantemente para agredir a Irán, o no tenemos otra opción que defendernos,” dijo.

Irán “no puede atacar territorio estadounidense, así que no tenemos otra opción que atacar cualquier base que esté bajo jurisdicción de EE.UU.”, añadió.

Cuando se le preguntó la diplomacia sigue siendo una opción, dijo que EE.UU. ha “decepcionado” a Irán varias veces y que “no había necesidad de comenzar esta agresión”.

“Si el presidente Trump no quería ver a Irán contraatacando… el presidente Trump no debería haber comenzado esta guerra desde el principio”, dijo el funcionario. “Fue una guerra elegida”, sostuvo.

