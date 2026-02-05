Investigadores detallan una nueva cronología de la desaparición nocturna de Nancy Guthrie

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Mientras la familia de Nancy Guthrie ruega desesperadamente por su regreso seguro, los investigadores anunciaron este jueves que creen que aún está viva, aunque no tienen idea de quién podría habersela llevado.

Han pasado cinco días desde que Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, aparentemente fue secuestrada, tras desaparecer de su remota casa en Arizona sin su teléfono ni medicamentos esenciales.

Investigadores federales y locales han pasado días trabajando para recuperar grabaciones de video, analizar ADN y autenticar varias notas de posible rescate, pero hasta ahora no han recibido “prueba de vida” ni han identificado a un sospechoso, ni siquiera después de que los hijos de Guthrie compartieran un llamado público a posibles captores.

El jueves, el FBI anunció una recompensa de US$ 50.000 por información que lleve a la recuperación de Guthrie o al arresto y condena de quien esté involucrado en su desaparición.

Esto es lo que sabemos sobre cómo se ha desarrollado el aparente secuestro y la investigación.

La última vez que la familia vio a Nancy Guthrie fue la noche anterior a su desaparición, cuando se reunió con familiares para cenar y pasar una noche de juegos cerca de su casa en el área de Tucson.

Guthrie tomó un Uber a la casa de su hija Annie alrededor de las 5:32 p.m. del sábado 31 de enero, dijo el sheriff Chris Nanos. Los detectives ya han entrevistado al conductor de Uber como parte de la investigación, agregó.

Después de la cena, los familiares llevaron a Guthrie de regreso a su casa, que se encuentra en una comunidad apartada salpicada de cactus en las colinas de Catalina.

La puerta del garaje de Guthrie se abrió aproximadamente a las 9:48 p.m. y se cerró a las 9:50 p.m., dijo el sheriff.

“Es en ese momento cuando asumimos que Nancy está en casa y probablemente yéndose a la cama”, añadió Nanos.

Lo que sucedió en las horas nocturnas entre el regreso de Guthrie a casa y su desaparición sigue siendo un misterio. Pero algunas pequeñas pruebas pueden ofrecer pistas sobre cuándo pudo haber sido llevada.

A la 1:47 a.m. del domingo, unas horas después de cuando se cree que Guthrie llegó a casa, su cámara de timbre fue desconectada, según Nanos. Aunque confirmó que fue retirada, dijo que “no están confirmando que se hayan roto o destruido cámaras alrededor de la casa”.

Unos 25 minutos después, a las 2:12 a.m., el software de una cámara de vigilancia detectó movimiento, dijo Nanos. Pero, en una pérdida crucial para los investigadores, la cámara no conservó imágenes del momento. El propietario de la cámara no tenía una suscripción que permitiera al software guardarlas, explicó.

Inicialmente, el alguacil dijo que la cámara detectó a una persona, pero luego aclaró que podría haber sido un animal.

Los datos de la aplicación del marcapasos de Guthrie muestran que se desconectó de su teléfono a las 2:28 a.m., dijo Nanos.

El teléfono celular de Guthrie fue dejado en la casa, un detalle que podría ayudar a acotar la cronología para los investigadores, dijo Andrew McCabe, Analista Sénior de Cumplimiento de la Ley de CNN, en “News Central” el miércoles.

“Probablemente, la llevaron lo suficientemente lejos de (su teléfono) como para que se cortara la conexión. Eso podría indicarnos el momento en que la sacaron de la casa”, dijo McCabe.

No fue sino hasta más tarde en la mañana del domingo, después de que Guthrie estuviera inusualmente ausente de la iglesia, que una amiga llamó a su familia para preguntar por ella. Cuando los familiares revisaron la casa de Guthrie a las 11:56 a.m., descubrieron que no estaba en casa, dijeron las autoridades.

Los familiares llamaron al 911 a las 12:03 p. m. para reportar su desaparición, y las patrullas de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima llegaron a su casa a las 12:15 p. m., dijo el sheriff.

Mientras los investigadores examinaban el lugar, encontraron sangre en el porche delantero, que luego se confirmó que era de Guthrie, dijo Nanos, describiéndola como “mínima”.

“Aún hay más objetos que se han enviado. Simplemente no los hemos recibido de vuelta todavía”, dijo el alguacil. “Mientras tanto, no estamos simplemente sentados esperando. Sí tenemos varias pistas que están llegando”. Nanos abordó los informes de que había señales de entrada forzada en la casa. Se negó a confirmar el detalle, pero no lo descartó.

