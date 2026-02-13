El Pentágono planea cortar ayuda educativa a militares en universidades de élite que Hegseth considere “sesgadas”

Por Natasha Bertrand y Haley Britzky, CNN

Los oficiales de las Fuerzas Armadas podrían pronto encontrar decenas de las principales universidades de Estados Unidos abruptamente fuera de alcance para recibir ayuda para la matrícula, como parte de la campaña del secretario de Defensa, Pete Hegseth, contra las escuelas que, según él, tienen prejuicios contra el ejército estadounidense y patrocinan “alianzas problemáticas con adversarios extranjeros”.

La incertidumbre sobre la asistencia de matrícula y los programas elegibles para financiamiento del Departamento de Defensa ha generado confusión y preocupación entre los militares que ya han solicitado o han sido aceptados en estas escuelas. Los funcionarios también dijeron que les preocupa que esto equivalga a un intento de eliminar la diversidad de pensamiento en las fuerzas militares.

La política fue presentada en un memorando firmado por Hegseth la semana pasada, en el que se indica que, a partir del año escolar 2026-2027, el Pentágono cortaría su relación con la Universidad de Harvard y suspendería toda la educación militar profesional de posgrado, becas y programas de certificación allí para miembros activos del servicio.

Hegseth ordenó a las ramas de las Fuerzas Armadas “evaluar todos los programas de posgrado existentes para miembros activos en universidades de la Ivy League y cualquier otra universidad que de manera similar disminuya el pensamiento crítico y tenga una participación significativa en el adversario, y determinarán si ofrecen una educación estratégica y rentable para futuros altos líderes en comparación con universidades públicas y programas de maestría militar”, según una fuente familiarizada con el memorando.

La terminología amplia de la directriz ha provocado confusión y preocupación en las ramas militares, que han comenzado a compilar listas de colegios y universidades que podrían tener un riesgo moderado o alto de verse afectadas, lo que significa que el Pentágono no financiaría la educación superior de ningún miembro del servicio allí.

Una lista preliminar de escuelas en riesgo, elaborada por el Ejército para los soldados que se matriculan en la facultad de derecho y revisada por CNN, califica a las siguientes escuelas como de “riesgo moderado a alto” de ser prohibidas: Universidad Americana, Boston College, Universidad de Boston, Universidad de Brown, Carnegie Mellon, Universidad Case Western, Universidad de Columbia, Colegio William and Mary, Universidad de Cornell, Duke, Emory, Instituto Tecnológico de Florida, Fordham, Georgetown, Universidad George Washington, Harvard, Universidad Hawaii Pacific, Universidad Johns Hopkins, Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, MIT, Universidad Northeastern, Universidad Northwestern, Universidad de Nueva York, Pepperdine, Princeton, Stanford, Tufts, Universidad de Miami, Universidad de Pensilvania, Universidad del Sur de California, Vanderbilt, Wake Forest, Universidad de Washington en St. Louis y Yale.

Una fuente familiarizada con la directriz de Hegseth dijo a CNN que la implicación es que “los programas de posgrado para los oficiales y suboficiales de mayor rendimiento están casi con toda seguridad en riesgo”. Esta fuente y un funcionario militar agregaron que esto ha creado una gran incertidumbre dentro de las Fuerzas Armadas sobre cómo proceder con las solicitudes para estudios superiores, incluidos los principales programas de derecho, medicina e ingeniería nuclear.

La Oficina del secretario de Defensa remitió a CNN a las ramas militares para comentarios.

Las Fuerzas Armadas no respondieron a una solicitud de comentarios.

Varios altos funcionarios políticos del Pentágono, incluido el propio Hegseth, son egresados de universidades de la Ivy League u otras universidades de prestigio.

Hegseth asistió a Princeton y Harvard; el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, asistió a Princeton; el secretario del Ejército, Dan Driscoll, obtuvo su título de derecho en Yale; el secretario de la Marina, John Phelan, tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard y completó un curso general en economía y relaciones internacionales en la Escuela de Economía de Londres.

