Paramount mejora su oferta para frenar el acuerdo entre Netflix y Warner Bros.

Por Andrew Kirell, CNN

Paramount volvió a mejorar este martes su oferta por Warner Bros. Discovery, intensificando su intento de descarrilar la adquisición pendiente de la compañía por parte de Netflix.

El imperio de entretenimiento liderado por David Ellison dijo que pagaría a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) aproximadamente US$ 650 millones por cada trimestre en que el acuerdo con Netflix no se cierre, a partir de 2027.

Paramount también dijo que pagaría “de forma completa y rápida” la tarifa de US$ 2.800 millones que Warner Bros. Discovery (WBD) debería pagar a Netflix si su acuerdo se cancela, según una nueva presentación ante la SEC.

La presentación se produce mientras WBD avanza hacia el cierre de su acuerdo por US$ 83.000 millones para vender sus estudios y activos de streaming a Netflix. El mes pasado, Netflix revisó su oferta para que fuera completamente en efectivo. (Las redes de cable restantes de WBD, incluida CNN, se escindirían en una empresa separada llamada Discovery Global).

Paramount no aumentó su oferta actual de US$ 30 por acción, totalmente en efectivo, por toda la compañía, incluida CNN.

Pero las nuevas “mejoras”, dijo Ellison en un comunicado, buscan ofrecer a los accionistas de WBD “certeza en el valor, una vía regulatoria clara y protección frente a la volatilidad del mercado”.

Las acciones de WBD abrieron con un alza cercana al 1 % tras la noticia. Sin embargo, hasta ahora hay poca evidencia de que los accionistas estén respaldando a Paramount en números suficientes. WBD dijo recientemente que “más del 93 %” de sus accionistas están “rechazando el esquema inferior de Paramount”.

Se espera que los accionistas de WBD celebren una reunión especial a finales de marzo o comienzos de abril.

Mientras tanto, Netflix ha intensificado su batalla de relaciones públicas contra la oferta hostil de Paramount.

Durante una entrevista el lunes en Fox Business Network, el principal responsable global de asuntos públicos de Netflix, Clete Willems, advirtió sobre la propuesta de Paramount y dijo que la compañía “ha identificado US$ 6.000 millones en sinergias en la oferta que hizo, lo que es un código para decir US$ 6.000 millones en recortes de empleo”.

Willems también abordó las preocupaciones sobre una investigación del Departamento de Justicia sobre las prácticas empresariales de Netflix, reportada por primera vez por The Wall Street Journal.

Este tipo de revisiones, dijo Willems, forman parte del “curso totalmente ordinario de los negocios” al examinar una fusión.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.