“No tengo idea de dónde viene eso”, dijo Nanos. “Hemos sido muy consistentes — no estamos discutiendo eso en absoluto, ya sea entrada forzada o no entrada forzada”.

Al menos tres posibles notas de rescate han sido enviadas supuestamente a medios de comunicación esta semana, pero el FBI dice que no ha podido confirmar su autenticidad y la familia no ha recibido contacto adicional de posibles secuestradores.

Al menos tres medios de comunicación diferentes — TMZ y las filiales de CNN en Tucson KOLD y KGUN — informan que recibieron notas de rescate a principios de esta semana exigiendo millones de dólares en bitcoin para el regreso seguro de Guthrie.

No ha habido demandas adicionales más allá de las notas originales y no hay confirmación de que Guthrie esté retenida, según Heith Janke, el agente especial del FBI a cargo.

Una “demanda de rescate falsa” fue identificada por las autoridades, y se ejecutó un arresto en relación con la solicitud, según Janke. Se espera que una denuncia penal sea presentada ante un juez el jueves.

“No ha habido prueba de vida”, dijo Janke. “Todavía están esperando comunicación”.

Una de las cartas incluía dos plazos, incluido un primer plazo a las 5 p.m. del jueves y un segundo plazo para el próximo lunes, dijo Janke. Las autoridades no aclararon en qué zona horaria caerían los plazos.

Los investigadores están “tratando de conseguir una prueba de vida que podamos verificar”, agregó. “La familia quiere ser contactada. Saben que el tiempo es esencial”.

“Si quienes puedan tener a Nancy están viendo esto, la familia está lista para hablar, obtener prueba de vida, porque no ha habido contacto después de que esa nota de rescate fuera enviada a los medios”, dijo Janke.

Savannah Guthrie, junto a sus hermanos Annie y Camron, compartió un video profundamente emotivo la noche del miércoles, en el que dice “la luz falta en nuestras vidas”.

Los hijos reconocieron que han visto informes de notas de rescate y parecieron hacer una súplica directa a los posibles secuestradores.

“Necesitamos saber sin lugar a dudas que ella está viva y que la tienen”, dijo Savannah Guthrie. “Queremos escuchar de ustedes y estamos listos para escuchar. Por favor, comuníquense con nosotros”.

Dijo que su madre está en “dolor constante” y necesita su medicación para sobrevivir.

Savannah Guthrie, quien se retiró de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de NBC debido a la desaparición, habló directamente a su madre en el video.

“Todos te están buscando, mami, en todas partes”, dijo. “No descansaremos – tus hijos no descansarán – hasta que estemos juntos de nuevo”.

El jueves por la noche, Camron Guthrie renovó el llamado para que los posibles captores se comuniquen con la familia, diciendo “no hemos escuchado nada directamente”.

“Necesitamos que se comuniquen, y necesitamos una forma de comunicarnos con ustedes para poder avanzar”, dijo Camron Guthrie en un video. “Pero primero tenemos que saber que tienen a nuestra mamá. Queremos hablar con ustedes y estamos esperando el contacto”.

A medida que las complicaciones de salud de Nancy Guthrie hacen que cada día que pasa sea más grave, los investigadores están poniendo todo su empeño en localizarla.

Pasar días sin medicamentos esenciales “podría resultar fatal” para Guthrie, dijo Nanos. Las autoridades han estado contactando farmacias y hospitales locales en busca de cualquier señal de la mujer o de un intento de conseguirle medicamentos.

Hasta este jueves se han recibido más de 100 pistas, dijo Nanos.

Aún están pendientes los resultados de las pruebas de evidencia física y biológica recolectadas en el lugar, explicó el alguacil. Aunque los investigadores han podido acelerar algunos análisis, como la sangre en el porche de Guthrie, puede tomar varios días obtener los resultados de otras pruebas.

“Estas cosas se resuelven en una hora en Law & Order. Esto es el mundo real y simplemente toma tiempo”, dijo a CNN.

Los investigadores se han encontrado con otros obstáculos. La tranquilidad privada que atrajo a Guthrie a su casa en el desierto también significa que es difícil obtener imágenes de vigilancia, dijo el alguacil.

Nanos lo describió como “una zona muy suburbana, rural” que se encuentra en “un lado muy montañoso de la ciudad donde la vegetación es extremadamente densa” y el área “no está muy bien iluminada”.

“Todavía estamos peinando ese vecindario y otros vecindarios y extrayendo imágenes de cámaras en nuestras calles, en nuestras intersecciones, con la esperanza de que tal vez encontremos algo”, dijo Nanos.

