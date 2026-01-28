Por qué será tan difícil resolver el impasse en las deportaciones de Minnesota

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Lo que suceda ahora en Minnesota depende de si el presidente Donald Trump concluye que simplemente tiene un problema de imagen o si está listo para cambiar políticas de deportación impopulares que son centrales para su identidad política.

El miércoles, Trump cumplió su palabra. Disminuyó un poco la tensión después de que agentes federales dispararan al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti el fin de semana pasado, llevando a Minneapolis y al país a una peligrosa crisis.

Pero fue solo un poco. Las diferencias entre la agresiva operación de deportación de la administración y un estado y una ciudad demócratas que se oponen fundamentalmente a sus métodos y a su objetivo final no se han reducido.

Y ha vuelto a lanzar retórica incendiaria contra los dirigentes locales que se interponen en su camino.

Cualquier desescalada puede ser de corta duración a menos que Trump esté dispuesto a absorber una derrota política seria o los demócratas acepten al menos alguna actividad de deportación federal.

“No quiero que dediquen ni un segundo a perseguir a un padre que acaba de dejar a sus hijos en la guardería, que está a punto de empezar a trabajar un turno de 12 horas, y que casualmente es de Ecuador”, indicó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en un foro público de CNN el miércoles. “Ese hombre… hace de nuestra ciudad un lugar mejor. Estamos orgullosos de tenerlo en Minneapolis”.

Los habitantes de Minnesota que están de luto por la muerte de dos de sus propios ciudadanos por disparos de agentes federales no se conformarán con un acuerdo cosmético.

Pero las redadas de deportación son endémicas de la filosofía MAGA, el atractivo de Trump para sus partidarios y el celo del presidente por aplicar el poder del hombre fuerte.

La tensión política seguía siendo intensa el miércoles, en medio de nuevas repercusiones por la muerte de Pretti, menos de tres semanas después de la de Renee Good, ambos a tiros. Algunos informes indicaron que se llevaron a cabo operativos federales, pero que fueron más selectivos que en semanas anteriores.

► Tom Homan, el zar fronterizo enviado por Trump para supervisar la Operación Metro Surge, que consiste en el despliegue de 3.000 agentes federales a Minnesota, mantuvo conversaciones con funcionarios locales que una fuente describió como “precarias” a Priscilla Alvarez y Kristen Holmes de CNN.

► Tras un breve receso, Trump volvió a intensificar su retórica de una forma que parecía incompatible con la búsqueda de una solución de buena fe por parte de Homan. El presidente advirtió a Frey que estaba “jugando con fuego” si su ciudad no aplicaba la ley federal de inmigración. Frey se niega a cooperar con los agentes federales.

► El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los agentes involucrados en el tiroteo de Pretti el sábado se encontraban en licencia administrativa según el procedimiento. Sin embargo, no hay claridad sobre las investigaciones ni sobre si se rendirán cuentas por la muerte de Pretti más allá de una investigación del DHS en la que muchos minnesotanos desconfían.

► Surgió un nuevo video de Pretti en un enfrentamiento físico con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza más de una semana antes de que le dispararan fatalmente.

► Los demócratas del Senado expusieron sus demandas de restringir las políticas federales de cumplimiento, mientras buscan usar su limitada influencia política para bloquear el gasto. Sin un acuerdo para el viernes, el Gobierno se verá parcialmente paralizado.

► La incomodidad republicana por el asesinato de Pretti y la impopularidad de la postura dura de Trump dejaron a los senadores republicanos en una situación de incertidumbre política. En una ruptura con la administración, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró su deseo de una investigación independiente. Muchos republicanos mostraron una actitud distante hacia la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien difamó a Pretti tras su muerte, pero la mayoría aún se resiste a contradecir abiertamente a Trump pidiendo su destitución. Los demócratas se han comprometido a impulsar el impeachment de Noem si no es despedida.

► La grave posibilidad de que persistieran las tensiones políticas se puso de manifiesto cuando un hombre roció una sustancia maloliente (que ahora se cree que es vinagre de sidra de manzana) a la representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, el martes por la noche. La insensible respuesta de Trump mermó cualquier esperanza de que reaccionara ante las tragedias en medio de un operativo que él mismo ordenó, llamando a la calma.

La indignación nacional por la muerte de Pretti obligó a Trump a retirar del estado al pomposo jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y a marginar a Noem enviando a Homan.

Trump y varios otros altos funcionarios también moderaron su retórica, aunque temporalmente.

Pero una división política fundamental subyace a la crisis de Minneapolis. Si las tácticas diseñadas para cumplir con los ambiciosos objetivos de deportación de la administración resultan lo suficientemente drásticas, podrían alentar a otros inmigrantes a autodeportarse o a no intentar entrar al país.

La administración acusa a las jurisdicciones demócratas, incluidas Minnesota y Minneapolis, de negarse a cooperar con las operaciones federales y de obstaculizarlas activamente mediante discursos políticos que incentivan las manifestaciones.

Este enfoque es un pilar del proyecto nacional de Trump, aunque sea impopular entre los estadounidenses fuera de su base. Esa es una de las razones por las que será tan difícil que la Casa Blanca ceda.

“Trump se postuló y ganó al solucionar esto. No fue una nota al pie de página menor en su plataforma. Fue una de las políticas fundamentales y definitorias de su campaña de 2024”, declaró el miércoles el senador de Missouri Eric Schmitt. “Esa promesa fue una de las razones clave por las que el pueblo estadounidense lo eligió de vuelta a la Casa Blanca”.

