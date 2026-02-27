Todos tienen algo que decir en la Corte Suprema de EE.UU. ¿Por qué el fallo sobre aranceles tenía más de 160 páginas?

Por Joan Biskupic, Analista jefe de CNN de la Corte Suprema

La extraordinaria cantidad de opiniones encontradas en el caso de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. sobre los aranceles del presidente Donald Trump, que dejó al descubierto las divisiones entre los jueces, también se convirtió en la base de un chiste.

Esta semana, en el estrado del alto tribunal en una disputa entre una empresa de oleoductos y el estado de Michigan, el abogado John Bursch sostuvo que su postura podría llevar a una decisión fácil: “Quiero decir, podría ser una opinión de 160 páginas menos que la opinión sobre los aranceles de la semana pasada”.

“Bueno”, respondió el juez Samuel Alito mientras él y otros jueces comenzaban a reír, “Ese es ciertamente un objetivo al que aspirar”.

El rostro del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se iluminó y pareció especialmente divertido durante el intercambio.

Roberts había redactado la opinión principal del tribunal que anulaba los aranceles de la administración Trump y luego esperó semanas a que sus colegas terminaran sus diversas opiniones adicionales.

Las siete opiniones separadas en el caso de aranceles Learning Resources v. Trump demostraron cómo un proceso puede convertirse en un foro para ventilar diferencias doctrinales más amplias.

O, a veces, los jueces simplemente quieren desahogarse.

El resultado puede ser una falta de claridad en la ley, ya que el público en general, junto con los abogados y los jueces, se enfrentan a puntos de vista contrapuestos.

El número de resoluciones concurrentes —escritos de un juez que se adhiere a la conclusión de la mayoría, pero añade un punto de vista distinto— ha ido en aumento en la corte contemporánea.

Esto refleja una mayor polarización y demuestra que los jueces de los bloques conservador y progresista a menudo discrepan en su razonamiento y enfoque jurídico.

La opinión mayoritaria de Roberts en la disputa arancelaria fue de 21 páginas. La principal opinión disidente, escrita por el juez Brett Kavanaugh, se extendió a 63 páginas. Sin embargo, otros cuatro jueces, que habían apoyado a Roberts, escribieron opiniones concurrentes: Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

La más extensa provino de Gorsuch, de 46 páginas. Clarence Thomas añadió una opinión disidente por separado.

Los escritos totalizaron 164 páginas, a las que se suman otras seis para el programa de estudios que los acompaña.

“Me sentí muy excluido en el caso de los aranceles”, comentó Alito a Bursch con humor. “La jueza Sotomayor no escribió, y yo tampoco”.

Sonia Sotomayor se reunió con los demás y manifestó riendo: “Tal vez tengamos una oportunidad aquí”.

Bromas aparte, las opiniones encontradas en la disputa sobre la afirmación de Trump de su poder unilateral para imponer aranceles a productos extranjeros sorprendieron a la comunidad jurídica.

“Me impresionó la cantidad y la extensión de los votos separados”, indicó Jean Galbraith, profesora de derecho de la Universidad de Pensilvania. “El dictamen del juez Gorsuch se destacó por lanzar un desafío directo a sus colegas, lo que hizo que todos sintieran la necesidad de escribir más en respuesta”.

En décadas anteriores, los jueces tendían a escribir opiniones concurrentes para dejar en claro los límites de una decisión mayoritaria, dijo Galbraith, un estudioso del derecho internacional que anteriormente trabajó como asistente legal del difunto juez John Paul Stevens.

“Hoy en día, las resoluciones concurrentes se utilizan a menudo para dar pinceladas a grandes rasgos”, explicó, “para exponer y defender filosofías judiciales generales. Eso es lo que ocurría en los dictámenes arancelarios”.

El extenso debate en Learning Resources contra Trump se centró más en los modos de interpretación de las leyes que en los detalles de la política arancelaria.

Estas diferencias, aparentemente abstractas, a menudo consumen a los miembros del máximo tribunal del país más que la cuestión de qué lado gana o pierde.

De manera similar, en una disputa de 2024 sobre la Segunda Enmienda, los jueces, por 8 votos a 1 (Thomas disintió), confirmaron una ley federal que prohíbe la posesión de armas a las personas sujetas a una orden de alejamiento por violencia doméstica.

Posteriormente, además de la opinión mayoritaria de Roberts, otros cinco jueces escribieron opiniones concurrentes que detallaban sus puntos de vista sobre la investigación constitucional e histórica para determinar si una medida de control de armas viola el derecho a portar armas consagrado en la Segunda Enmienda.

