Hay una verdadera “Heated Rivalry” en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

En el hielo, son enemigas acérrimas. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, están en lados opuestos de una histórica y legendaria rivalidad entre dos naciones orgullosas, y ambas lucharán con uñas y dientes durante la competencia para salir victoriosas.

Fuera del hielo, sin embargo, son una pareja muy feliz y están comprometidas para casarse.

Se podría pensar que todo esto es parte de la trama de “Heated Rivalry” (traducida como “Más que rivales” en Latinoamérica y España), el fenómeno televisivo global sobre jugadores de hockey gay. Pero esto no es televisión: es la historia real de Anna Kjellbin y Ronja Savolainen. Kjellbin será la capitana del equipo nacional femenino de hockey sobre hielo de Suecia en los Juegos de Milán-Cortina por primera vez, mientras que Savolainen representará a Finlandia.

Savolainen jugó un papel fundamental en la histórica campaña de Finlandia en el campeonato mundial femenino de hockey de 2019, en el que el país llegó a la final contra Estados Unidos, que junto con Canadá había dominado previamente la competencia y las finales por la medalla de oro. Con solo 21 años en ese momento, Savolainen se hizo un nombre por su defensa mientras Finlandia rompía el orden habitual en el mundo del hockey femenino.

Kjellbin también es defensora y formó parte del equipo sueco que llegó a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, siendo finalmente derrotadas por la potencia del hockey, Canadá. Ahora, en sus segundos Juegos Olímpicos, se prepara para vestir la famosa camiseta amarilla y azul como capitana e intentar llevar a su nación a la gloria de la medalla de oro.

Aunque Finlandia y Suecia no hayan disfrutado del mismo nivel de éxito olímpico en el hockey femenino que Estados Unidos y Canadá, la rivalidad entre los dos países nórdicos sigue siendo muy intensa.

Los vecinos tienen historia: desde la Edad Media hasta principios del siglo XIX, Finlandia estuvo bajo dominio sueco. El sueco sigue siendo el segundo idioma oficial de Finlandia.

En el hockey femenino, Finlandia presume de más medallas en Juegos Olímpicos, campeonatos europeos y mundiales, pero Suecia no debe subestimarse. Ambos países buscarán regresar de los Juegos de Invierno de 2026 como el orgullo del norte de Europa.

Savolainen y Kjellbin pueden ser pareja en la vida, pero en Milán estarán en lados opuestos de una rivalidad con mucho peso histórico.

Ambas han hablado públicamente antes sobre enfrentarse en la pista. En 2024 —el año en que la pareja anunció su compromiso— Savolainen dijo al Ottawa Citizen: “Cuando juegas, solo juegas. Realmente no piensas en quién está ahí. Después eres amiga. En el hielo, ella es mi enemiga. Así es como funciona”.

Mucho antes de que Savolainen o Kjellbin comenzaran a prepararse para los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, hubo otra pareja en el hockey sobre hielo femenino que se enfrentó en lados opuestos de una amarga rivalidad.

Julie Chu y Caroline Ouellette fueron capitanas de Estados Unidos y Canadá, respectivamente, y se enfrentaron en dos finales olímpicas. Se hicieron amigas cuando coincidieron en un campamento de hockey de verano en Ontario en 2005 y más tarde se convirtieron en pareja.

Aunque habían anunciado su identidad sexual ante sus familias y amigos, pasaron muchos años sin revelar públicamente su relación a la prensa y al público en general.

A pesar de que el hockey femenino tiene una historia queer reconocida, les preocupaba cuál podría haber sido la reacción en ese momento si hubieran hecho pública su relación. El apogeo de sus carreras fue a principios y mediados de la década de 2000, una época en la que la visibilidad LGBTQ+ crecía y los derechos se reconocían más ampliamente, pero antes de la legalización nacional del matrimonio igualitario en Estados Unidos en 2015.

Chu y Ouellette, además de ser capitanas de sus países, llevaban el número 13 en sus camisetas. Ahora están casadas y tienen dos hijas, Liv y Tessa.

El enorme éxito de “Heated Rivalry” ha despertado un gran interés por el hockey tanto entre aficionados apasionados como entre seguidores ocasionales del deporte, y no cabe duda de que los seguidores de la serie estarán ansiosos por ver estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Según OutSports, al menos 48 atletas abiertamente LGBTQ+ competirán en los Juegos de Milán-Cortina, un nuevo récord para los Juegos Olímpicos de Invierno. El hockey sobre hielo femenino contará con 22 jugadoras abiertamente LGBTQ+, según el medio, lo que lo convierte en el deporte con mayor número de atletas LGBTQ+ en estos juegos.

La representación LGBTQ+ está en aumento en los Juegos Olímpicos, tanto en los de verano como en los de invierno. Hubo 35 atletas abiertamente LGBTQ+ en la última edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebraron en Beijing en 2022. En los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, hubo 199 atletas LGBTQ+ abiertamente declarados, siendo la segunda edición consecutiva de los Juegos de Verano con más de 100 competidores LGBTQ+.

Las 22 jugadoras de hockey abiertamente LGBTQ+ en estos Juegos son, como se mencionó, todas mujeres, un detalle que resalta el marcado contraste entre la visibilidad LGBTQ+ en el hockey femenino frente al masculino. En la Professional Women’s Hockey League (PWHL), que está compuesta por equipos de Estados Unidos y Canadá al igual que la NHL, hay más de 30 jugadoras abiertamente LGBTQ+. Pero en la NHL, no hay ninguna.

El hockey femenino, al igual que el fútbol femenino, es muy apreciado por la comunidad LGBTQ+ y la PWHL parece tener una buena relación con su base de aficionados queer.

Sin embargo, la NHL se ha visto envuelta en controversias relacionadas con temas LGBTQ+, quizás de forma más visible cuando la Junta de Gobernadores de la NHL prohibió a los jugadores hacer demostraciones de iniciativas y causas sociales, incluyendo el uso de “Pride Tape” —cinta arcoíris para los palos de hockey— en el verano de 2023.

En junio de ese año, el comisionado de la NHL, Gary Bettman, dijo a Sportsnet que los uniformes temáticos se habían convertido en una “distracción” tras la atención que recibieron algunos jugadores que optaron por no participar en los calentamientos de noches temáticas, como la Noche del Orgullo, aunque aseguró “absolutamente” que continuarían.

“Treinta y dos de nuestros clubes hicieron noches del Orgullo, algunos hacen noches de la Herencia, todos hacen Hockey Fights Cancer, algunos hacen noches militares. Todas esas noches continuarán”, dijo a Sportsnet.

Aunque la NHL finalmente revirtió su decisión tras la reacción negativa, el daño ya estaba hecho para algunos aficionados queer al hockey.

“Heated Rivalry” puede girar en torno a dos jugadores de hockey masculino, pero en la realidad, es el hockey femenino el que está avanzando en la visibilidad LGBTQ+ sobre el hielo.