Además, muchos republicanos perciben un momento fugaz para implementar políticas que han defendido durante mucho tiempo.

“Esto es algo que debe lograrse, y si no se puede lograr con la presidencia de Trump, ¿lo lograremos alguna vez?”, declaró en el programa “Ingraham Angle” de Fox News el martes el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha cooperado con los funcionarios federales.

La indignación pública podría obligar a Trump a adoptar un enfoque menos agresivo. Pero también es posible que esta administración —especialmente bajo la influencia de figuras con posturas duras sobre inmigración como el subsecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller— esté preparada para ignorar al presidente.

Los demócratas creen que su posición política es más sólida, ya que muchos estadounidenses querían una mayor seguridad fronteriza, pero rechazan las deportaciones generalizadas.

Algunos funcionarios demócratas locales, como los de Minneapolis, se niegan a permitir que sus fuerzas policiales cooperen con los agentes federales en las deportaciones.

Y Trump ha ido mucho más allá de la intención declarada de su administración de atacar principalmente a los inmigrantes indocumentados con condenas violentas.

Muchos inmigrantes respetuosos de la ley han sido detenidos, aunque no tengan estatus legal, pero hayan vivido en Estados Unidos durante años.

Las agresivas operaciones de ICE también han arrestado por error a algunos ciudadanos estadounidenses. Se han visto escenas antiestadounidenses de agentes enmascarados pidiéndoles sus documentos a la gente.

“Legalmente, las acciones que han tenido lugar en nuestra calle son inconstitucionales”, declaró Frey en el foro de CNN. “No se puede sacar de la calle a una persona sin más porque parezca somalí o latina. No se puede detener a ciudadanos estadounidenses, separarlos de sus familias sin que sepan adónde fueron”.

Los demócratas consideran que la muerte de Pretti es directamente atribuible a las decisiones políticas de la administración. “Lo mataron dos agentes de la CBP. Ellos apretaron el gatillo”, declaró el representante de Virginia, James Walkinshaw, en una vigilia en Washington. “Pero en realidad lo mató la administración Trump. Lo mataron Donald Trump, Kristi Noem, Greg Bovino y Russ Vought… Y Stephen Miller… y podría seguir”.

La inhumanidad del enfoque de la administración también está debilitando su posición política. Un caso en particular ha conmovido a muchos: el de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que llevaba una mochila y fue arrestado con su padre en Minneapolis y enviado a un centro de detención en Texas.

El representante demócrata Joaquín Castro… se reunió con Liam el miércoles y compartió la evaluación de su padre: su hijo estaba “muy deprimido”.

Un “poco” de desescalada no aplacará al gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien manifestó al visitar un monumento improvisado para Pretti el miércoles que “no estoy tan interesado en un cambio de tono, solo necesitamos que se vayan de aquí y que rindan cuentas por lo que ha sucedido”.

El tono no parece haber cambiado tanto.

El miércoles, Trump reprendió a Frey por afirmar que no aplicaría las leyes federales de inmigración. El presidente advirtió en Truth Social: “¿Podría alguien en su fuero interno explicar que esta declaración constituye una violación muy grave de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?”.

La secretaria de Justicia Pam Bondi escribió en redes sociales durante una visita al Estado de la Estrella del Norte el miércoles: “NO toleraremos la anarquía en Minnesota. Nada nos impedirá seguir realizando arrestos y aplicando la ley”.

El vicepresidente J.D. Vance le preguntó a Frey en X: “¿Qué hay de las fuerzas del orden federales? ¿Deberían sentirse seguras llamando al 911? Ahora mismo no, porque les han dicho a sus policías que no las ayuden”.

A veces, la retórica política dura puede utilizarse para encubrir una retirada política. Pero esto no parece indicar que la administración esté a punto de abandonar su línea dura.

El potencial de distensión podría aclararse cuando Homan ofrezca una conferencia de prensa programada en Minneapolis el jueves.

Álvarez y Holmes, de CNN, informaron que los posibles acuerdos podrían consistir en un compromiso federal para implementar operaciones más específicas contra inmigrantes indocumentados con antecedentes penales y el uso de agentes de la Patrulla Fronteriza para apoyar las operaciones del ICE en lugar de redadas generalizadas.

Los demócratas del Senado exigen mucho más para evitar un cierre parcial del Gobierno.

El líder de la minoría, Chuck Schumer, estipuló tres condiciones: endurecer el uso de órdenes judiciales y patrullajes itinerantes para los agentes de ICE; aplicar códigos de conducta similares a los que siguen las fuerzas del orden estatales y locales; y que los agentes de ICE se quiten las máscaras y usen cámaras corporales.

Esto podría restringir un punto clave de la agenda interna de Trump. Pero los demócratas podrían enfrentarse a un problema ya conocido. Dado que el DHS y el ICE obtuvieron una financiación inesperada gracias a la “gran y hermosa ley” de Trump, sus operaciones podrían no verse obstaculizadas a corto plazo.

Los republicanos podrían esperar a que los demócratas se desistan de forzar el cierre gubernamental, como ocurrió el año pasado.

Pero un cierre gubernamental podría aclarar esta cuestión. ¿Está Trump dispuesto a ceder en su política de deportaciones o simplemente espera hacer ajustes superficiales que cambien la percepción que se tiene de ella?

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.