El jefe del Ejército de Libia muere en accidente aéreo en Turquía

El jefe del Ejército de Libia murió en un accidente aéreo mientras regresaba a Trípoli tras una visita oficial a Turquía, informó el primer ministro Abdulhamid al-Dbeibah.

El teniente general Mohamed al-Haddad falleció junto a cuatro acompañantes en un “trágico accidente” durante el vuelo de regreso desde Ankara, según el comunicado del primer ministro, quien encabeza el Gobierno de Unidad Nacional respaldado por la ONU. Al-Dbeibah expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y calificó la pérdida como una tragedia para la nación y la institución militar.

Los otros fallecidos fueron: el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, general de división al-Fitouri Ghreibel; el director de la Autoridad de Fabricación Militar, general de brigada Mahmoud al-Qatioui; el asesor del jefe del Estado Mayor del Ejército libio, Mohamed al-Asawi Diab; y el fotógrafo de la oficina de prensa, Mohamed Omar Ahmed Mahjoub.

La cadena turca CNNTurk informó que la tripulación estaba compuesta por tres ciudadanos franceses.

Las autoridades turcas reportaron que perdieron contacto con el jet ejecutivo que transportaba a al-Haddad y su comitiva poco después de despegar de Ankara este martes por la noche.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, indicó que el contacto se perdió a las 8:52 p.m., hora local, con un jet Falcon 50, matrícula 9H-DFJ, que había despegado del aeropuerto Esenboga de Ankara a las 8:10 p.m. rumbo a Trípoli.

“Se recibió una notificación de aterrizaje de emergencia cerca de Haymana; sin embargo, no se pudo restablecer el contacto con la aeronave”, dijo Yerlikaya. Haymana está ubicada a unos 81 kilómetros al suroeste de Ankara.

Posteriormente, Yerlikaya informó que los restos de la aeronave fueron localizados por las fuerzas armadas turcas a unos 2 kilómetros al sur de la aldea de Kesikkavak, en el distrito de Haymana.

CNNTurk reportó que el jet declaró una emergencia eléctrica y solicitó regresar al aeropuerto antes de perder comunicación.

El ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunc, anunció que se abrió una investigación para esclarecer todos los aspectos del accidente.

Más temprano, las Fuerzas Armadas de Turquía informaron que al-Haddad fue recibido oficialmente en Ankara con una ceremonia militar y sostuvo reuniones bilaterales con el jefe del Estado Mayor de Turquía, general Selcuk Bayraktaroglu.