La directriz se mencionó públicamente por primera vez en un video que Hegseth publicó en redes sociales la semana pasada, en el que criticó a Harvard y otras universidades estadounidenses que tienen “un sesgo institucional generalizado”, diciendo que “ya no cumplen con sus principios fundacionales, como bastiones de la libertad de expresión, la investigación abierta y el compromiso con los valores estadounidenses que hacen grande a nuestro país”.

“En dos semanas, componentes de todos nuestros departamentos — Ejército, Armada y Fuerza Aérea — evaluarán todos los programas de posgrado existentes para miembros en servicio activo en todas las universidades de la Ivy League y otras universidades civiles”, dijo Hegseth.

Los programas y oportunidades educativas son una herramienta clave de reclutamiento y retención para las Fuerzas Armadas, que a menudo intercambian años obligatorios de servicio por ayuda para matrícula en las mejores escuelas del país. Los programas de posgrado han sido elogiados como una forma de perfeccionar académicamente al personal militar de EE.UU., al mantener a los mejores y más brillantes en el uniforme, mientras les permite invertir en su futuro después de dejar el servicio militar.

Las escuelas elegibles suelen ser aquellas acreditadas por las principales asociaciones de esas especialidades. Para los miembros del servicio que califican y desean asistir a la facultad de derecho, por ejemplo, las escuelas suelen ser elegibles para que el Ejército pague por ellas si están acreditadas por la Asociación de Abogados de Estados Unidos. El Programa de Becas para Profesiones de la Salud de las Fuerzas Armadas cubre la matrícula para estudiantes de medicina, odontología, enfermería y psicología a cambio de un año de servicio activo por cada año de apoyo. Para los programas médicos, las Fuerzas Armadas suelen requerir que la escuela esté acreditada por la Asociación Médica Estadounidense o la Asociación Americana de Osteopatía.

La vaguedad del memorando también ha generado preocupación de que la ayuda para matrícula pueda verse afectada, la cual los miembros en servicio activo pueden usar para otros programas de posgrado o certificación en su tiempo libre que no necesariamente están relacionados con sus trabajos diarios. Los miembros del servicio pueden inscribirse, por ejemplo, en cursos de administración de empresas, comunicación o marketing.

Sin embargo, las fuerzas militares también tienen amplias alianzas con diversas universidades y colegios para oportunidades de educación militar profesional.

La Fuerza Espacial, por ejemplo, anunció en 2023 una alianza con Johns Hopkins, que fue incluida en la lista tentativa de las Fuerzas Armadas de universidades consideradas en riesgo.

El funcionario militar dijo que la directriz era similar a prohibir a los oficiales obtener una educación de primer nivel, y afirmó que equivalía a que el Pentágono “intenta purgar el intelecto, la diversidad de pensamiento y el pensamiento crítico de las Fuerzas Armadas”.

“La preocupación general es que queremos que los oficiales y suboficiales tengan la capacidad de pensar críticamente y cuestionar las ideas… y algunas de estas instituciones son excelentes lugares para hacerlo, independientemente de si se está de acuerdo o no con el pensamiento liberal o conservador”, declaró la fuente familiarizada con el asunto. “Parece muy delicado —¡ay!, estas palabras e ideas me asustan, así que impediré que la gente participe—, pero también es miope y genera confusión”.

Hegseth se ha enfocado intensamente en remodelar la cultura militar desde que asumió el cargo el año pasado, lo que ha implicado desde añadir un título secundario para el Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra” hasta cambios de políticas que han impactado profundamente a los miembros del servicio, como la prohibición de efectivos transgénero y una evaluación sobre si las mujeres deben servir en combate.

El año pasado, también ordenó a todas las academias militares identificar y retirar de sus bibliotecas libros que traten temas como raza, ideología de género y otros “conceptos divisivos” que ahora se consideran “incompatibles con la misión principal del departamento”, según un memorando que firmó en ese momento.

La más reciente guerra de Hegseth contra Harvard y otras universidades de élite también ha reflejado la que libró el presidente Donald Trump, quien durante el último año ha apuntado contra la financiación federal, becas de investigación y las visas estudiantiles en universidades de élite de todo el país —comenzando con Harvard— a menos que cumplan con sus exigencias de desmantelar los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión y tomar medidas enérgicas contra los manifestantes estudiantiles proPalestina y el antisemitismo en los campus.