Adam Feldman, investigador de los patrones de la Corte Suprema y autor de la subpila Legalytics, documentó un aumento del 42 % en las opiniones concurrentes escritas entre 2000 y 2024.

Afirmó que el tribunal promedió aproximadamente 64 opiniones concurrentes por cada 100 opiniones mayoritarias entre 2000 y 2009, en comparación con aproximadamente 80 por cada 100 opiniones entre 2019 y 2024, con un aumento pronunciado desde mediados de la década de 2010.

Durante años, Thomas lideró la corte en escritos complementarios, exponiendo su inconfundible enfoque conservador sobre la Constitución. La jueza más reciente, Jackson, de izquierdas, está ahora cerca de rivalizar con Thomas.

Desde 2022, cuando se unió al tribunal, Jackson ha sido autora de 29 opiniones concurrentes, descubrió Feldman, superada solo por Thomas con 35 opiniones concurrentes durante el mismo período.

A modo de comparación, en el otro extremo del espectro, la progresista Kagan redactó solo cinco declaraciones concurrentes en los últimos tres años y medio.

Roberts, quien controla muchas de las opiniones más importantes de la corte, solo escribió una declaración concurrente.

Una disputa de enero, por lo demás poco conocida, sobre el procedimiento judicial federal ilustró la tendencia de Jackson. Barrett obtuvo la mayoría en el caso, Berk v. Choy, y redactó una decisión de 11 páginas firmada por todos los demás jueces excepto Jackson.

Jackson coincidió con la conclusión de Barrett de que el requisito de declaración jurada de Delaware para casos de negligencia médica no se aplica en un tribunal federal. Sin embargo, discrepó firmemente con la mayoría de Barrett sobre qué normas de procedimiento civil eran aplicables.

Jackson expuso su razonamiento a lo largo de 13 páginas y seis notas a pie de página, algunas de las cuales discutían con Barrett sobre cómo cada uno interpretaba (o “distorsionaba”) las reglas.

En cierto momento, Jackson afirmó que una suposición de Barrett “se adelanta a los acontecimientos”. Barrett respondió con una nota al pie que afirmaba: “No nos adelantamos a los acontecimientos, sino que vamos al grano”.

Los siete jueces que escribieron opiniones en la disputa arancelaria el viernes pasado dejaron comentarios en las notas a pie de página.

Roberts dirigió su fuego hacia la disidencia de Kavanaugh, señalando que éste había sugerido que Trump podría imponer “la mayoría, si no todos” los aranceles en disputa bajo estatutos distintos a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Roberts respondió: “No especulamos sobre casos hipotéticos que no tenemos ante nosotros”.

Más tarde, al rechazar la invocación de Kavanaugh de un caso de 1981, Roberts insistió en que el tribunal había enfatizado la estrechez de ese fallo al menos cinco veces en su dictamen. “Eso no es exactamente ‘no, no, mil veces no’, pero debería haber bastado para disuadir” a Kavanaugh de usarlo.

Gran parte de los escritos independientes sobre el caso de los aranceles abordaron cómo debería aplicarse un enfoque legal conocido como la “doctrina de las cuestiones principales”.

Esta teoría sostiene que si el Congreso desea delegar un poder económico o político significativo al presidente, debe hacerlo claramente mediante una ley.

Roberts concluyó que el Congreso no había otorgado tal poder arancelario bajo la IEEPA, como Trump había afirmado.

“(E)l Presidente debe ‘señalar una clara autorización del Congreso’ para justificar su extraordinaria afirmación del poder de imponer aranceles”, escribió Roberts.

Gorsuch estuvo de acuerdo con la postura de Roberts, pero luego aprovechó la ocasión para criticar los enfoques de otros jueces para interpretar los estatutos bajo la doctrina de las cuestiones principales, basándose en gran medida en sus escritos anteriores.

Barrett replicó que Gorsuch estaba tergiversando su postura, diciendo: “Derriba a un hombre de paja. Nunca he compartido esa opinión”.

Kagan, crítica de las limitaciones impuestas por el enfoque de las “cuestiones principales”, señaló en un escrito aparte que Gorsuch “insistía en que ahora debía aplicar la doctrina de las cuestiones principales, y además su propia versión. Dado lo fuerte que parece ser su deseo de convertir a los creyentes, casi lamento informarle que no soy uno de ellos”.

El deseo de conversos puede, sin duda, motivar un largo proceso concurrente. Si bien los jueces, por turnos, reinterpretaban casos pasados ​​y defendían sus posturas en la disputa en cuestión, sentaban las bases para casos futuros.

Como señaló Gorsuch al cerrar sus 46 páginas: “si la historia sirve de guía, las tornas cambiarán…”

